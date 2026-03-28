Home / NEWS / Madre condannata a 25 anni per infanticidio e violenze brutali sulle tre figlie

Madre condannata in Francia per neonati nel congelatore e violenze domestiche

Chi: la 44enne francese Aurélie S., madre di cinque figli.

Che cosa: è stata condannata a 25 anni di carcere per la morte di due neonati trovati in un congelatore e per violenze sulle tre figlie maggiori.

Dove: il processo si è svolto davanti alla Corte d’Assise di Avignone, in Francia.

Quando: i fatti risalgono al 2018 e 2019, le salme sono state scoperte quasi quattro anni dopo; la sentenza è recente.

Perché: la Corte ha escluso l’ergastolo per insufficienza di prove sull’intento omicida, ma ha riconosciuto responsabilità gravissime per omissioni, maltrattamenti e violenze domestiche prolungate.

In sintesi:

Condanna a 25 anni per la morte di due neonati e violenze sulle figlie maggiori.

I corpi dei neonati sono stati trovati in un congelatore dopo una confessione familiare.

La Corte di Avignone ha escluso l’ergastolo per carenza di prove sul dolo omicida.

Il caso rilancia il tema dei controlli su famiglie fragili e violenze domestiche.

Le ricostruzioni in aula e le falle emerse nel contesto familiare

Nel corso del processo, Aurélie S. ha negato qualsiasi volontà omicida, attribuendo i decessi a una serie di eventi imprevisti e alla propria “inerzia”. Ha sostenuto che il primo neonato, nato nel 2018, sarebbe morto a seguito di una caduta, mentre il secondo, venuto alla luce nel 2019, sarebbe nato inaspettatamente, senza che lei avesse il tempo o la lucidità per chiedere aiuto.

Le indagini medico-legali e investigative hanno però smentito queste versioni, evidenziando incongruenze e omissioni determinanti per la morte dei bambini, poi occultati in un congelatore domestico. I corpi sono stati rinvenuti solo a distanza di quasi quattro anni, dopo la rivelazione di una delle figlie maggiori a un’amica, che ha fatto scattare la segnalazione alle autorità.

Oltre ai capi d’imputazione legati ai neonati, la Corte di Avignone ha riconosciuto violenza abituale sulle tre figlie più grandi. In aula, la donna è apparsa impassibile, rifiutando di assumersi pienamente la responsabilità delle proprie azioni, circostanza che ha alimentato interrogativi sulla sua capacità genitoriale e sul livello di controllo istituzionale attorno a questo nucleo familiare.

Impatto sulle politiche di protezione dei minori e interrogativi aperti

La vicenda Aurélie S. riaccende in Francia il dibattito sull’efficacia dei meccanismi di prevenzione e individuazione precoce dei casi di grave trascuratezza parentale. La presenza di cinque figli, due dei quali morti e nascosti per anni, e tre sottoposti a violenze, evidenzia possibili falle nei sistemi di monitoraggio sociale, scolastico e sanitario.

Il caso potrebbe tradursi in un rafforzamento delle procedure di segnalazione obbligatoria, in maggiori controlli sulle famiglie già note ai servizi sociali e in un’attenzione più strutturata alle dinamiche di violenza domestica latente, spesso invisibile fino all’esplosione di fatti estremi.

FAQ

Perché Aurélie S. è stata condannata a 25 anni e non all’ergastolo?

La Corte di Avignone ha escluso l’ergastolo perché non ha ritenuto pienamente provato l’intento omicida, pur riconoscendo responsabilità gravissime per omissioni, occultamento dei corpi e violenze domestiche.

Come sono stati scoperti i corpi dei due neonati nel congelatore?

I corpi sono stati scoperti quasi quattro anni dopo i fatti, quando una delle figlie maggiori ha confidato quanto accaduto a un’amica, che ha informato le autorità competenti.

Quali violenze sono state riconosciute sulle tre figlie maggiori?

Sono state riconosciute violenze fisiche e psicologiche abituali, tali da configurare maltrattamenti in famiglia, con un grave impatto sul benessere e sullo sviluppo delle tre ragazze coinvolte.

Che ruolo hanno avuto i servizi sociali nel caso Aurélie S.?

Il procedimento ha sollevato interrogativi sul monitoraggio del nucleo familiare, ma al momento non sono state rese pubbliche responsabilità dirette dei servizi sociali competenti.

Qual è la fonte delle informazioni su questa vicenda giudiziaria francese?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.