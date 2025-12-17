Western Union lancia stable coin innovativa per proteggere i risparmi dall’inflazione crescente

Stable card come strumento anti-inflazione

Western Union introduce una soluzione innovativa per contrastare l’impatto dell’inflazione sulle rimesse internazionali: la stable card. Questo strumento finanziario è progettato per mantenere stabile il valore dei trasferimenti in Paesi con tassi di inflazione elevati, offrendo protezione al potere d’acquisto degli utenti. In contesti come l’Argentina, dove l’inflazione può superare il 250% annuo e ridurre drasticamente il valore del denaro trasferito, la stable card rappresenta un’importante evoluzione rispetto alle tradizionali carte prepagate Western Union, tutelando l’efficacia delle transazioni e garantendo maggior sicurezza economica.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Matthew Cagwin, direttore finanziario di Western Union, ha illustrato come questa nuova carta consenta agli utenti di evitare il rischio di perdita di valore nelle rimesse: “Se una famiglia riceve 500 dollari, senza una protezione anti-inflazione, quei soldi potrebbero diminuire fino a 300 dollari in pochi mesi.” Il lancio della stable card punta quindi a fornire una soluzione concreta e affidabile per i consumatori in economie caratterizzate da incertezza valutaria, rappresentando un elemento strategico nel rafforzamento dell’offerta di servizi finanziari della società.

Strategia di Western Union sulle stablecoin

Western Union sta ampliando il proprio ecosistema digitale puntando sull’integrazione delle stablecoin come elemento centrale della sua strategia finanziaria globale. La società intende emettere una propria moneta digitale supportata da asset stabili, consolidando una posizione di controllo completo sul processo di emissione, compliance e distribuzione. Questa iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza e trasparenza nelle transazioni digitali, soprattutto nei mercati emergenti dove le rimesse rappresentano una componente cruciale del PIL nazionale.

Il progetto si articola attorno alla creazione di un sistema di pagamento basato sulla blockchain Solana, che offrirà tempi di regolamento più rapidi e costi ridotti, incrementando la competitività e l’efficienza dei servizi di trasferimento. L’obiettivo è anche quello di costruire un ecosistema regolamentato e affidabile, di cui Western Union sarà attore principale grazie a partnership tecnologiche strategiche, come quella con Anchorage Digital Bank. Questa operazione è pensata per offrire ai clienti un’alternativa stabile e sicura ai tradizionali metodi di trasferimento, mitigando i rischi legati alla volatilità delle valute locali e alle fluttuazioni di mercato.

Pianificazione e prospettive future del Digital Asset Network

Il lancio del Digital Asset Network (DAN) rappresenta un pilastro fondamentale nella visione strategica di Western Union per la modernizzazione dei sistemi di trasferimento e pagamento digitale. Previsto per la prima metà del 2025, questo network si propone di integrare in modo efficiente e sicuro quattro fornitori chiave di servizi on-ramp e off-ramp, facilitando così l’accesso alla moneta digitale e la conversione fluida tra valute fisiche e digitali. L’obiettivo è creare un’infrastruttura robusta e scalabile, in grado di garantire compliance normativa e sicurezza operativa in mercati globali eterogenei.

Parallelamente, la partnership con Anchorage Digital Bank e l’adozione della blockchain Solana per il sistema di regolamento evidenziano l’impegno nell’adozione di tecnologie all’avanguardia. L’introduzione dell’USD Payment Token (USDPT), prevista per il 2026, mira a stabilire un’alternativa digitale stabile e liquida, con supporto diretto tramite exchange partner. Questa nuova architettura di regolamento digitale consentirà di ridurre i costi delle transazioni e i tempi di esecuzione, migliorando significativamente l’esperienza utente e la competitività sul mercato delle rimesse internazionali.

Western Union, attraverso il DAN, si propone inoltre di esercitare un controllo integrato sull’intero flusso finanziario, dalle emissioni alle transazioni fino ai processi di compliance, assicurando trasparenza e affidabilità. Tale innovazione tecnologica si inserisce in un quadro di trasformazione digitale che punta a consolidare la posizione dell’azienda come leader globale nei servizi delle rimesse e dei pagamenti digitali, specialmente nei mercati emergenti con alta domanda di soluzioni anti-inflazione.