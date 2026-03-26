Home / MOBILITA URBANA - EV / Volkswagen ID. ERA 9X rivoluziona i viaggi elettrici con 1600 km reali grazie al nuovo range extender

Volkswagen punta sui range extender con ID. ERA 9X in Cina

Il gruppo Volkswagen ha scelto il mercato cinese per lanciare la nuova strategia sui range extender, tecnologia ibrida a supporto delle auto elettriche. In Cina debutterà la ID. ERA 9X, modello pensato per percorrere fino a 1.600 km di autonomia complessiva.

La vettura, progettata per lunghi tragitti tra le grandi città cinesi, punta a ridurre drasticamente l’ansia da ricarica che ancora limita la diffusione delle elettriche pure.

La scelta avviene ora perché il colosso tedesco, pressato dai concorrenti locali come BYD e dai marchi specializzati in prolungatori di autonomia, deve recuperare rapidamente competitività nel più grande mercato mondiale dei veicoli a nuova energia.

In sintesi:

Volkswagen lancia la ID. ERA 9X con range extender dedicata al mercato cinese.

lancia la con range extender dedicata al mercato cinese. Autonomia dichiarata di circa 1.600 km , per ridurre l’ansia da ricarica nei lunghi viaggi.

, per ridurre l’ansia da ricarica nei lunghi viaggi. Piccolo motore termico ricarica la batteria, senza trazione diretta alle ruote.

Obiettivo: recuperare quote in Cina contro BYD e costruttori locali emergenti.

Come funziona ID. ERA 9X e perché il progetto è strategico

La Volkswagen ID. ERA 9X adotta l’architettura tipica dei range extender: la trazione è affidata esclusivamente al motore elettrico, mentre un compatto propulsore termico entra in funzione solo per ricaricare il pacco batterie durante la marcia.

Questa soluzione consente di mantenere i vantaggi di guida di un’elettrica – silenziosità, coppia immediata, minori emissioni in ambito urbano – aggiungendo una riserva energetica che spinge l’autonomia complessiva fino a circa 1.600 km, valore oggi irraggiungibile per la maggior parte dei modelli a batteria pura.

Nel contesto cinese, dove le infrastrutture di ricarica restano concentrate soprattutto nelle grandi metropoli, il compromesso proposto da Volkswagen risponde a un’esigenza concreta di mobilità interurbana e di viaggi a lunga distanza.

Il gruppo tedesco punta a una presenza non marginale in questo segmento: l’obiettivo dichiarato è diventare riferimento nella categoria dei prolungatori di autonomia, area dove marchi locali come Li Auto hanno già dimostrato il potenziale commerciale dell’approccio ibrido ad alta autonomia.

Volkswagen mette sul piatto capacità ingegneristiche, economie di scala e una reputazione di affidabilità che, se tradotte in prodotti competitivi per prezzo e qualità, potrebbero riequilibrare i rapporti di forza con gli attori cinesi, in un momento di massima competizione nella mobilità elettrica.

Implicazioni future per Volkswagen e per il mercato elettrico cinese

La scommessa sulla ID. ERA 9X anticipa uno scenario in cui la transizione elettrica cinese potrebbe passare, nel medio termine, da soluzioni miste ad altissima autonomia prima di approdare a un ecosistema full electric maturo.

Per Volkswagen il progetto rappresenta un banco di prova: se il range extender sarà accolto positivamente dai clienti, la piattaforma potrà essere declinata su altri modelli specifici per la Cina, e potenzialmente ispirare versioni adattate ad altri mercati con infrastrutture ancora incomplete.

In caso di successo, la mossa potrebbe ridefinire il posizionamento competitivo del gruppo tedesco nel Paese, trasformando un periodo di difficoltà commerciale in un’opportunità di rilancio tecnologico e strategico.

FAQ

Che cos’è un’auto elettrica con range extender?

È un’auto elettrica in cui la trazione è solo elettrica, mentre un piccolo motore termico funziona da generatore per ricaricare la batteria.

Quanta autonomia offre la Volkswagen ID. ERA 9X?

Offre, secondo i dati anticipati, circa 1.600 km di autonomia complessiva combinando batteria principale e funzionamento del range extender termico.

Perché Volkswagen introduce il range extender prima in Cina?

Lo fa perché in Cina le distanze sono elevate, la rete di ricarica extraurbana è disomogenea e la concorrenza locale sui prolungatori di autonomia è già molto forte.

In cosa la ID. ERA 9X differisce da un’ibrida plug-in tradizionale?

È diversa perché nelle plug-in il motore termico può muovere le ruote, mentre nella ID. ERA 9X fornisce solo energia alla batteria.

Quali sono le fonti delle informazioni sulla strategia Volkswagen in Cina?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.