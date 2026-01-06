Atlas Boston Dynamics sfida Tesla Bot: il robot umanoide inizia a costruire auto Hyundai, rivoluzione imminente

Atlas Boston Dynamics sfida Tesla Bot: il robot umanoide inizia a costruire auto Hyundai, rivoluzione imminente

Produzione e tempistiche di atlas nelle fabbriche hyundai

Boston Dynamics e Hyundai avviano la transizione di Atlas da piattaforma di ricerca a robot commerciale: il debutto operativo è previsto nel 2028 negli impianti auto del gruppo, a partire dal Hyundai Motor Group Metaplant di Savannah, Georgia. L’obiettivo dichiarato è una produzione annua di 30.000 unità, con una prima ondata destinata a processi con comprovati benefici di sicurezza e qualità, come il parts sequencing. Dal 2030, il perimetro d’impiego si estenderà ad attività a elevata ripetitività, movimentazione di carichi pesanti e operazioni più complesse, in un modello di collaborazione uomo–robot che l’azienda presenta come “armoniosa”. La roadmap presentata al CES include un prototipo pilotato da remoto per la dimostrazione pubblica e una versione di produzione mostrata in forma statica. Hyundai sostiene che la propria catena di fornitura, la capacità manifatturiera avanzata e il lavoro su software basati su IA e veicoli software-defined consentiranno la scalabilità industriale mantenendo i costi sotto controllo. L’industrializzazione rimane una sfida, ma l’acquisizione di Boston Dynamics del 2021 e gli investimenti negli Stati Uniti sono il perno della tabella di marcia verso il 2028.

Specifiche tecniche e capacità operative del robot

Atlas nella versione elettrica integra 56 gradi di libertà, giunti a rotazione completa e mani “human-scale” con sensibilità tattile per manipolazioni fini. Il sistema è progettato per apprendere la maggior parte dei compiti in una giornata di training e gestire attività in autonomia, inclusa la sostituzione automatica del pacco batteria per operatività continuativa. La resistenza all’acqua e il funzionamento garantito tra -4 °F e 104 °F ampliano lo spettro d’impiego in stabilimento. La capacità di sollevamento raggiunge le 110 libbre (50 kg), mentre il design del modello di produzione riduce cablaggi esposti e introduce pannellature protettive azzurro pastello. La testa con anello luminoso funge da interfaccia visiva, supportando feedback di stato. In dimostrazione al CES, un prototipo teleguidato ha evidenziato mobilità bipedale e destrezza delle prese; la variante destinata ai clienti è stata mostrata in forma statica, con accorgimenti per la robustezza ambientale. L’architettura di controllo mira a cicli ripetitivi come il parts sequencing, con scalabilità verso compiti più complessi entro il 2030. L’integrazione di chip e software IA di partner esterni e la collaborazione con Google DeepMind puntano a incrementare autonomia, percezione e pianificazione del movimento senza aumentare i tempi di setup.

Impatto su lavoro umano, costi e confronto con i rivali

L’introduzione di Atlas nelle linee di Hyundai riaccende il tema dell’occupazione: l’azienda parla di collaborazione uomo–robot e di impieghi iniziali su fasi con chiari benefici di sicurezza e qualità, mentre nel settore crescono timori di sostituzione dei posti a basso valore aggiunto. Il piano industriale statunitense di Hyundai quantifica 14.000 posti diretti entro il 2028 e oltre 100.000 indiretti, a fronte di un’ondata di automazione che in altri casi, come i progetti di Amazon, è stata associata a potenziali rimpiazzi su larga scala. Sul fronte costi, Boston Dynamics non indica il prezzo di Atlas: il benchmark è Spot (circa 75.000 dollari), mentre Atlas è stimato nell’ordine di “centinaia di migliaia”, con spese in crescita man mano che aumentano destrezza e autonomia. La scommessa di scala poggia sulla catena di fornitura di Hyundai e sull’accesso a impianti avanzati, ma la transizione da demo a prodotto resta onerosa. Nel confronto con Tesla Optimus, Hyundai punta su risultati tangibili in fabbrica e su partnership IA con Google DeepMind e forniture Nvidia, rivendicando una maturità operativa superiore alle dimostrazioni rivali e mirando a un dispiegamento industriale misurabile dal 2028.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Quando inizierà a lavorare Atlas nelle fabbriche Hyundai?

    Dal 2028, a partire dal Hyundai Motor Group Metaplant di Savannah, Georgia.

  • Quante unità di Atlas prevede di produrre Hyundai ogni anno?

    Un target di 30.000 robot all’anno a regime.

    SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

  • Quali compiti svolgerà inizialmente Atlas?

    Processi con benefici comprovati di sicurezza e qualità, come il parts sequencing.

  • Qual è la capacità di sollevamento e l’autonomia operativa del robot?

    Può sollevare fino a 110 libbre (50 kg) e sostituire autonomamente le batterie per uso continuativo.

  • Quanto costa Atlas rispetto a Spot?

    Spot costa circa 75.000 dollari; Atlas è stimato molto più caro, nell’ordine di centinaia di migliaia di dollari.

  • Come si posiziona Atlas rispetto a Tesla Optimus?

    Hyundai punta su implementazioni reali in fabbrica e su partnership IA (con Google DeepMind e Nvidia), rivendicando maggiore prontezza operativa rispetto alle demo del rivale.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com