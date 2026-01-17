TikTok rivoluziona la sicurezza minori in UE con un sistema di rilevazione età più severo e intelligente

Sistema di verifica dell’età in arrivo nell’ue

TikTok introdurrà nelle prossime settimane nell’UE un sistema di verifica dell’età progettato per individuare e allontanare gli utenti sotto i 13 anni, in linea con le proprie regole di accesso. La piattaforma ha testato l’iniziativa nel Regno Unito per circa un anno, ottimizzandola per rispettare i requisiti normativi europei e rafforzare la tutela dei minori.

Secondo quanto riferito a Reuters, il rollout europeo seguirà una fase di sperimentazione che ha misurato l’efficacia degli strumenti interni nel riconoscere gli account non idonei, senza ricorrere a blocchi automatizzati. L’obiettivo è rafforzare l’applicazione dell’età minima di 13 anni prevista dalle policy della piattaforma, evitando errori sistematici e riducendo il rischio di uso improprio.

La mossa arriva in un contesto di crescente pressione su social e piattaforme digitali per applicare verifiche più rigorose sull’età degli utenti, dopo interventi normativi e dibattiti pubblici in Europa e a livello internazionale. Il sistema è stato sviluppato per essere compatibile con il quadro regolatorio europeo e per rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza che sollecitano misure concrete per la sicurezza dei minori online.

Come funziona l’analisi dei profili e la revisione umana

Il sistema di TikTok stima l’età combinando segnali provenienti da informazioni di profilo, contenuti video pubblicati e pattern comportamentali in-app, con l’obiettivo di intercettare utenti sotto i 13 anni senza affidarsi a blocchi automatici. Gli algoritmi generano un sospetto d’età sulla base di indizi come descrizioni, stile dei contenuti e modalità di interazione, limitando l’impatto su account legittimi.

Quando un profilo viene contrassegnato, scatta una revisione da parte di moderatori specializzati che valutano il caso e decidono eventuali misure, evitando rimozioni immediate. Questa fase umana serve a ridurre i falsi positivi e a conservare un margine di contestazione per gli utenti che superano i 13 anni ma risultano erroneamente segnalati.

Il flusso prevede una segnalazione interna, l’analisi documentale e dei contenuti recenti, quindi un esito che può includere richieste di chiarimento o la limitazione dell’account, in coerenza con le policy. Secondo quanto comunicato a Reuters, l’approccio è tarato per rispettare le regole dell’UE e minimizzare impatti sproporzionati, mantenendo un controllo costante sui parametri di precisione e sui casi borderline.

Contesto normativo europeo e sfide dell’accuratezza

Nel quadro dell’UE, i regolatori chiedono verifiche robuste dell’età e misure proattive di sicurezza per i minori, in linea con gli obblighi di conformità delle piattaforme. La spinta normativa si è intensificata dopo i dibattiti su divieti d’accesso ai social per i più giovani e sulle responsabilità dei servizi online nel far rispettare le soglie anagrafiche.

Il Parlamento europeo sta valutando ipotesi restrittive analoghe al divieto introdotto in Australia per gli under 16, mentre le autorità sollecitano sistemi verificabili e auditabili, con tutele procedurali contro decisioni automatiche. In questo contesto, l’approccio di TikTok con revisione umana risponde alla richiesta di trasparenza e proporzionalità dell’enforcement.

Restano però criticità di accuratezza: tecniche di aggiramento e segnali comportamentali ambigui possono generare falsi positivi e negativi, con impatti sull’esperienza degli utenti sopra i 13 anni e sui tempi di moderazione. I precedenti su altre piattaforme mostrano che il controllo dell’età può essere eluso, mettendo alla prova l’affidabilità dei modelli e la scalabilità dei controlli manuali.

La sostenibilità del sistema dipenderà da metriche di precisione pubbliche, dal monitoraggio dei casi borderline e da canali di ricorso chiari, oltre all’aggiornamento continuo degli algoritmi per adattarsi a nuove strategie di evasione e ai requisiti regolatori in evoluzione.

