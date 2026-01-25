Carnevale sorprende le famiglie italiane con nuove date in calendario, ecco quando cade davvero la festa quest’anno

Carnevale 2026: ecco quando si festeggia quest’anno

Date e calendario

Nel 2026 il cuore dei festeggiamenti cade tra metà e seconda decade di febbraio, con un calendario insolitamente “tardivo” per il periodo. La data chiave è quella di Pasqua, fissata per il 5 aprile: da qui discendono, a ritroso, tutti i giorni del tempo carnevalesco.

Il momento culminante sarà il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, ultima occasione per maschere, sfilate e tavole imbandite prima dell’inizio della Quaresima. Il giorno successivo, 18 febbraio, sarà il Mercoledì delle Ceneri, che apre il periodo di penitenza e astinenza secondo la tradizione cristiana.

Il Giovedì Grasso cadrà il 12 febbraio, mentre la Domenica di Carnevale sarà il 15 febbraio, in pieno weekend di San Valentino. Una sovrapposizione che promette città affollate, eventi doppi e un mix di romanticismo, maschere e turismo nelle principali mete italiane.

Origini e significato

Il significato della festa resta profondamente legato al calendario religioso, ma affonda le radici in una stratificazione di riti popolari e tradizioni alimentari. Secondo quanto ricordato anche da Focus, il termine “Carnevale” deriva dall’espressione latina carnem levare, ovvero “togliere la carne”.

L’etimologia rimanda al banchetto abbondante del Martedì Grasso, concepito come ultimo momento di eccesso culinario prima delle settimane di rinuncia che caratterizzano la Quaresima. Frappe, chiacchiere, castagnole, frittelle e dolci fritti diventano così simboli di un consumo senza freni, quasi rituale.

Anche la data di Pasqua, e quindi del Carnevale, varia in base al ciclo lunare: la resurrezione di Cristo viene commemorata nella prima domenica successiva alla prima luna piena dopo l’equinozio di primavera. Il legame con la Pasqua ebraica, da cui quella cristiana eredita parte della struttura, spiega l’oscillazione delle ricorrenze di anno in anno.

Eventi e tradizioni in Italia

Lungo tutta la penisola, il 2026 conferma un calendario fitto di appuntamenti storici, a partire dal Carnevale di Venezia, in programma dal 31 gennaio al 17 febbraio. Tra calli e campielli, sfilano le celebri maschere barocche, accompagnate da cene di gala, balli in costume e suggestivi cortei acquei in laguna.

Sulla costa tirrenica, il Carnevale di Viareggio inaugura le celebrazioni il 1 febbraio, aprendo con fuochi d’artificio e continuando con i tradizionali Corsi Mascherati. I colossali carri di cartapesta, spesso dedicati a satira politica e costume, torneranno sul lungomare fino all’ultima sfilata proprio nel giorno di Martedì Grasso.

Accanto ai grandi brand del Carnevale italiano, non mancheranno feste di piazza, veglioni, sfilate scolastiche e sagre dedicate a frappe e castagnole in decine di comuni, dalle città d’arte ai piccoli borghi dell’entroterra.

FAQ

D: In che giorno cade il Martedì Grasso nel 2026?
R: Il Martedì Grasso 2026 sarà il 17 febbraio.

D: Quando si celebra il Giovedì Grasso?
R: Il Giovedì Grasso nel 2026 cade il 12 febbraio.

D: Qual è la data del Mercoledì delle Ceneri nel 2026?
R: Il Mercoledì delle Ceneri è fissato per il 18 febbraio 2026.

D: Quando sarà la Domenica di Carnevale?
R: La Domenica di Carnevale si festeggerà il 15 febbraio 2026.

D: Perché la data del Carnevale cambia ogni anno?
R: Perché dipende dalla data di Pasqua, calcolata in base al ciclo lunare dopo l’equinozio di primavera.

D: Cosa significa il termine “Carnevale”?
R: Deriva da carnem levare, espressione latina che indica l’eliminazione della carne prima della Quaresima.

D: Quando si svolge il Carnevale di Venezia 2026?
R: Il Carnevale di Venezia 2026 è previsto dal 31 gennaio al 17 febbraio.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata per il significato del Carnevale?
R: Il riferimento sul termine “Carnevale” e la sua etimologia è attribuito alla testata divulgativa Focus.

