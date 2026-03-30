Home / SMART CITIES / Bologna sperimenta limite 20 km orari vicino alle scuole per aumentare sicurezza di studenti e famiglie

Bologna introduce la prima zona scolastica a 20 km/h per la sicurezza urbana

La città di Bologna avvierà tra fine marzo e fine giugno 2026 una sperimentazione con limite di 20 km/h nell’area scolastica del Parco Grosso, nel quartiere Navile. L’intervento, inserito nel progetto europeo Reallocate e collegato a Bologna Missione Clima e Bologna Città 30, trasformerà gli spazi intorno alle scuole in una “zona residenziale scolastica” ad altissima protezione pedonale. L’iniziativa nasce dalle richieste delle famiglie per percorsi casa-scuola più sicuri e punta a ridurre incidentalità, velocità dei veicoli e inquinamento, intervenendo su segnaletica, barriere architettoniche e qualità dello spazio pubblico.

In sintesi:

Limite a 20 km/h nell’area scolastica del Parco Grosso, quartiere Navile di Bologna.

Progetto pilota legato a Reallocate, Bologna Città 30 e Missione Clima.

Nuova “zona residenziale scolastica” con accessi pedonali protetti e segnaletica dedicata.

Interventi tra marzo e giugno 2026, con forte attenzione a famiglie e bambini.

Come funzionerà la nuova zona residenziale scolastica a Bologna

Il progetto riguarda gli accessi alla scuola primaria Grosso, al nido Grosso, alla scuola dell’infanzia David Sassoli e al Centro Tasso Inventore, attorno a palazzo d’Accursio nel quartiere Navile. L’area diventerà la prima “zona residenziale scolastica” di Bologna, con limite a 20 km/h per automobili, moto e mezzi del trasporto pubblico, inferiore ai 30 km/h già in vigore nel resto della città.

Gli interventi comunali prevedono il potenziamento della segnaletica, la rimozione delle barriere architettoniche e nuove rampe per garantire accessibilità universale. Elemento distintivo saranno i “golfi colorati”, campiture grafiche agli incroci che aumentano la visibilità dei pedoni e inducono un rallentamento istintivo dei conducenti.

In via Manin, davanti alla primaria Grosso, verrà realizzato un accesso pedonale protetto e arredato, con nuove rastrelliere per le biciclette per incentivare la mobilità dolce. La zona sarà resa immediatamente riconoscibile tramite elementi grafici a terra e segnaletica orizzontale dedicata. Per la parte visiva e comunicativa è stato coinvolto lo street artist Rise the Cat, incaricato delle illustrazioni.

Impatto futuro del limite 20 km/h sulla mobilità e sulle altre città

La “zona 20” del Parco Grosso rappresenta un banco di prova strategico per Bologna dopo le contestazioni su Città 30. Se i dati su incidentalità, traffico e percezione di sicurezza saranno positivi, il modello potrà essere esteso ad altre aree scolastiche cittadine e fungere da riferimento per altri comuni italiani impegnati in politiche di moderazione del traffico. La sperimentazione, inserita in un programma europeo come Reallocate, fornirà indicatori comparabili a livello internazionale su efficacia degli interventi grafici, riduzione della velocità e accettabilità sociale delle nuove regole.

FAQ

Dove sarà attiva la nuova zona 20 km/h a Bologna?

La zona 20 km/h sarà attiva nell’area scolastica del Parco Grosso, quartiere Navile, attorno a via Manin e agli istituti educativi adiacenti.

Quando entrerà in vigore il limite a 20 km/h?

Il limite a 20 km/h sarà introdotto progressivamente tra la fine di marzo e la fine di giugno 2026, seguendo le varie fasi dei lavori.

Quali veicoli dovranno rispettare il limite di 20 km/h?

Sì, tutti i veicoli, comprese auto, moto e mezzi del trasporto pubblico, dovranno rispettare il nuovo limite di 20 km/h.

Cosa sono i “golfi colorati” previsti nel progetto?

I “golfi colorati” sono campiture grafiche agli incroci progettate per aumentare visibilità pedonale e indurre automaticamente il rallentamento dei conducenti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.