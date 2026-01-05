Clicks Communicator protagonista al CES, lo smartphone con tastiera che rilancia il mito BlackBerry

Focus sulla produttività

Clicks Communicator nasce come secondo dispositivo orientato al lavoro e alla messaggistica, non come alternativa agli smartphone generalisti. L’obiettivo è ridurre la frizione cognitiva: meno feed infiniti, meno notifiche incessanti, più concentrazione su email, chat e collaborazione. Il sistema si basa su Android 16 con un launcher dedicato che porta in primo piano app di comunicazione e produttività come Telegram, WhatsApp, Slack e Gmail, limitando elementi grafici superflui e riducendo le distrazioni tipiche del mobile moderno. Il risultato è un ambiente di lavoro essenziale che privilegia tempi di risposta rapidi, chiarezza operativa e continuità nelle attività professionali, coerente con la missione del brand: riportare lo smartphone al ruolo di strumento, non di intrattenimento permanente.

Design e tastiera fisica

Il Clicks Communicator adotta un’impostazione form factor classica con tastiera QWERTY integrata, ereditando la filosofia dei dispositivi BlackBerry ma aggiornata a esigenze contemporanee: input tattile affidabile, gestione rapida dei messaggi e riduzione degli errori in scrittura. La tastiera fisica offre feedback costante e permette digitazione a occhi quasi chiusi, favorendo composizione di email, note e chat senza dipendere dalla tastiera virtuale e dalla sua occupazione dello schermo. L’ergonomia privilegia la presa sicura in mobilità e l’uso prolungato senza affaticamento, con i tasti separati che facilitano scorciatoie e combinazioni per azioni frequenti, in linea con l’approccio produttivo del software.

La costruzione integra porte e componenti essenziali per un impiego quotidiano pratico: connettore USB‑C per ricarica e dati, jack 3,5 mm per cuffie cablate e uno chassis pensato per la resistenza all’uso, senza fronzoli estetici che possano distrarre dall’operatività. La tastiera mantiene un layout familiare, privilegiando leggibilità e precisione; la corsa contenuta dei tasti e la risposta meccanica netta puntano a ridurre tempi di input e correzioni, risultando utile anche per chi scrive in movimento o durante chiamate e riunioni.

Elemento distintivo è il pulsante laterale dedicato, definito Prompt Key, che abilita la dettatura vocale istantanea: una soluzione studiata per trasformare idee e promemoria in messaggi o email in pochi secondi, senza entrare nei menu. Questa scelta, unita al focus sulla tastiera fisica, consolida il posizionamento del dispositivo come strumento di comunicazione diretto e privo di distrazioni, coerente con l’uso come telefono secondario orientato al lavoro.

Specifiche tecniche e connettività

Sotto la scocca, il Clicks Communicator privilegia dotazioni funzionali e complete. La batteria da 4.000 mAh è dimensionata per coprire un’intera giornata d’uso orientato a email, chat e chiamate, mentre il connettore USB‑C assicura ricarica e trasferimento dati affidabili. Non manca il jack audio da 3,5 mm, scelta rara nel panorama attuale ma utile per chi preferisce cuffie cablate in contesti professionali. Lo spazio di archiviazione integra 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 2 TB, opzione sempre meno comune negli smartphone moderni e pensata per chi conserva documenti, allegati pesanti e file multimediali offline.

Il comparto fotografico resta funzionale e misurato: sensore principale da 50 MP per scatti quotidiani e una frontale da 24 MP che privilegia nitidezza e resa nelle videochiamate. L’impostazione è coerente con il target: la qualità è adeguata per report visivi, note di lavoro e riunioni da remoto, senza ambire ai picchi dei top di gamma focalizzati sul imaging.

La sezione rete è uno dei punti di forza. Il dispositivo supporta 5G e LTE con copertura globale, abbinando SIM fisica ed eSIM per flessibilità tra operatori e piani tariffari, utile in viaggio e per chi separa linea personale e professionale. La Prompt Key laterale attiva la dettatura vocale immediata per comporre messaggi o email senza passaggi aggiuntivi, velocizzando il flusso di comunicazione in mobilità. L’integrazione con Android 16 e il launcher dedicato completa il quadro: connettività pronta all’uso, priorità alle app di lavoro e un set di scelte hardware che riduce attriti e distrazioni nell’operatività quotidiana.

Prezzo, disponibilità e colori

Il Clicks Communicator debutterà al CES 2026 a Las Vegas dal 6 gennaio, con un lancio iniziale previsto negli Stati Uniti. Il prezzo consigliato è fissato a $499, con una promozione dedicata a chi effettua la preregistrazione entro il 27 febbraio: versando un acconto di $199, il costo finale scende a $399. La gamma cromatica al lancio comprende tre varianti: Smoke, Clover e Onyx, pensate per coprire esigenze estetiche sobrie e professionali. La strategia commerciale consolida il posizionamento del dispositivo come strumento secondario orientato alla produttività, offrendo un accesso anticipato a prezzo ridotto per il pubblico più interessato alle funzionalità di comunicazione e al ritorno della tastiera QWERTY.

