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Belve svela gli ospiti: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

Belve svela gli ospiti: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva protagonisti della terza puntata di Belve

Chi: la giornalista Francesca Fagnani e gli ospiti Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e il rapper Shiva.
Che cosa: una nuova puntata di Belve con interviste ad alto tasso di conflitto biografico e mediatico.
Dove: studi Rai di Roma, in prima serata su Rai 2.
Quando: martedì alle 21.30, terzo appuntamento del nuovo ciclo 2026.
Perché: affrontare temi sensibili – rapporti familiari, vicende giudiziarie, scelte comunicative – che incidono su reputazione pubblica e narrazione dei personaggi.

In sintesi:

  • Brigitte Nielsen attesa su figli, accuse del secondogenito Killian e ruolo del marito Mattia Dessi.
  • Shiva chiamato a chiarire arresto 2023 per tentato omicidio e vita privata complessa.
  • Elettra Lamborghini spiegherà il no alla liberatoria del 2022 e il rapporto con Francesca Fagnani.
  • Belve consolida il posizionamento Rai 2 come talk d’inchiesta sui personaggi pop più divisivi.

La scelta di concentrare nella stessa serata tre figure polarizzanti come Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva conferma la strategia editoriale di Belve: un talk identitario che lavora sulla frizione tra biografia privata, esposizione social e responsabilità pubblica. Dopo le prime due puntate con Amanda Lear, Micaela Ramazzotti, Zeudi Di Palma, Giulia Michelini, Carlo Conti e Francesco Chiofalo, il programma alza ulteriormente l’asticella tematica, puntando su dossier delicati: conflitti familiari, procedimenti giudiziari in corso o recenti e gestione del consenso mediatico in scenari di crisi reputazionale.

Cosa aspettarsi dalle interviste a Nielsen, Shiva e Lamborghini

Su Brigitte Nielsen, l’attenzione sarà concentrata sul rapporto con i figli e sulle accuse del secondogenito Killian, nato dalla relazione con l’ex giocatore NFL Mark Gastineau. Il giovane ha denunciato sui social presunti ostacoli posti dall’attuale marito dell’attrice, Mattia Dessi, all’incontro con la madre, dichiarando: “Sono esasperato perché Mattia Dessi il marito di mia madre mi impedisce di vedere mia mamma, dice che devo prendere appuntamento con lui, è così da 6 anni!”.

Per Shiva, alias Andrea Arrigoni, il nodo principale resta l’arresto del 2023, quando finì in carcere in custodia cautelare con l’accusa di tentato omicidio per una sparatoria in strada. Oltre al capitolo giudiziario, l’intervista entrerà nella sua complessa vita sentimentale: tre figli – Draco, nato nel 2023, Atlas (settembre 2025) e Ethan (novembre 2025) – avuti con due ex compagne, Laura Maisano e Michelle Fois. La distanza di appena due mesi tra la nascita di Atlas ed Ethan, con la Maisano già incinta quando il rapper ha iniziato una nuova relazione con Fois, ha acceso un intenso dibattito social su responsabilità affettive e gestione della paternità.

Elettra Lamborghini sarà chiamata a chiarire un caso editoriale interno a Belve: nel 2022 aveva registrato un’intervista, poi bloccata negando la liberatoria e chiedendo al proprio staff la rimozione di alcune risposte. Francesca Fagnani, al settimanale Chi, ha raccontato: “Dopo la registrazione una persona dello staff di Elettra Lamborghini mi ha telefonato per dirmi che Elettra non aveva gradito le domande politiche che le avevo rivolto. Peccato però che non solo non le avessi posto alcuna domanda di politica, ma non mi aveva nemmeno lontanamente sfiorato l’idea di farlo. Sarebbe stato come chiedere a Paola Taverna come se la cavasse con il twerking. Perché quindi Elettra ha bloccato la messa in onda della puntata? Mica l’ho capito, ma a questo punto immagino perché non le piacessero le sue risposte, visto che sulle domande fa un po’ di confusione”. Quattro anni dopo, la cantante torna in studio, questa volta con liberatoria firmata: la spiegazione di quel no diventa parte centrale del racconto.

Impatto sul brand Belve e prospettive per Rai 2

La terza puntata consolida Belve come prodotto di punta di Rai 2 sul fronte infotainment d’autore, capace di intercettare pubblici diversi: fan del pop internazionale, pubblico giovane delle piattaforme e spettatori generalisti interessati al retroscena dei personaggi più discussi.

La gestione on air di nodi sensibili – dal contenzioso familiare di Brigitte Nielsen alle vicende giudiziarie di Shiva, fino al “giallo” editoriale con Elettra Lamborghini – rappresenterà un test rilevante anche per la credibilità di Francesca Fagnani come intervistatrice. L’esito delle conversazioni, e l’eventuale apertura inedita degli ospiti, potrebbe alimentare ulteriori sviluppi narrativi sui social e nei palinsesti futuri, rafforzando la capacità del programma di generare conversazione prolungata, requisito chiave per visibilità su Google News e Discover.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Belve con Nielsen, Lamborghini e Shiva?

La puntata va in onda martedì alle 21.30 su Rai 2, come terzo appuntamento del nuovo ciclo di Belve.

Perché la precedente intervista di Elettra Lamborghini a Belve non fu mai trasmessa?

L’intervista non andò in onda perché, nel 2022, Elettra Lamborghini scelse di non firmare la liberatoria, chiedendo di bloccare alcune sue risposte.

Qual è la posizione attuale di Shiva sul caso giudiziario del 2023?

Shiva ha sempre respinto l’immagine di “personaggio violento”. La puntata offrirà una versione diretta dei fatti, inclusi sviluppi successivi all’arresto.

Cosa ha dichiarato il figlio di Brigitte Nielsen contro Mattia Dessi?

Killian ha denunciato sui social che Mattia Dessi gli impedirebbe da anni di vedere la madre, chiedendo appuntamenti filtrati da lui.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve e i suoi ospiti?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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