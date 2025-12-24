Permessi 104: beneficiari, regole e 10 ore extra dal 2026 per visite, esami e terapie

Novità sui permessi 104 extra

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un ampliamento delle tutele per i lavoratori dipendenti che necessitano di visite, esami o cure: la disciplina introduce dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito, da utilizzare su base oraria. La circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025 precisa le modalità applicative dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, definendo destinatari, modalità di fruizione, documentazione richiesta e le procedure amministrative per il corretto trattamento contributivo e retributivo. Il provvedimento mira a integrare le protezioni esistenti, offrendo flessibilità e chiarezza operativa a lavoratori e datori di lavoro.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La novità principale consiste nell’introduzione di un monte-orario aggiuntivo di dieci ore annue, utilizzabili in frazioni orarie per prestazioni sanitarie. Questo strumento è pensato per evitare l’obbligo di consumare intere giornate di permesso quando l’appuntamento richiede poche ore, favorendo un equilibrio concreto tra esigenze terapeutiche e attività lavorativa. La fruizione oraria rende il beneficio più aderente alla realtà degli appuntamenti clinici, consentendo una gestione più precisa delle assenze.

L’INPS ha ricondotto l’applicazione a regole operative chiare: viene definito il perimetro dei beneficiari, i documenti probatori delle prestazioni effettuate e le regole per la corresponsione dell’indennità nel settore privato. La circolare introduce inoltre codifiche tecniche per la dichiarazione delle ore nel flusso Uniemens, con l’obiettivo di evitare errori nelle comunicazioni contributive e di semplificare il recupero degli importi anticipati dal datore di lavoro.

La misura non è estensiva a tutte le categorie: restano esclusi, in via esplicita, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Questa scelta rimarca la finalità di intervento su situazioni di lavoro subordinato, pubblico e privato, e sulla necessità di omogeneità gestionale nelle procedure di rilevazione e rimborso delle indennità.

Impatto operativo per imprese e amministrazioni: la novità impone l’adeguamento delle procedure interne di gestione presenze, della documentazione a supporto delle assenze e delle scritture contabili. Le aziende dovranno recepire i codici previsti dall’INPS e aggiornare i processi di conguaglio contributivo per recuperare le somme anticipate in busta paga. La circolare prevede anche un monitoraggio della spesa, in coerenza con i vincoli finanziari previsti dalla legge, per garantire la sostenibilità dell’istituto nel tempo.

FAQ

Chi può usufruire delle dieci ore aggiuntive?

Dipendenti pubblici e privati che necessitano di visite, esami o cure legate a patologie previste dalla normativa, nelle condizioni indicate dalla circolare INPS.

Dipendenti pubblici e privati che necessitano di visite, esami o cure legate a patologie previste dalla normativa, nelle condizioni indicate dalla circolare INPS. Le ore sono utilizzabili in modo frazionato?

Sì, le dieci ore sono fruibili su base oraria per adeguarsi alla durata effettiva delle prestazioni sanitarie.

Sì, le dieci ore sono fruibili su base oraria per adeguarsi alla durata effettiva delle prestazioni sanitarie. Chi antici pa il pagamento dell’indennità nel privato?

Il datore di lavoro anticipa l’indennità in busta paga e poi recupera le somme tramite conguaglio contributivo secondo le istruzioni INPS.

Il datore di lavoro anticipa l’indennità in busta paga e poi recupera le somme tramite conguaglio contributivo secondo le istruzioni INPS. Gli autonomi possono accedere a questi permessi?

No, la circolare esclude esplicitamente i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

No, la circolare esclude esplicitamente i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Quali adempimenti sono richiesti alle aziende?

Adeguamento del sistema presenze, utilizzo dei codici Uniemens previsti, gestione dei conguagli e registrazioni contabili per la contribuzione figurativa.

Adeguamento del sistema presenze, utilizzo dei codici Uniemens previsti, gestione dei conguagli e registrazioni contabili per la contribuzione figurativa. Esiste un controllo sulla spesa pubblica relativa ai permessi?

Sì, l’INPS prevede un monitoraggio periodico della spesa per garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla legge.

A chi spettano i permessi 104 extra

I permessi 104 extra si rivolgono esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che versano in specifiche condizioni cliniche o assistenziali riconosciute dalla normativa. Possono beneficiarne i lavoratori affetti da patologie oncologiche in fase attiva, coloro che si trovano in una fase di follow-up precoce dopo un trattamento oncologico e i soggetti con patologie invalidanti o croniche — comprese le malattie rare — purché sia attestata un’invalidità pari o superiore al 74%. In questi casi la legge estende il diritto a dieci ore annue aggiuntive, fruibili su base oraria per visite, esami e cure.

La tutela è altresì riconosciuta al genitore di un figlio minorenne che presenti le medesime condizioni cliniche. L’accesso al beneficio da parte di un genitore non è subordinato all’eventuale utilizzo di permessi da parte dell’altro genitore: il diritto è individuale e non si compensa con le scelte dell’altro genitore. Questa previsione assicura la possibilità di conciliare le esigenze terapeutiche del minore con l’attività lavorativa del genitore richiedente.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata; la circolare INPS chiarisce senza ambiguità che la disciplina opera soltanto nei rapporti di lavoro subordinato. Per i lavoratori pubblici e privati, invece, la fruizione è subordinata alla dimostrazione dei requisiti sanitari previsti e alla documentazione che attesti le prestazioni mediche effettuate, secondo le modalità indicate dall’INPS.

Durata, meccanismi di fruizione e indennità

Le nuove dieci ore annue possono essere utilizzate esclusivamente su base oraria per visite, esami e cure riconducibili alle condizioni previste dalla norma. L’articolazione oraria consente al lavoratore di modulare l’assenza in funzione della reale durata dell’appuntamento medico, evitando la necessità di rinunciare a giornate intere di lavoro. Il monte-orario è annuale e non è cumulabile oltre i limiti stabiliti; eventuali ore non fruite nel corso dell’anno di riferimento si perdono, salvo diversa disposizione contrattuale o normativa specifica.

La fruizione deve essere documentata: il lavoratore è tenuto a fornire prova delle prestazioni effettuate, mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria o documentazione equivalente che attesti data, ora e natura dell’intervento. La circolare INPS richiede che la documentazione sia conservata e resa disponibile su richiesta del datore di lavoro o degli organi di controllo per la verifica della legittimità della fruizione.

Modalità di richiesta e comunicazione prevedono che il dipendente comunichi preventivamente al datore di lavoro l’intenzione di utilizzare le ore, indicando l’orario e la durata presunta dell’assenza. In situazioni di urgenza o impossibilità di preavviso, la comunicazione può avvenire con tempestività successiva, accompagnata dalla documentazione probatoria. Le aziende devono recepire queste informazioni nel sistema presenze e conteggiare le ore ai fini del conguaglio contributivo.

Calcolo dell’indennità nel settore privato si effettua con la percentuale prevista: l’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera, rapportata alle ore effettivamente assenti. Il datore di lavoro provvede all’anticipazione dell’importo in busta paga per le ore fruite e successivamente effettua il recupero tramite conguaglio contributivo utilizzando i codici previsti dalla circolare.

Limiti e compatibilità delle ore aggiuntive non pregiudicano l’applicazione contemporanea di altri istituti previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva; tuttavia la somma delle ore deve rispettare i vincoli di legge e le eventuali regolamentazioni aziendali. L’INPS sottolinea che l’uso delle ore è strettamente funzionale a prestazioni sanitarie effettivamente erogate: abusi o dichiarazioni non corrispondenti alla realtà possono determinare recuperi e sanzioni amministrative.

Regime per i part-time e per le frazioni orarie: l’ammontare dell’indennità si calcola in proporzione all’orario di lavoro e alle ore effettive di assenza; per i rapporti part-time la misura di indennizzo terrà conto dell’orario contrattuale e della retribuzione proporzionata. Le aziende devono predisporre i meccanismi di calcolo adeguati per garantire la corretta liquidazione e il recupero delle somme anticipate.

FAQ

Come si documentano le ore fruite?

Attraverso certificazioni rilasciate dalla struttura sanitaria o documenti equivalenti che attestino data, ora e tipologia della prestazione.

Attraverso certificazioni rilasciate dalla struttura sanitaria o documenti equivalenti che attestino data, ora e tipologia della prestazione. Le ore non utilizzate si trasferiscono all’anno successivo?

No, salvo diversa previsione normativa o contrattuale, le ore non fruite nell’anno di competenza si perdono.

No, salvo diversa previsione normativa o contrattuale, le ore non fruite nell’anno di competenza si perdono. È necessario preavvisare il datore di lavoro?

Sì, la comunicazione preventiva è richiesta; in caso di urgenza è ammessa la segnalazione successiva con documentazione giustificativa.

Sì, la comunicazione preventiva è richiesta; in caso di urgenza è ammessa la segnalazione successiva con documentazione giustificativa. Come si calcola l’indennità nel privato?

Si applica il 66,66% della retribuzione media globale giornaliera, riproporzionata alle ore di assenza effettive.

Si applica il 66,66% della retribuzione media globale giornaliera, riproporzionata alle ore di assenza effettive. Le ore possono essere utilizzate in più frazioni nello stesso giorno?

Sì, le ore sono fruibili in frazioni orarie, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e la documentazione delle prestazioni.

Sì, le ore sono fruibili in frazioni orarie, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e la documentazione delle prestazioni. Cosa succede in caso di uso improprio delle ore?

Potrebbero essere disposti recuperi delle somme e attivate verifiche amministrative; l’INPS e il datore di lavoro possono richiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

Obblighi delle aziende e procedure contributive

Le aziende e le amministrazioni devono aggiornare procedure interne, sistemi paghe e flussi telematici per recepire correttamente la nuova disciplina e garantire la tracciabilità delle ore fruite. La circolare INPS introduce codifiche specifiche da utilizzare nel flusso Uniemens: il nuovo codice evento “PCM” per segnalare le ore di permesso e il codice di conguaglio “0060” per il recupero degli importi anticipati. È imprescindibile che i servizi del personale adeguino i software gestionali per trasmettere tali informazioni senza incongruenze, evitando scarti o ritardi nelle denunce contributive.

Registrazione delle presenze e documentazione richiedono rigore operativo: le imprese devono conservare la documentazione probatoria delle prestazioni sanitarie — appuntamenti, ricevute o certificazioni emesse dalle strutture — ed inserirne evidenza nel fascicolo personale. I registri delle presenze devono riportare con precisione le frazioni orarie utilizzate, in modo da consentire verifiche puntuali e la corretta contabilizzazione delle ore ai fini retributivi e contributivi.

Conguaglio e anticipazione dell’indennità seguono un iter unitario: il datore di lavoro anticipa in busta paga l’indennità dovuta al lavoratore e poi recupera l’importo mediante le procedure di conguaglio indicate dall’INPS, avvalendosi del codice “0060”. Le aziende devono predisporre le scritture contabili necessarie per registrare l’anticipazione e il successivo recupero, assicurando trasparenza nelle scritture e coerenza tra cedolini e flussi contributivi.

Contribuzione figurativa e oneri comportano l’iscrizione delle ore indennizzate a fini previdenziali, attraverso la contribuzione figurativa prevista dalla normativa. Le imprese sono tenute ad applicare le voci di contribuzione corrette nel flusso Uniemens, in modo che i periodi siano valorizzati ai fini pensionistici. La circolare fornisce indicazioni sulla natura contabile degli oneri e sulle modalità per evitare duplicazioni o omissioni nella dichiarazione contributiva.

Controlli e responsabilità aziendali implicano obblighi di verifica: il datore di lavoro è responsabile della correttezza delle informazioni trasmesse e della conservazione della documentazione a supporto. In caso di contestazioni o ispezioni, l’azienda deve poter esibire gli elementi che giustificano le assenze e la corresponsione delle indennità. Errori nella compilazione del flusso o mancanze documentali possono comportare ritardi nei rimborsi e responsabilità amministrative.

Procedure operative per gestire le richieste vanno definite e formalizzate: politiche interne per la comunicazione preventiva del dipendente, modalità di acquisizione delle certificazioni sanitarie, tempistiche per l’elaborazione delle buste paga e per l’invio del flusso Uniemens. È consigliabile predisporre istruzioni operative rivolte a uffici del personale e responsabili HR affinché l’applicazione dei codici e dei conguagli avvenga con uniformità e senza impatti negativi sui cicli retributivi.

Monitoraggio della spesa e reporting aziendale: le imprese devono prevedere l’inclusione delle voci relative ai permessi 104 extra nei report di costo del lavoro per consentire il controllo interno e la verifica dell’impatto economico. Le amministrazioni dovranno altresì cooperare, su richiesta, con l’INPS per fornire dati utili al monitoraggio della spesa previsto dalla legge, contribuendo a garantire la sostenibilità dell’istituto nel medio periodo.

FAQ