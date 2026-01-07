Festival di Sanremo 2026: scaletta segreta, conduttori sorpresa e i big che ribalteranno la gara

Programma serata per serata

Prima serata del 24 febbraio 2026: esecuzione delle 30 canzoni dei Campioni, votano Giuria Sala Stampa, Tv e Web. Al termine, comunicazione al pubblico delle prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Seconda serata del 25 febbraio 2026: in gara 15 brani dei Campioni, voto misto tra Televoto e Giuria delle Radio, con classifica di serata e annuncio delle prime cinque. Prevista anche l’esecuzione di 4 canzoni delle Nuove Proposte.

Terza serata del 26 febbraio 2026: in esecuzione gli altri 15 brani dei Campioni, con votazione combinata di Televoto e Giuria delle Radio. I risultati si sommano a quelli dei giorni precedenti per la graduatoria complessiva.

Quarta serata del 27 febbraio 2026: serata Cover, ogni artista propone un brano italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2025 insieme a un ospite. Votano Televoto, Giuria Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio; proclamazione del vincitore di serata.

Quinta serata del 28 febbraio 2026: esecuzione di tutte le 30 canzoni dei Campioni, voto di Televoto, Sala Stampa, Tv e Web e Radio. Annuncio delle prime cinque; nuova votazione sulla top 5 e classifica finale. La canzone prima classificata vince Sanremo 2026, con proclamazione anche di seconda, terza, quarta e quinta posizione.

Date e modalità di trasmissione

Sanremo 2026 si svolge dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo, in diretta ogni sera in prima serata. La messa in onda è su Rai 1, con simulcast su Radio2 e in streaming su RaiPlay.

La regia televisiva curerà riprese integrali dalla sala del Teatro Ariston, mentre la versione radiofonica su Radio2 offrirà cronaca e collegamenti. L’accesso streaming su RaiPlay consente la visione live e la rivedibilità delle esibizioni.

Prevista la sincronizzazione dei tempi di votazione con la diretta su Rai 1 e la disponibilità di contenuti extra digitali sulle piattaforme Rai per aggiornamenti su classifiche e lineup di serata.

Conduttori e ospiti

Carlo Conti torna alla guida come conduttore e direttore artistico, garante del ritmo televisivo e della coerenza editoriale dell’evento. La sua supervisione copre scaletta, casting e integrazione delle giurie con la dinamica di gara.

Non sono stati ufficializzati i co-conduttori: la selezione punterà a profili trasversali tra intrattenimento e musica per alternare registri e valorizzare le esibizioni. Le trattative restano coperte da riserbo, in attesa di conferme Rai.

La serata Cover prevede ospiti sul palco accanto ai 30 artisti in gara, in duetti costruiti su repertorio italiano e internazionale edito entro il 31 dicembre 2025. Gli ospiti avranno funzione artistica, non competitiva, incidendo sul valore performativo e sul televoto.

È attesa una linea di ospitalità mirata: interventi di musica, spettacolo e costume calibrati per durata e impatto editoriale, senza scalfire i tempi della gara. La priorità resta la centralità dei brani, con finestre di intrattenimento a supporto della narrazione del festival.

Biglietti, cantanti e sistema di voto

La vendita dei biglietti è affidata a Vivaticket S.p.A., con registrazione obbligatoria su sanremo2026rai.vivaticket.it dalle 9:00 del 22 dicembre 2025 alle 18:00 dell’8 gennaio 2026. La registrazione non garantisce l’acquisto, ma l’accesso a una selezione casuale certificata da notaio, con possibilità di comprare fino a due biglietti.

Servono dati anagrafici, codice fiscale, contatti e documento d’identità; è ammessa una sola registrazione per utente. In fase di domanda si indica giorno e settore (Platea o Galleria); le registrazioni multiple saranno eliminate. Tra il 15 gennaio e il 3 febbraio 2026 gli utenti selezionati riceveranno e‑mail con istruzioni d’acquisto.

In gara 30 Campioni con i relativi brani: Tommaso Paradiso – I romantici; Chiello – Ti penso sempre; Serena Brancale – Qui con me; Fulminacci – Stupida Sfortuna; Ditonellapiaga – Che fastidio!; Fedez e Masini – Male necessario; Leo Gassmann – Naturale; Sayf – Tu mi piaci tanto; Arisa – Magica favola; Tredici Pietro – Uomo che cade; Sal Da Vinci – Per sempre sì; Samurai Jay – Ossessione; Malika Ayane – Animali Notturni; Luché – Labirinto; Raf – Ora e per sempre; Bambole di Pezza – Resta con me; Ermal Meta – Stella stellina; Nayt – Prima che; Elettra Lamborghini – Voilà; Michele Bravi – Prima o poi; J‑Ax – Italia Starter Pack; Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare; Maria Antonietta e Colombre; Francesco Renga – Il meglio di me; Mara Sattei – Le cose che non sai di me; LDA e Aka7ven – Poesie clandestine; Dargen D’Amico – AI AI; Levante – Sei tu; Eddie Brock – Avvoltoi; Patty Pravo – Opera.

Il voto combina Televoto (rete fissa/mobile), Giuria Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. Nella prima serata vota la Sala Stampa; seconda e terza integrano Televoto e Radio; la serata Cover somma tre giurie; la finale aggrega tutti i risultati e rivotazione sulla top 5 per proclamare il vincitore.

FAQ