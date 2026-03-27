Sonia Bruganelli valuta Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip

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Sonia Bruganelli analizza il nuovo GF Vip e il ruolo di Selvaggia Lucarelli

Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha commentato in un’intervista a Non è la TV di Fanpage l’attuale edizione del reality, soffermandosi sul debutto di Selvaggia Lucarelli come opinionista.

Le dichiarazioni arrivano in Italia, negli studi del format digitale, e riguardano la fase centrale della stagione del programma.

Bruganelli spiega perché il ruolo di opinionista al GF Vip è diverso da quello di giurata a Ballando con le Stelle, sottolineando i meccanismi narrativi del reality e il rapporto con la rete.

Secondo lei, il programma vive una fase di assestamento editoriale, ma può contare su un cast efficace e sulla conduzione di Ilary Blasi, ritenuta un equilibrio credibile nel contesto.

In sintesi:

Sonia Bruganelli valuta il lavoro di Selvaggia Lucarelli come opinionista del GF Vip .

valuta il lavoro di come opinionista del . Ruolo al Grande Fratello Vip considerato più complesso rispetto a Ballando con le Stelle .

considerato più complesso rispetto a . Bruganelli analizza il cambiamento di strategia della rete sul reality.

Cast promosso e giudizio positivo sulla conduzione di Ilary Blasi.

Perché il ruolo di opinionista al GF Vip è diverso da Ballando

Nell’intervista, Sonia Bruganelli riconosce innanzitutto le capacità di Selvaggia Lucarelli: “Penso sia una persona molto abile con il linguaggio”.

Subito dopo, però, ne evidenzia la sfida professionale: al Grande Fratello Vip l’opinionista non commenta solo ciò che è accaduto, ma deve anticipare e talvolta orientare le dinamiche di gioco.

“Fare l’opinionista al GF non è semplicissimo perché a volte devi provare a capire dove andranno le cose o cercare di pilotarle. Ci sono meccanismi che impari con il tempo”, osserva Bruganelli, rimarcando come l’esperienza all’interno del formato sia determinante.

Per questo, secondo lei, la Lucarelli sarebbe in una fase di progressivo adattamento: “Credo che lei stia iniziando a prendere le misure con un modo di fare l’opinionista completamente diverso dal fare la giurata a Ballando”.

Pur con queste cautele, la chiosa è netta: “Selvaggia è una brava opinionista e non sono io a scoprirlo”, riconoscendo autorevolezza e capacità critica alla giornalista.

La visione di Bruganelli su GF Vip, rete e futuro del format

Allargando lo sguardo oltre i singoli protagonisti, Sonia Bruganelli si definisce una spettatrice fidelizzata del reality: “Io sono malata di Grande Fratello. Ho visto tutte le edizioni perché sono malata del meccanismo”.

L’analisi diventa quasi editoriale quando sottolinea il diverso peso del programma nel palinsesto: “Prima era spalmato su tutto il palinsesto, adesso è rimasto solo. È come se la rete abbia scelto di prenderne le distanze”. Una lettura che suggerisce una ridefinizione strategica del brand GF da parte dell’emittente.

Sul fronte contenuti, l’ex opinionista promuove sia i concorrenti sia la conduttrice: “Il cast di questa edizione è molto divertente. Ilary Blasi mi sta simpatica, credo sia un giusto compromesso in questo contesto”.

Ne emerge un quadro in cui la tenuta del format dipende dall’equilibrio tra dinamiche della casa, opinioni in studio e linea editoriale della rete.

FAQ

Cosa pensa Sonia Bruganelli di Selvaggia Lucarelli al GF Vip?

Sonia Bruganelli riconosce Selvaggia Lucarelli come opinionista capace, ma sottolinea che il GF Vip richiede tempo per impararne i meccanismi complessi.

Perché il ruolo di opinionista al GF Vip è considerato più difficile?

È considerato più difficile perché, secondo Bruganelli, l’opinionista deve prevedere e talvolta guidare le dinamiche narrative, non solo commentare a posteriori.

Come giudica Sonia Bruganelli il cast del Grande Fratello Vip?

Sonia Bruganelli definisce il cast di questa edizione del GF Vip “molto divertente”, evidenziando un potenziale narrativo forte per il reality.

Qual è il parere di Bruganelli su Ilary Blasi alla conduzione?

Bruganelli esprime un giudizio positivo su Ilary Blasi, ritenendola simpatica e un “giusto compromesso” per l’attuale contesto del programma.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul GF Vip?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.