Home / SPETTACOLI & CINEMA / Federica Pellegrini incinta replica alle critiche feroci sulla maternità

Pellegrini incinta, bufera social sulle frasi sulla “seconda” gravidanza

Federica Pellegrini, ex campionessa olimpica di nuoto, oggi volto televisivo, è al centro di nuove polemiche social.

La 37enne, incinta della seconda figlia e già mamma della piccola Matilde, ha pubblicato su Instagram alcune foto a cena con il marito Matteo Giunta, accompagnandole con considerazioni ironico‑lamentose sulla gravidanza “non programmata” e sulla fine delle serate romantiche.

Le frasi hanno indignato molti utenti, che le hanno rimproverato toni vittimistici e mancanza di consapevolezza dei propri privilegi, riaccendendo il dibattito su maternità, pianificazione familiare e responsabilità comunicativa dei personaggi pubblici.

In sintesi:

Federica Pellegrini annuncia sui social la seconda gravidanza con toni autoironici ma polemici.

annuncia sui social la seconda gravidanza con toni autoironici ma polemici. La definizione di gravidanza “non voluta ora” scatena critiche su responsabilità e privilegio.

La frase “ultima cena” viene letta come vittimismo sulla vita da mamma.

I commenti negativi rilanciano il tema del ruolo pubblico degli influencer genitori.

Nel carosello Instagram, Pellegrini appare con il pancione durante una cena in coppia con il marito Giunta.

Ad accompagnare le immagini, una didascalia chiara: *“Non so come faremo ma il modo lo troviamo”*, riferita alla gestione di lavoro, una bimba di due anni e una seconda figlia in arrivo.

L’ex nuotatrice aveva già parlato di una gravidanza giunta con *“tempismo sbagliato”*, non prevista in questo momento della loro vita professionale.

A scaldare ancora di più gli animi è stata l’espressione *“Scrivere ‘l’ultima cena’ fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così”*, allusione all’imminente fase di poppate, notti insonni e rinunce alle uscite di coppia.

Nel giro di poche ore sono arrivati decine di commenti critici: c’è chi le rimprovera di “fare sceneggiate”, chi osserva che *“se non volevano un altro figlio potevano assolutamente trovare il modo di non farlo”*, chi sottolinea che molte madri affrontano tutto senza il sostegno economico e organizzativo di cui lei dispone.

Altri utenti, invece, leggono il post come un semplice sfogo sincero, tipico di tante donne alle prese con maternità ravvicinate e agende lavorative piene.

Il caso Pellegrini tra libertà di espressione e responsabilità social

Il caso Pellegrini evidenzia quanto ogni parola pubblicata da personaggi noti venga filtrata attraverso aspettative sociali diverse rispetto a quelle riservate a una “semplice” utente.

Nel suo messaggio convivono almeno tre piani: la fatica reale di una gravidanza non pianificata, l’autoironia su una vita che cambia e la consapevolezza (forse non pienamente espressa) di privilegi economici e logistici.

Il corto circuito nasce proprio qui: molti lettori, inserendo le frasi di Federica in un contesto di precarietà lavorativa diffusa, costi crescenti e carenza di servizi per l’infanzia, percepiscono le sue “lamentazioni” come distanti dalla realtà della maggioranza delle famiglie italiane.

Sul piano mediatico, il dibattito dimostra come la cosiddetta “mamma influencer” sia oggi uno dei profili più delicati da gestire in termini di reputazione digitale: ogni giudizio sulla maternità viene immediatamente polarizzato tra chi difende la libertà di raccontare anche gli aspetti scomodi e chi pretende toni neutri, rassicuranti e “esemplari”.

La storia recente di Pellegrini, spesso protagonista di confronti diretti con i follower, fa ritenere probabile una sua replica alle critiche, che a sua volta alimenterà il ciclo di attenzione online.

Il caso diventa così un osservatorio utile su come evolvono percezioni collettive di maternità, sacrificio e privilegio nell’Italia post-social.

Prospettive future tra immagine pubblica e narrazione della maternità

La gestione comunicativa di questa seconda gravidanza potrà incidere sulla costruzione del “post-carriera” di Federica Pellegrini, ormai figura trasversale tra sport, televisione e influencer marketing.

Se sceglierà di approfondire il tema, spiegando meglio il rapporto tra imprevisto, fatica e gratitudine, potrà trasformare una polemica in occasione di dialogo con altre madri che vivono simili ambivalenze, seppur in condizioni materiali diverse.

In prospettiva, casi come questo spingono brand e talent a rivedere linee guida editoriali sui temi sensibili – maternità, salute mentale, carico di cura – per evitare fraintendimenti e scivoloni reputazionali.

La narrazione pubblica della genitorialità, soprattutto quando filtrata da profili celebri, resta uno dei terreni più esposti alla reazione immediata e spesso radicale delle community digitali.

FAQ

Cosa ha scritto Federica Pellegrini sulla seconda gravidanza su Instagram?

Federica ha definito la gravidanza non programmata, scrivendo *“Non so come faremo ma il modo lo troviamo”* e alludendo ironicamente a un’“ultima cena” prima di mesi dedicati alla neonata.

Perché il post di Federica Pellegrini ha generato tante critiche?

Le critiche nascono perché molti utenti percepiscono toni vittimistici in una persona considerata privilegiata, distante dalle difficoltà economiche e organizzative delle famiglie comuni.

Qual è il contesto familiare attuale di Federica Pellegrini?

Federica è sposata con l’allenatore Matteo Giunta, ha una figlia, Matilde, di circa due anni, ed è incinta di una seconda bambina.

Qual è il ruolo di Federica Pellegrini oggi fuori dalle piscine?

Oggi Federica è personaggio televisivo, testimonial di brand, volto social rilevante e opinion leader su sport, lifestyle e maternità.

Da quali fonti deriva la ricostruzione giornalistica di questo articolo?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.