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Ursula Andress patrimonio milionario scomparso tra misteri, indagini e ricostruzioni

Ursula Andress patrimonio milionario scomparso tra misteri, indagini e ricostruzioni

Sequestro da 20 milioni sui beni di Ursula Andress tra Svizzera e Italia

La storica Bond girl Ursula Andress, 90 anni, è al centro di un’inchiesta finanziaria avviata in Svizzera e sviluppata in Italia. Le indagini, partite dopo la denuncia dell’attrice per la progressiva e anomala erosione del suo patrimonio, hanno portato al sequestro preventivo di beni per circa 20 milioni di euro.
Secondo le autorità elvetiche e la Procura di Firenze, ingenti somme sarebbero state sottratte alla legittima proprietaria tramite un articolato sistema di operazioni opache, reinvestite in immobili di pregio, terreni agricoli e opere d’arte, in particolare nel territorio di San Casciano Val di Pesa.
L’obiettivo delle indagini, ancora in corso nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale, è accertare l’intera catena di responsabilità nella gestione dei fondi riconducibili all’attrice svizzera.

In sintesi:

  • Sequestrati beni per circa 20 milioni di euro riconducibili a Ursula Andress.
  • Indagini avviate in Svizzera dopo la denuncia per anomalie nel patrimonio.
  • Investimenti sotto esame in immobili, vigneti, uliveti e opere d’arte in Toscana.
  • Inchiesta coordinata tra autorità svizzere, Procura di Firenze e Guardia di Finanza.

Come è nato il caso e cosa contestano gli inquirenti

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione di Ursula Andress alle autorità svizzere, insospettita dalla costante riduzione delle proprie disponibilità economiche affidate a gestori fiduciari. Gli accertamenti in Svizzera hanno individuato un flusso di circa 18 milioni di franchi svizzeri movimentati nel tempo tramite strutture societarie e conti anche esteri, con passaggi ritenuti volutamente opachi per ostacolare la tracciabilità.

Secondo la ricostruzione investigativa, le somme sarebbero state progressivamente sottratte alla disponibilità dell’attrice e reinvestite in diversi asset: acquisizioni immobiliari, terreni agricoli vocati a vigneti e uliveti, oltre a opere d’arte di pregio. Una quota sostanziale di questi patrimoni è emersa in Italia, in particolare nell’area di San Casciano Val di Pesa, nel cuore del territorio fiorentino.

La Procura di Firenze ha quindi aperto un autonomo filone d’indagine, coordinandosi con i magistrati elvetici. Decisivo il lavoro della Guardia di Finanza, che ha seguito il “paper trail” attraverso analisi bancarie, documentali e verifiche societarie, fino a collegare gli asset bloccati alle presunte operazioni illecite.

Il sequestro in Toscana e il profilo pubblico di Ursula Andress

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di immobili, terreni, opere d’arte e risorse finanziarie fino alla concorrenza di circa 20 milioni di euro. I beni risultano distribuiti in varie località toscane, con un epicentro nel comprensorio di San Casciano Val di Pesa, area strategica per il settore vitivinicolo e olivicolo di qualità.

Parallelamente, la vicenda riporta al centro dell’attenzione la figura di Ursula Andress, che il 19 marzo ha compiuto 90 anni. La sua immagine rimane indissolubilmente legata al ruolo di prima Bond girl in Agente 007 – Licenza di uccidere (1962), accanto a Sean Connery, con il celebre bikini bianco divenuto icona pop.

La carriera dell’attrice l’ha vista lavorare con star come Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Sellers e Peter O’Toole, prima di un progressivo ritiro dalle scene dagli anni Ottanta. Le indagini attuali aprono ora un capitolo inedito sul governo del suo patrimonio internazionale e sulle vulnerabilità dei grandi patrimoni gestiti tramite fiduciari.

FAQ

Perché sono stati sequestrati beni riconducibili a Ursula Andress?

Il sequestro è stato disposto perché le autorità ritengono che circa 20 milioni di euro derivino da operazioni finanziarie opache ai danni dell’attrice.

Quali beni di Ursula Andress risultano coinvolti nel sequestro?

Sono stati sequestrati immobili di pregio, terreni agricoli con vigneti e uliveti, opere d’arte e disponibilità finanziarie localizzate soprattutto in Toscana.

Che ruolo ha avuto la Guardia di Finanza nell’indagine su Ursula Andress?

La Guardia di Finanza ha ricostruito i flussi di denaro con analisi bancarie e societarie, consentendo di collegare i beni sequestrati alle movimentazioni sospette.

Ursula Andress è indagata o considerata parte lesa?

Le autorità la considerano parte lesa: l’indagine nasce dalla sua denuncia per l’anomala riduzione del patrimonio gestito fiduciariamente.

Quali sono le fonti della notizia sul sequestro a Ursula Andress?

La notizia deriva da una elaborazione giornalistica basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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