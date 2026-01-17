TikTok rivoluziona la sicurezza minori in UE con un sistema di rilevazione età più severo e intelligente

Sistema di verifica dell’età in arrivo nell’ue

TikTok introdurrà nelle prossime settimane nell’UE un sistema di verifica dell’età progettato per individuare e allontanare gli utenti sotto i 13 anni, in linea con le proprie regole di accesso. La piattaforma ha testato l’iniziativa nel Regno Unito per circa un anno, ottimizzandola per rispettare i requisiti normativi europei e rafforzare la tutela dei minori.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Secondo quanto riferito a Reuters, il rollout europeo seguirà una fase di sperimentazione che ha misurato l’efficacia degli strumenti interni nel riconoscere gli account non idonei, senza ricorrere a blocchi automatizzati. L’obiettivo è rafforzare l’applicazione dell’età minima di 13 anni prevista dalle policy della piattaforma, evitando errori sistematici e riducendo il rischio di uso improprio.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La mossa arriva in un contesto di crescente pressione su social e piattaforme digitali per applicare verifiche più rigorose sull’età degli utenti, dopo interventi normativi e dibattiti pubblici in Europa e a livello internazionale. Il sistema è stato sviluppato per essere compatibile con il quadro regolatorio europeo e per rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza che sollecitano misure concrete per la sicurezza dei minori online.

Come funziona l’analisi dei profili e la revisione umana

Il sistema di TikTok stima l’età combinando segnali provenienti da informazioni di profilo, contenuti video pubblicati e pattern comportamentali in-app, con l’obiettivo di intercettare utenti sotto i 13 anni senza affidarsi a blocchi automatici. Gli algoritmi generano un sospetto d’età sulla base di indizi come descrizioni, stile dei contenuti e modalità di interazione, limitando l’impatto su account legittimi.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Quando un profilo viene contrassegnato, scatta una revisione da parte di moderatori specializzati che valutano il caso e decidono eventuali misure, evitando rimozioni immediate. Questa fase umana serve a ridurre i falsi positivi e a conservare un margine di contestazione per gli utenti che superano i 13 anni ma risultano erroneamente segnalati.

Il flusso prevede una segnalazione interna, l’analisi documentale e dei contenuti recenti, quindi un esito che può includere richieste di chiarimento o la limitazione dell’account, in coerenza con le policy. Secondo quanto comunicato a Reuters, l’approccio è tarato per rispettare le regole dell’UE e minimizzare impatti sproporzionati, mantenendo un controllo costante sui parametri di precisione e sui casi borderline.

Contesto normativo europeo e sfide dell’accuratezza

Nel quadro dell’UE, i regolatori chiedono verifiche robuste dell’età e misure proattive di sicurezza per i minori, in linea con gli obblighi di conformità delle piattaforme. La spinta normativa si è intensificata dopo i dibattiti su divieti d’accesso ai social per i più giovani e sulle responsabilità dei servizi online nel far rispettare le soglie anagrafiche.

Il Parlamento europeo sta valutando ipotesi restrittive analoghe al divieto introdotto in Australia per gli under 16, mentre le autorità sollecitano sistemi verificabili e auditabili, con tutele procedurali contro decisioni automatiche. In questo contesto, l’approccio di TikTok con revisione umana risponde alla richiesta di trasparenza e proporzionalità dell’enforcement.

Restano però criticità di accuratezza: tecniche di aggiramento e segnali comportamentali ambigui possono generare falsi positivi e negativi, con impatti sull’esperienza degli utenti sopra i 13 anni e sui tempi di moderazione. I precedenti su altre piattaforme mostrano che il controllo dell’età può essere eluso, mettendo alla prova l’affidabilità dei modelli e la scalabilità dei controlli manuali.

La sostenibilità del sistema dipenderà da metriche di precisione pubbliche, dal monitoraggio dei casi borderline e da canali di ricorso chiari, oltre all’aggiornamento continuo degli algoritmi per adattarsi a nuove strategie di evasione e ai requisiti regolatori in evoluzione.

FAQ

  • Qual è l’obiettivo del sistema? Escludere utenti sotto i 13 anni nel rispetto delle policy e delle norme UE.
  • Come viene stimata l’età? Analisi di profilo, contenuti video e segnali comportamentali con revisione umana.
  • Ci sono ban automatici? No, gli account segnalati sono valutati da moderatori specializzati.
  • Quali rischi di errore esistono? Falsi positivi e negativi dovuti a segnali ambigui e tentativi di aggiramento.
  • Qual è il contesto normativo UE? Pressione per verifiche affidabili, trasparenza e tutele contro decisioni automatiche.
  • Quando avverrà il rollout europeo? Nelle prossime settimane, dopo test nel Regno Unito.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Dichiarazioni di TikTok riportate da Reuters sull’implementazione del sistema in Europa.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com