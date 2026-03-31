Home / TECNOFITNESS / Clitoride mappata in 3D rivoluziona la comprensione scientifica dei nervi responsabili della sensibilità femminile

Mappata in 3D la rete nervosa del clitoride: cosa cambia e perché

Un team internazionale guidato dalla ricercatrice Ju Young Lee, del Centro medico universitario di Amsterdam, ha realizzato la prima mappa tridimensionale ad altissima risoluzione dei nervi del glande del clitoride. Lo studio, condotto nei Paesi Bassi su due pelvi umane donate alla scienza, utilizza raggi X ad alta energia per superare i limiti della risonanza magnetica tradizionale.

Le immagini ottenute mostrano, nel dettaglio micrometrico, come si distribuiscono le fibre nervose all’interno di un organo in gran parte nascosto nel bacino femminile.

La ricerca, pubblicata su bioRxiv e ripresa dal Guardian, punta a colmare un ritardo storico nella conoscenza dell’anatomia genitale femminile, con implicazioni dirette per chirurgia, riabilitazione pelvica e salute sessuale.

In sintesi:

Prima mappa 3D micrometrica della rete nervosa del glande del clitoride .

. Nervo dorsale stabile lungo il percorso, non si assottiglia verso il glande.

stabile lungo il percorso, non si assottiglia verso il glande. Individuati cinque principali tronchi nervosi con ramificazioni ad albero ad alta densità.

Coinvolgimento del nervo labiale posteriore nell’innervazione delle strutture vulvari circostanti.

Come la nuova mappa ridefinisce l’anatomia nervosa del clitoride

Il clitoride è per lo più interno, circondato da osso pubico e organi pelvici, elemento che ha ostacolato finora una mappatura fine della sua rete nervosa. Le tecniche di imaging convenzionali, come la risonanza magnetica, restituiscono solo la forma generale tridimensionale, ma non i dettagli delle fibre.

Il gruppo di Ju Young Lee ha impiegato raggi X ad alta energia per produrre immagini 3D in scala micrometrica, tracciando con precisione cinque nervi complessi e altamente ramificati che percorrono l’organo. Al centro dei risultati c’è il nervo dorsale del clitoride, principale via sensoriale: contrariamente a quanto ipotizzato in passato, non si assottiglia in modo significativo avvicinandosi al glande, ma mantiene struttura e funzionalità lungo tutto il tragitto.

Alcune sue diramazioni raggiungono cappuccio clitorideo (prepuzio) e monte di Venere, ampliando l’area di innervazione sensibile della regione vulvare.

All’interno del glande, i ricercatori hanno identificato tronchi nervosi con diametro compreso tra 0,2 e 0,7 millimetri, organizzati in uno schema a ramificazione ad albero diretto verso la superficie cutanea. Questa architettura supporta l’elevatissima densità di terminazioni nervose e spiega la straordinaria sensibilità dell’organo.

Lo studio evidenzia inoltre il contributo del nervo labiale posteriore, ramo dei nervi perineali, nell’innervazione delle strutture circostanti, incluse le labbra della vulva.

“Questa è la prima mappa tridimensionale dei nervi all’interno del glande del clitoride”, ha dichiarato Lee, paragonando il traguardo ai progressi ottenuti quasi trent’anni fa nello studio del glande del pene.

Implicazioni cliniche future per chirurgia, dolore pelvico e sessualità

La nuova mappa nervosa del clitoride rappresenta una base anatomica più solida per ridurre i danni neurologici in ginecologia, urologia e chirurgia ricostruttiva, ad esempio in interventi per incontinenza, prolasso o chirurgia estetica vulvare.

Una conoscenza precisa dei percorsi di nervo dorsale e nervo labiale posteriore potrà migliorare la gestione del dolore pelvico cronico e delle complicanze post-operatorie, oltre a orientare protocolli di riabilitazione mirata.

La ricerca apre anche a studi comparativi su età diverse, variazioni anatomiche e impatto di traumi o mutilazioni genitali, contribuendo a un approccio più basato su evidenze alla salute sessuale femminile.

FAQ

Che cosa ha scoperto esattamente lo studio sul clitoride

Lo studio ha prodotto la prima mappa 3D micrometrica dei nervi del glande del clitoride, identificando cinque tronchi nervosi principali altamente ramificati.

Perché il nervo dorsale del clitoride è così importante

È importante perché rappresenta la principale via sensoriale del clitoride e, secondo la ricerca, mantiene struttura e funzionalità lungo tutto il percorso.

In che modo questi dati possono aiutare la chirurgia ginecologica

Possono aiutare offrendo una mappa precisa delle fibre nervose, riducendo il rischio di danni durante interventi pelvici, ricostruttivi o estetici vulvari.

Lo studio spiega perché il clitoride è così sensibile

Sì, mostra tronchi nervosi fitti (0,2–0,7 mm) organizzati ad albero verso la superficie, base anatomica dell’elevatissima densità di terminazioni nervose.

Qual è la fonte originale delle informazioni riportate nell’articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.