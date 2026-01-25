Usa rilanciano corsa alle terre rare con maxi piano segreto sui metalli strategici, investimento miliardario shock

Usa, s’accende la battaglia per le terre rare: l’amministrazione Trump punta sui metalli preziosi con un investimento da 1,6 md in una società americana

La mossa strategica di Washington

L’intervento federale da 1,6 miliardi di dollari in favore di Usa Rare Earth segna una svolta nella politica industriale statunitense sulle terre rare pesanti. L’operazione, descritta come il più grande impegno pubblico mai varato nel comparto, punta a rafforzare il controllo interno su materiali essenziali per microchip, batterie, magneti permanenti e sistemi di difesa avanzati.

Il governo statunitense rileverà il 10% del capitale della società mineraria con sede in Oklahoma, che detiene alcuni dei giacimenti più promettenti sul territorio nazionale. L’ingresso diretto nel capitale di un operatore quotato indica un cambio di passo rispetto a strumenti tradizionali come incentivi fiscali o appalti, privilegiando una logica di presenza stabile nella catena del valore.

L’operazione si inserisce nella crescente competizione con la Cina, che oggi controlla larga parte del mercato globale delle terre rare, dalla raffinazione alla produzione di componenti ad alto valore aggiunto. Per Washington, assicurarsi forniture domestiche significa ridurre il rischio di strozzature geopolitiche su segmenti chiave dell’economia digitale e militare.

Dettagli finanziari dell’operazione

Il pacchetto di intervento combina capitale e debito su larga scala. La componente azionaria vale 277 milioni di dollari: il governo riceverà 16,1 milioni di azioni ordinarie di Usa Rare Earth e warrant per altri 17,6 milioni di titoli, esercitabili a 17,17 dollari per azione. Ai valori di Borsa attuali, attorno a 24,77 dollari, l’operazione incorpora un potenziale guadagno implicito di circa 490 milioni di dollari tra azioni e diritti di sottoscrizione.

La leva determinante è però il credito: la società potrà contare su 1,3 miliardi di dollari in finanziamenti di debito garantito a tassi di mercato, elemento cruciale per sostenere investimenti pluriennali in estrazione, raffinazione e impianti di lavorazione avanzata. Il pacchetto pubblico sarà affiancato da un accordo di finanziamento privato da un miliardo di dollari, disegnando un modello di partenariato pubblico-privato ad alta intensità di capitale.

Le risorse proverranno da uno strumento creato per il Dipartimento del Commercio nell’ambito del Chips and Science Act del 2022, la legge firmata dall’amministrazione Biden che sostiene semiconduttori e filiere critiche, incluse le materie prime strategiche.

Impatto geopolitico e industriale

L’assegnazione di fondi alle terre rare rientra in una strategia di lungo periodo per sganciare le catene di approvvigionamento statunitensi dalla dipendenza estera. Le terre rare pesanti sono centrali per radar, missili guidati, motori elettrici, turbine eoliche e componenti per l’aerospazio: segmenti che Washington considera vitali tanto per la sicurezza nazionale quanto per la transizione energetica.

L’investimento in Usa Rare Earth si allinea a un mosaico di misure che comprende dazi mirati, controlli all’export tecnologico verso Pechino e incentivi per il reshoring industriale. La scelta di concentrare capitali su un player domestico punta a costruire un ecosistema integrato: dalla miniera agli impianti di separazione e raffinazione, fino ai produttori di magneti e componentistica per high-tech e difesa.

Il segnale lanciato ai mercati è duplice: da un lato, si spinge il settore privato a scommettere sulle terre rare statunitensi; dall’altro, si manda un messaggio agli alleati, dall’Unione europea al Giappone, sulla volontà di cooperare in filiere alternative a quelle dominate dalla Cina. Il dossier resta però esposto a ostacoli ambientali, tempi autorizzativi lunghi e volatilità dei prezzi internazionali.

FAQ

D: Perché gli Stati Uniti investono nelle terre rare pesanti?

R: Per ridurre la dipendenza da fornitori esteri, in particolare dalla Cina, e garantire materiali critici per tecnologia, difesa ed energia.

D: Che cos’è Usa Rare Earth?

R: È una società mineraria americana quotata, con sede in Oklahoma, che controlla importanti giacimenti di terre rare pesanti sul territorio statunitense.

D: Quanto vale l’investimento pubblico complessivo?

R: Il pacchetto annunciato ammonta a 1,6 miliardi di dollari, tra quota azionaria e finanziamenti di debito garantito.

D: Qual è la quota azionaria acquisita dal governo USA?

R: L’amministrazione federale otterrà circa il 10% del capitale di Usa Rare Earth, tramite azioni e warrant.

D: Quale ruolo ha il Chips and Science Act?

R: La legge del 2022 fornisce lo strumento finanziario che permette al Dipartimento del Commercio di erogare crediti e garanzie per filiere strategiche come semiconduttori e terre rare.

D: Qual è il potenziale guadagno implicito per il Tesoro USA?

R: Sulla base dei corsi attuali, il pacchetto tra azioni e warrant incorpora una plusvalenza teorica di circa 490 milioni di dollari.

D: Come si inserisce questa operazione nella competizione con la Cina?

R: Serve a costruire una filiera domestica alternativa al predominio cinese nella raffinazione e lavorazione delle terre rare, riducendo il rischio geopolitico.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria della notizia?

R: L’operazione è stata riportata dal quotidiano economico Financial Times, citato come fonte primaria delle informazioni disponibili.