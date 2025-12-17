Masini e Fedez protagonisti esclusivi sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni senza altri cantanti famosi

La presenza e l’assenza dei big di Sanremo sulla cover

Sanremo 2026 si presenta con un’inedita dinamica riguardante la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, destinata a uscire in concomitanza con l’evento. Tutti i 30 artisti in gara hanno partecipato allo show di presentazione Sarà Sanremo, ma il giorno dedicato agli scatti fotografici per la cover ha riservato sorprese significative. Mentre la gran parte dei cantanti è stata immortalata insieme lunedì, Fedez e Marco Masini sono risultati assenti durante questi scatti collettivi. La loro mancanza è stata segnalata da fonti ben informate presenti dietro le quinte del Teatro Ariston, che non li hanno avvistati tra gli altri big impegnati nelle fotografie ufficiali.

Secondo quanto riportato da Domenico Marocchi, inviato di La Volta Buona, l’assenza dei due protagonisti è stata notata con sorpresa e destato diverse domande nell’ambiente. Ciò ha dato origine a varie ipotesi e indiscrezioni: l’ipotesi maggiormente considerata è che entrambi abbiano seguito un percorso alternativo per partecipare allo scatto, data anche l’attuale impegno di Fedez e la sua presenza a Sanremo con jet privato.

Il dietro le quinte dello scatto di Fedez e Masini

L’organizzazione degli scatti fotografici per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ha riservato un retroscena di particolare interesse riguardante Fedez e Marco Masini. Contrariamente agli altri concorrenti, che si sono presentati lunedì al Teatro Ariston, entrambi gli artisti hanno effettuato le proprie foto in una sessione separata, tenutasi domenica sera. Questa scelta, comunicata da fonti attendibili tramite la testata Dagospia, è stata motivata da impegni personali e dalla volontà di evitare concomitanze con le attività previste nella giornata ufficiale delle fotografie di gruppo.

L’iniziativa di scattare le foto a porte chiuse, senza la presenza degli altri big del Festival, ha evidenziato una gestione particolare legata alle esigenze di Fedez, noto per viaggiare spesso con jet privato, e a Masini, entrambi ritenuti figure di rilievo per questa edizione. Tale organizzazione ha implicato la necessità di un successivo intervento grafico per integrare le immagini nella copertina collettiva, ridisegnando digitalmente la composizione per mantenere una rappresentazione unificata di tutti i partecipanti al Festival di Sanremo 2026.

Il ruolo del fotoritocco e i precedenti a Tv Sorrisi e Canzoni

Il ricorso al fotoritocco per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni non rappresenta una novità nel contesto delle rappresentazioni collettive del Festival di Sanremo. Già in passato, situazioni analoghe hanno imposto all’editing grafico di intervenire al fine di coniugare immagini scattate in momenti differenti, garantendo così un risultato coerente e armonioso. Nel caso specifico di Fedez e Marco Masini, la separazione temporale e logistica degli scatti ha reso indispensabile un lavoro minuzioso di montaggio digitale per ricostruire idealmente la presenza di tutti i concorrenti sulla stessa immagine.

Un esempio lampante risale all’anno precedente, quando Fedez non partecipò allo scatto collettivo insieme agli altri artisti e fu necessario sostituire rapidamente la sua immagine con quella di un altro cantante ritiratosi. Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, aveva chiarito come in tali circostanze si debba operare in fretta e con precisione, tenendo conto degli impegni e degli imprevisti che caratterizzano il calendario serrato del Festival. L’utilizzo del fotomontaggio si conferma quindi uno strumento fondamentale per la composizione finale, salvaguardando l’integrità iconica dell’evento.

In sostanza, dietro la copertina apparentemente compatta si cela un complesso lavoro tecnico, volto a mantenere l’immagine unitaria nonostante le assenze o le difficoltà organizzative. Tale pratica, seppur non esente da critiche, è ormai consolidata e accettata nella comunicazione mediatica riferita a uno degli eventi musicali più seguiti d’Italia.

