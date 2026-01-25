Europa rivoluziona salse e imballaggi, stop alle bustine usa e getta e nuove norme stravolgono abitudini quotidiane

Europa rivoluziona salse e imballaggi, stop alle bustine usa e getta e nuove norme stravolgono abitudini quotidiane

Addio alle bustine di ketchup e maionese: le nuove regole Ue sugli imballaggi

Niente più bustine nei locali

Nei bar, ristoranti e fast food dell’Unione europea i condimenti monodose in plastica, come ketchup e maionese, sono destinati a sparire. Il nuovo regolamento imballaggi impone la progressiva eliminazione dei contenitori usa e getta per ridurre rifiuti e inquinamento da microplastiche. Dal 12 agosto 2026 scatteranno i primi divieti per bustine, mini vaschette e analoghi formati destinati al consumo immediato.

Gli operatori dovranno sostituire le porzioni monouso con dispenser ricaricabili, formati sfusi o contenitori riutilizzabili, anche cauzionati. L’obiettivo politico è tagliare drasticamente il volume di rifiuti di imballaggio entro il 2040, allineando la filiera della ristorazione alle strategie del Green Deal europeo.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Per i clienti cambierà l’esperienza al tavolo e al banco: meno plastica, più servizi alla spina o dosatori centralizzati. Per il settore Ho.Re.Ca. si apre invece una fase di riprogettazione logistica e di approvvigionamento, con nuovi costi iniziali ma risparmi potenziali nel medio periodo.

Date chiave e obblighi per le imprese

Il regolamento Ue sugli imballaggi introduce una tempistica a tappe. Dal 12 agosto 2026 vengono colpite le tipologie più superflue, come contenitori monouso per salse, zucchero, creme e altri condimenti serviti nei locali. Dal 1° gennaio 2030 entreranno in vigore restrizioni più ampie, che investiranno anche altri imballaggi in plastica, inclusi alcuni prodotti di cortesia nel settore turistico e alberghiero.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Gli Stati membri dovranno recepire le norme e definire regimi sanzionatori, lasciando però margini per incentivi fiscali e contributi alla riconversione. Per catene di ristorazione, hotel e grandi marchi del food service la parola d’ordine diventa “riuso”: sistemi di refill, packaging multiuso standardizzato, piattaforme di raccolta e lavaggio professionale.

Le imprese dovranno inoltre rispettare nuovi target di contenuto riciclato, etichettatura chiara sulla riciclabilità e limiti agli imballaggi considerati “eccessivi”, come doppi involucri e confezioni scenografiche prive di reale funzione protettiva.

Impatto su consumatori, hotel e filiere

Per i consumatori il cambiamento sarà visibile non solo sulle tavole dei ristoranti, ma anche negli hotel, dove i flaconcini monodose di shampoo, bagnoschiuma e cosmetici lasceranno spazio a dispenser fissi e ricaricabili. Le strutture alberghiere dovranno ripensare il concetto di “kit cortesia”, puntando su soluzioni ricaricabili e materiali più durevoli, con controlli più severi sull’igiene delle ricariche.

La filiera del packaging subirà una ristrutturazione: i produttori di bustine e mini-contenitori saranno spinti a riconvertire linee verso contenitori riutilizzabili, soluzioni in carta avanzata, bioplastiche realmente compostabili e sistemi di chiusura adatti al riuso. Nello stesso tempo crescerà la domanda di logistica inversa e servizi di lavaggio industriale per imballaggi riutilizzabili.

Il mondo della ristorazione dovrà comunicare con chiarezza il cambiamento ai clienti, riducendo sprechi alimentari legati alle porzioni standard e mantenendo elevati standard di sicurezza alimentare nei sistemi di distribuzione alla spina.

FAQ

D: Quando iniziano i primi divieti sulle bustine monodose?
R: I primi vincoli scatteranno il 12 agosto 2026, con limitazioni su diversi imballaggi usa e getta in plastica nei servizi di ristorazione.

D: Cosa succede a ketchup e maionese nei fast food?
R: Le bustine monodose in plastica saranno progressivamente sostituite da dispenser ricaricabili, contenitori riutilizzabili o formati sfusi serviti dal personale.

D: Dal 2030 quali imballaggi verranno ulteriormente limitati?
R: Dal 1° gennaio 2030 entreranno in vigore restrizioni più estese su imballaggi in plastica non necessari, compresi molti formati monouso nei settori ristorazione e turismo.

D: Gli hotel potranno ancora usare flaconcini monodose?
R: Le norme spingono verso l’abbandono dei flaconcini individuali, favorendo dispenser fissi ricaricabili per shampoo, docciaschiuma e altri prodotti di cortesia.

D: I consumatori pagheranno di più per i nuovi imballaggi?
R: È possibile un leggero rialzo iniziale dei costi, ma il riutilizzo e il minor consumo di materiale possono compensare nel medio periodo.

D: Le piccole imprese avranno deroghe?
R: Il regolamento vale per tutti, ma i singoli Stati possono prevedere supporti economici, periodi transitori e linee guida semplificate per le Pmi.

D: Qual è l’obiettivo ambientale di queste misure?
R: Ridurre in modo significativo i rifiuti di imballaggio, le emissioni legate alla loro produzione e la dispersione di plastica e microplastiche nell’ambiente.

D: Quale fonte giornalistica ha anticipato i primi dettagli sul calendario dei divieti?
R: Le scadenze su stop ai contenitori monouso in plastica, inclusi quelli per shampoo negli hotel, sono state riportate da testate nazionali come il quotidiano la Repubblica.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com