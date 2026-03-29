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Valeria Marini chiarisce lo scontro con Pierluigi Diaco e i retroscena

Valeria Marini chiarisce lo scontro con Pierluigi Diaco e i retroscena

Valeria Marini chiarisce il caso Diaco e la fine della Posta Stellare

Chi? Valeria Marini e il conduttore Pierluigi Diaco. Che cosa? La showgirl ricostruisce il battibecco televisivo e la chiusura della rubrica Posta Stellare. Dove? A Bella Ma’ su Rai2 e, ora, nel programma Storie al Bivio Weekend di Monica Setta. Quando? Dopo la puntata dell’8 dicembre e a distanza di circa tre mesi. Perché? Marini sostiene che alla base ci sia stato un malinteso alimentato da informazioni errate arrivate al conduttore e rilancia un messaggio di pace, dichiarandosi pronta a tornare in trasmissione e a collaborare di nuovo con Diaco.

In sintesi:

  • Valeria Marini parla per la prima volta in modo dettagliato del litigio con Pierluigi Diaco.
  • Secondo la showgirl, Diaco avrebbe ricevuto informazioni “sbagliate” sulle sue intenzioni professionali.
  • Marini conferma l’affetto per il conduttore e tende un chiaro “ramoscello d’ulivo”.
  • La diva si dice disponibile a tornare a Bella Ma’, anche solo come ospite.

Il malinteso tra Marini e Diaco e il futuro della Posta Stellare

L’8 dicembre, in diretta a Bella Ma’, Pierluigi Diaco annuncia la chiusura della Posta Stellare, rubrica nata da un’idea di Valeria Marini e diventata rapidamente virale. Ne nasce uno scontro: entrambi rivendicano la scelta di interrompere la collaborazione, il contratto della showgirl viene evocato in studio e Diaco arriva a definirla bugiarda.

A tre mesi di distanza, ospite di Storie al Bivio Weekend, Marini offre una versione più articolata. La showgirl sostiene che alla base dello strappo ci sia stata un’incomprensione, causata da terzi: “Gli sono state riferite cose diverse, cose sbagliate”. Lei, racconta, avrebbe voluto solo confrontarsi per un “rinnovamento” del format, non per imporre condizioni o mettere in discussione la leadership del conduttore.

Nel racconto, Marini sottolinea la sensibilità di Diaco e ribadisce il legame umano: “Gli voglio molto bene e mi manca… Pierluigi ti voglio bene, mi manchi molto”. Il messaggio è chiaro: la diva non solo minimizza il litigio (“piccola cosa”), ma lo attribuisce a una lettura distorta delle sue intenzioni, non partita da lei.

Un possibile ritorno in tv insieme e gli equilibri di Bella Ma’

Nonostante il caso mediatico e lo scontro in studio, Valeria Marini nega fratture insanabili con Pierluigi Diaco. Dopo la discussione, i due non si sarebbero più sentiti, se non tramite un singolo messaggio, al quale lui avrebbe comunque risposto. Marini distingue chiaramente questa situazione da altre tensioni vissute nella sua carriera: con Nino Frassica, dice, la dinamica è diversa, ma Diaco resta una persona verso cui prova affetto e riconoscenza.

La showgirl ricorda come la Posta Stellare, pur essendo nata da una sua idea, sia stata resa possibile proprio dallo spazio concessole da Diaco per un anno e mezzo, con buoni ascolti e forte riscontro social. Sottolinea inoltre il sostegno ricevuto dal conduttore in un anno personale complesso, segnato anche da difficoltà familiari.

La 58enne si dice disponibile a rientrare a Bella Ma’, anche solo per una puntata: “Io tornerei volentieri da lui, anche solo per una puntata ci andrei”. Intanto, il programma ha già integrato nuove presenze fisse, come Pamela Petrarolo (spazio danza) e Raffaello Tonon (gossip e attualità), sollevando l’interrogativo editoriale: ci sarà ancora spazio, in futuro, per un ritorno della Posta Stellare in palinsesto?

FAQ

Cosa è successo tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco a Bella Ma’?

È avvenuto un battibecco in diretta dopo l’annuncio della chiusura della Posta Stellare, con accuse reciproche sulla decisione di interrompere la collaborazione.

Perché Valeria Marini parla oggi di malinteso con Diaco?

Parla di malinteso perché sostiene che a Pierluigi Diaco siano arrivate informazioni errate sulle sue intenzioni professionali riguardo alla rubrica.

Valeria Marini tornerà alla Posta Stellare o a Bella Ma’?

Non c’è alcuna conferma ufficiale Rai, ma Marini dichiara esplicitamente di voler tornare, anche solo per un’ospitata singola.

Qual è stato il ruolo di Diaco nella carriera recente di Valeria Marini?

È stato centrale: le ha offerto lo spazio per la Posta Stellare per circa un anno e mezzo e le è stato vicino in un periodo personale difficile.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata a partire da una sintesi e rielaborazione redazionale di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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