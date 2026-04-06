Home / TURISMO / Aeroporto di Brindisi in crisi carburante, disagi operativi e limitazioni anche su Reggio Calabria e Pescara

Stop carburante a Brindisi e rischio caro-voli: cosa sta accadendo

Nello scalo pugliese dell’aeroporto di Brindisi, da oggi e almeno fino alle 12 del 7 aprile, il carburante per aerei commerciali non è disponibile.

La criticità, segnalata dai Notam ufficiali, interessa tutti i vettori che operano sullo scalo salentino.

Le compagnie sono invitate a decollare da altri aeroporti già con piena autonomia di rifornimento, per garantire operatività anche sulle rotte successive.

In sintesi:

All’ aeroporto di Brindisi carburante indisponibile per i voli commerciali fino a domani mattina.

carburante indisponibile per i voli commerciali fino a domani mattina. Scorte limitate a Milano Linate , Venezia , Treviso , Bologna , Reggio Calabria e Pescara .

, , , , e . Priorità di rifornimento a voli statali, soccorso Sar e voli sanitari d’emergenza.

Effetti legati a tensioni geopolitiche, caro carburante e possibili aumenti su voli estivi.

A Brindisi restano disponibili solo “quantità limitate” di carburante, riservate a voli statali, missioni di soccorso Sar e voli sanitari.

Problemi di approvvigionamento, seppur meno gravi, sono segnalati anche a Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna.

Nel Mezzogiorno, l’aeroporto di Reggio Calabria ha introdotto tetti massimi di rifornimento, mentre a Pescara è operativa una sola autocisterna da 20mila litri.

Dettagli sui disagi operativi e sulle cause immediate

Al momento non si registrano cancellazioni diffuse, ma gli operatori segnalano possibili ritardi, variazioni di rotta e riprogrammazioni tecniche.

Le compagnie stanno rimodulando i piani di volo per minimizzare gli impatti sull’utenza, privilegiando rifornimenti completi negli scali di partenza.

La gestione della disponibilità residua di carburante resta comunque strategica per garantire i servizi essenziali.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ridimensiona l’allarme: “Al momento non c’è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c’è alcun rischio di carenza imminente”.

Vasile spiega che si tratta di “effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali”: gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi, riducendo rapidamente le scorte.

Lo stesso Vasile assicura che il ripristino delle forniture è previsto nella mattinata di domani, con ritorno alla piena operatività.

Nel frattempo i Notam restano attivi e i vettori monitorano ora per ora la disponibilità effettiva, in coordinamento con i gestori aeroportuali e i fornitori di fuel.

Guerra, carburante e stagione estiva: i rischi per turismo e viaggiatori

La criticità di Brindisi si inserisce in un contesto geopolitico complesso, segnato dalla guerra all’Iran e dall’assenza di un accordo tra Washington e Teheran.

Il prolungarsi del conflitto e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno riducendo le forniture di carburante dai Paesi arabi, nodo cruciale per il trasporto mondiale di petrolio.

Numerose destinazioni rimangono sconsigliate per motivi di sicurezza, tra cui Ucraina, Russia, aree del Medio Oriente, Sudan, Congo, Haiti e Yemen.

Secondo Assoviaggi Confesercenti, il turismo subisce una “doppia penalizzazione”: costi del carburante in crescita e rafforzamento del dollaro sull’euro, con impatto diretto su tariffe aeree e pacchetti vacanza.

L’Europa importa circa il 30% del carburante per aviazione e compagnie come Ryanair e Lufthansa hanno già avvertito di possibili ulteriori rincari e rimodulazioni se il blocco del petrolio del Golfo Persico dovesse protrarsi fino a maggio-giugno.

Già oggi si registrano tensioni nei rifornimenti in alcuni scali asiatici, dove converge la quota maggiore di greggio che attraversa lo Stretto di Hormuz, con possibili riflessi sulle rotte intercontinentali europee.

Per i viaggiatori che organizzano autonomamente le vacanze, cresce il ricorso alle polizze assicurative contro cancellazioni e imprevisti.

Il Codacons segnala che queste coperture possono arrivare fino all’8% del costo totale del viaggio, spesso con franchigie e esclusioni rilevanti.

In caso di cancellazione decisa dalla compagnia per motivi operativi, inclusa la mancanza di carburante, la normativa UE garantisce comunque rimborso del biglietto o riprotezione su volo alternativo.

Prospettive: come prepararsi a un’estate tra tensioni e voli più cari

L’estate si apre con una combinazione inedita di fattori: tensioni internazionali, disponibilità di carburante irregolare e prezzi dei voli in salita.

Gli operatori si attendono una maggiore concentrazione della domanda su destinazioni europee considerate sicure e facilmente riprogrammabili.

Per ridurre i rischi, è probabile un rafforzamento delle misure di hedging sul carburante da parte delle compagnie e una maggiore selettività nell’offerta di rotte marginali.

I passeggeri, invece, dovranno prestare crescente attenzione a clausole tariffarie, coperture assicurative e comunicazioni ufficiali delle compagnie nelle settimane precedenti la partenza.

La capacità del sistema aeroportuale italiano, da Brindisi agli hub del Nord, di stabilizzare i rifornimenti sarà decisiva per contenere ritardi e rincari in piena alta stagione.

FAQ

Fino a quando mancherà carburante all’aeroporto di Brindisi?

Secondo i Notam, la piena disponibilità di carburante a Brindisi dovrebbe essere ripristinata entro le 12 di domani 7 aprile.

Quali aeroporti italiani segnalano oggi scorte limitate di carburante?

Scorte limitate risultano a Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna, oltre a vincoli operativi a Reggio Calabria e Pescara.

Come possono tutelarsi i passeggeri se il volo è cancellato per carburante?

Sì, la normativa UE riconosce diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo senza costi aggiuntivi.

Le polizze assicurative coprono sempre cancellazioni legate alla guerra?

No, molte polizze escludono eventi bellici o li coprono parzialmente; occorre leggere attentamente condizioni, franchigie e limitazioni prima dell’acquisto.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sul traffico aereo?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.