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Amici serale seconda puntata anticipazioni su eliminazioni e sfide decisive

Amici serale seconda puntata anticipazioni su eliminazioni e sfide decisive

Amici 25 Serale: cosa è successo nella registrazione del 26 marzo

Il 26 marzo 2026, al Centro di Produzione Titanus Elios di Roma è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 25, in onda su Canale 5 sabato 21 marzo 2026.
La serata, condotta da Maria De Filippi, ha visto esibirsi gli allievi delle tre squadre in vista delle prime eliminazioni, con ospiti musicali e cinematografici di respiro internazionale.
Tra questi, la band italiana The Kolors con il nuovo singolo Rolling Stone, le star di Hollywood Zendaya e Robert Pattinson per il film The Drama – Un segreto è per sempre, oltre a Luca Argentero, Belen Rodriguez e il comico Francesco Cicchella.

In sintesi:

  • Registrata la prima puntata del Serale di Amici 25 il 26 marzo 2026.
  • Prime eliminazioni, guanti di sfida e tre manche decisive per le squadre.
  • Ospiti: The Kolors, Zendaya, Robert Pattinson, Belen, Argentero, Cicchella.
  • Verdetto finale tra Caterina e Valentina svelato solo in casetta.

Giudici, squadre e ritmo del nuovo Serale di Amici 25

Il nuovo impianto del Serale di Amici 25 ruota su una giuria a quattro: Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.
La componente d’intrattenimento è rafforzata dal format di giochi “Password” condotto da Alessandro Cattelan, che coinvolge giudici e professori, quest’anno con protagonisti anche Belen Rodriguez e Luca Argentero.

Le tre squadre sono guidate da: Zerbi-Celentano (cantanti: Caterina, Elena, Plasma, Riccardo; ballerini: Emiliano, Nicola), Peparini-Cuccarini (cantanti: Angie, Lorenzo; ballerini: Alex, Simone) ed Emanuel Lo-Pettinelli (cantanti: Gard, Valentina; ballerini: Kiara, Alessio).

Nella gara, il primo eliminato certo è il ballerino Simone della squadra Peparini-Cuccarini. Il verdetto decisivo tra le cantanti Caterina (Zerbi-Celentano) e Valentina (Emanuel Lo-Pettinelli) viene invece sospeso in studio: sarà comunicato da Maria De Filippi in casetta, scelta pensata per ridurre gli spoiler e preservare la tensione televisiva.

Manche, guanti di sfida e gioco Password: cosa influenza davvero la gara

La puntata si struttura su tre manche ad alta intensità competitiva.
Nella prima, la squadra Zerbi-Cele domina: decisivi il guanto tra Emiliano e Alex (vince Emiliano) e la sfida Elena contro Simone (vince Elena). Al ballottaggio finiscono Alex, Simone e Lorenzo; ad essere eliminato è Simone.

La seconda manche vede ancora prevalere gli Zerbi-Cele sui Petti-Lo. Il guanto neoclassico tra Nicola e Alessio premia Nicola e accende una lite: Emanuel Lo contesta il fatto che Alessio non abbia seguito abbastanza lezioni di neoclassico.
Il guanto d’interpretazione tra Riccardo e Gard termina in parità e viene annullato. In seguito, Alessio ha la meglio su Caterina sulle note di Michael Jackson, mentre Riccardo batte Gard con E penso a te contro Cenere.

Al ballottaggio vanno Valentina, Alessio e Kiara; si salva per primo Alessio, poi resta a rischio Valentina.
Nella terza manche, il trend si inverte: la squadra Cuccarini-Peparini supera finalmente gli Zerbi-Cele.

Tra le performance chiave: Caterina vince contro Alex cantando Malo, Lorenzo supera Elena con Someone You Loved, mentre Angie batte Plasma.
Al ballottaggio vanno Nicola, Riccardo e Caterina; quest’ultima perde la sfida e finisce allo scontro finale contro Valentina. Il nome della nuova eliminata, però, resta top secret fino alla messa in onda.

Parallelamente, nel gioco Password condotto da Alessandro Cattelan, la coppia Belen RodriguezCristiano Malgioglio supera quella formata da Luca Argentero e Amadeus, confermando l’importanza del segmento di light entertainment nel bilanciare tensione e leggerezza del prime time.

FAQ

Quando andrà in onda il Serale di Amici 25 registrato il 26 marzo?

Andrà in onda in prima serata su Canale 5 sabato 21 marzo 2026, salvo variazioni del palinsesto Mediaset.

Chi sono i quattro giudici del Serale di Amici 25?

Sono confermati quattro giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, con voto centrale su manche e ballottaggi.

Chi è il primo eliminato certo di questo Serale di Amici 25?

È stato eliminato il ballerino Simone della squadra Peparini-Cuccarini, uscito dopo il ballottaggio con Alex e Lorenzo.

Perché il verdetto tra Caterina e Valentina non viene annunciato in studio?

Viene rinviato in casetta per scelta editoriale: serve a ridurre gli spoiler online e aumentare la suspense televisiva.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione su Amici 25?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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