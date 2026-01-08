Valeria Marini si scusa con Selvaggia Lucarelli: svolta inattesa e retroscena che cambiano tutto

Scuse pubbliche di valeria marini

Valeria Marini ammette l’errore e si scusa con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli dopo la battuta fatta a La Vita in Diretta con Alberto Matano. Precisa che l’intento era ironico, ma il tono è risultato “antipatico”, generando fraintendimenti.

Riconosce pubblicamente la caduta di stile e definisce la coppia “bellissima”, assicurando stima personale. Aggiunge di averli conosciuti e di augurare loro “il meglio”, chiudendo il messaggio con i consueti “baci stellari”.

Il mea culpa arriva dopo la replica tagliente di Lucarelli su Instagram, che aveva evidenziato la scivolata televisiva e ricordato la chiusura della rubrica di Pierluigi Diaco a Bella Ma’.

La risposta (mancata) di selvaggia lucarelli

Selvaggia Lucarelli non commenta pubblicamente le scuse di Valeria Marini, mantenendo il silenzio sui social. Nelle ultime 24 ore su Instagram si concentra sul caso di Garlasco e sui contenuti della sua vacanza, senza alcun riferimento al mea culpa.

L’assenza di reazioni dirette suggerisce la volontà di non alimentare ulteriormente la polemica, lasciando la vicenda in sospeso. Nessun post, storia o dichiarazione indica un’accettazione o un rifiuto ufficiale delle scuse.

Il focus editoriale di Lucarelli resta su cronaca e vita privata documentata online, segnale di una strategia comunicativa orientata alla continenza.

Il botta e risposta con antonella elia

Nel giorno dell’Epifania, oltre allo scambio a distanza con Selvaggia Lucarelli, Valeria Marini è finita nel mirino di Antonella Elia a Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, bersaglio di una serie di stoccate pungenti. La replica della diva è arrivata sui social con un video e una didascalia netta: “I miei ideali volano in alto. Non mi lascio scalfire da alcuno”.

Poche ore dopo, la stessa didascalia è stata ammorbidita, segnale di un riposizionamento: “I miei ideali volano in alto Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti grazie a tutti voi”. Il messaggio, letto come risposta implicita alle parole della Elia, rinuncia alla controffensiva diretta.

Il cambio di tono coincide temporalmente con il mea culpa rivolto alla Lucarelli e a Lorenzo Biagiarelli, rafforzando l’idea di una linea più prudente e misurata nelle interazioni pubbliche della showgirl.

La scelta di evitare nuove polemiche

Tra l’ammissione di responsabilità verso Selvaggia Lucarelli e l’editing del post riferito al confronto con Antonella Elia, Valeria Marini imbocca una rotta di basso profilo. Il lessico social, ripulito da toni reattivi, privilegia incoraggiamento e “energia stellare”.

L’obiettivo appare quello di disinnescare l’eco mediatica, allontanandosi da schermaglie che alimentano cicli di polemica. Nessun affondo, nessun rilancio: solo la scelta di mantenere il focus su messaggi concilianti.

Una strategia che suggerisce la volontà di preservare capitale d’immagine e risorse comunicative in vista di future attività professionali ancora non annunciate.

