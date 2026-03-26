Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici 25 svelate le anticipazioni del serale e il concorrente eliminato

Amici 25 serale, seconda puntata: cosa è successo in registrazione

La seconda puntata del serale di Amici 25, in onda su Canale 5 sabato 28 marzo in prima serata, è stata registrata oggi negli Studi Elios di Roma. Al centro dell’attenzione ci sono le nuove dinamiche tra allievi e professori, le strategie delle tre squadre e le prime indicazioni su chi rischia maggiormente l’eliminazione. Dopo l’uscita di Michele, Opi e Antonio nella puntata d’esordio, il talent condotto da Maria De Filippi entra nel vivo della competizione e definisce gli equilibri del cast artistico ancora in gara.

In sintesi:

Seconda puntata del serale di Amici 25 registrata agli Studi Elios di Roma.

registrata agli Studi di Roma. Dopo le eliminazioni di Michele , Opi e Antonio restano tre squadre in corsa.

, e restano tre squadre in corsa. Confermate le tre formazioni guidate dai team Zerbi–Celentano, Emanuel Lo–Pettinelli, Peparini–Cuccarini.

La puntata in onda il 28 marzo definirà nuovi equilibri e possibili favoriti.

Squadre, allievi in gara e peso strategico della seconda puntata

Alla seconda registrazione, il serale di Amici 25 riparte da tre squadre ben definite dopo le prime eliminazioni. Nel team Zerbi–Celentano restano in gara le cantanti Caterina ed Elena, i ballerini Emiliano e Nicola e i cantanti Plasma e Riccardo, formazione numerosa e tecnicamente competitiva, soprattutto sul versante canto.

La squadra Emanuel Lo–Pettinelli schiera invece il ballerino Alessio, il cantante Gard, la ballerina Kiara e la cantante Valentina, puntando su versatilità coreografica e identità vocali ben riconoscibili. Più equilibrata la compagine Peparini–Cuccarini con i ballerini Alex e Simone e i cantanti Angie e Lorenzo, spesso valorizzati da messe in scena spettacolari.

Questa seconda puntata è strategica: consolida i percorsi degli allievi, misura il gradimento del pubblico in vista dei prossimi televoti e può iniziare a delineare i potenziali finalisti, soprattutto tra i nomi più esposti nelle sfide interne tra canto e ballo.

Prospettive del serale e possibili sviluppi nelle prossime puntate

Con il quadro delle squadre ormai stabile, il serale di Amici 25 entra nella fase in cui ogni scelta di brano, coreografia e accoppiata di sfida può incidere sulla permanenza in gara. I professori sono chiamati a bilanciare spettacolo e tutela dei propri allievi, mentre le esibizioni più riuscite potrebbero trasformarsi in vantaggio mediatico su social e piattaforme streaming.

Nelle prossime settimane sarà decisivo osservare chi saprà crescere rapidamente in termini di personalità artistica: proprio questi profili, storicamente, sono quelli che trasformano la visibilità di Amici in contratti discografici o opportunità professionali nel ballo, influenzando il panorama dell’intrattenimento italiano oltre il programma.

FAQ

Quando andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici 25?

La seconda puntata del serale di Amici 25 andrà in onda sabato 28 marzo in prima serata su Canale 5.

Dove viene registrato il serale di Amici 25?

Il serale di Amici 25 viene registrato negli Studi Elios di Roma, storica sede delle produzioni di Maria De Filippi.

Chi sono i professori delle tre squadre al serale di Amici 25?

Attualmente le squadre sono guidate dai team Zerbi–Celentano, Emanuel Lo–Pettinelli e Peparini–Cuccarini, responsabili delle scelte artistiche e strategiche.

Quali allievi compongono la squadra Zerbi–Celentano al serale?

La squadra Zerbi–Celentano include Caterina, Elena, Emiliano, Nicola, Plasma e Riccardo, tra canto e ballo.

Qual è la fonte delle anticipazioni sul serale di Amici 25?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.