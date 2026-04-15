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Marvel sconvolge i fan con la morte di un protagonista delle serie

Marvel sconvolge i fan con la morte di un protagonista delle serie

Daredevil: Born Again, la morte di Vanessa Fisk cambia la serie Marvel

Nella seconda stagione di Daredevil: Born Again, distribuita da Marvel e Disney+, la morte di Vanessa Fisk segna un nuovo punto di non ritorno per l’universo seriale.
L’episodio, ambientato nella cupa New York del post-Blip, conferma il decesso del personaggio dopo l’attacco di Bullseye, già responsabile della morte di Foggy nelle puntate precedenti.
La scomparsa di Vanessa, andata in onda in questi giorni, arriva al termine di un ultimo confronto emotivo con Wilson Fisk, e ridefinisce le dinamiche di potere e il tono narrativo dello show, spingendo la serie verso una dimensione più tragica e irreversibile.

In sintesi:

  • Morte confermata di Vanessa Fisk nella seconda stagione di Daredevil: Born Again.
  • Bullseye diventa il catalizzatore delle svolte più radicali e violente.
  • Per Wilson Fisk cadono gli ultimi freni emotivi e morali.
  • La serie chiude idealmente un capitolo legato all’era Netflix di Daredevil.

Nell’episodio, Vanessa Fisk, gravemente ferita da Bullseye, sembra inizialmente migliorare, concedendo alla narrazione un momento di apparente sollievo.
Il suo risveglio permette un ultimo dialogo privato con Wilson Fisk, costruito come resa dei conti sentimentale e psicologica, in cui emergono dipendenza reciproca, ambizione e vulnerabilità.
La calma, però, dura poco: Vanessa entra improvvisamente in shock e muore, lasciando Fisk impotente, incapace di intervenire nonostante il suo potere e le sue risorse illimitate.

Dettagli dell’episodio e peso narrativo della morte di Vanessa

L’episodio utilizza numerosi flashback alla serie Netflix di Daredevil, non solo come citazione nostalgica, ma come strumento per misurare quanto sia cambiato l’orizzonte morale dei personaggi.
Il confronto tra passato e presente rende la morte di Vanessa un simbolo: con lei – e con Foggy prima di lei – Daredevil: Born Again sembra chiudere definitivamente il legame con una stagione precedente dell’universo Marvel televisivo.
Il filo conduttore è Bullseye, killer implacabile che, eliminando figure chiave dell’equilibrio emotivo dei protagonisti, assume un ruolo centrale nella ridefinizione dei rapporti di forza.

Particolarmente significato è il modo in cui il lutto incide su Wilson Fisk.
Il rapporto con Vanessa rappresentava l’unico argine alla sua natura più brutale: la sua perdita elimina l’ultimo freno, preparando un’evoluzione del personaggio verso una forma di minaccia ancora più assoluta e incontrollabile per New York e per lo stesso Daredevil.
La scelta degli autori di non risparmiare nessuna delle figure storiche “protettive” indica una precisa direzione creativa: un mondo in cui le conseguenze sono definitive e la violenza produce fratture non più sanabili.

Conseguenze future per Wilson Fisk e per l’universo Marvel seriale

La morte di Vanessa Fisk funziona come detonatore narrativo per la seconda parte della stagione.
Liberato da ogni ancoraggio affettivo, Wilson Fisk è destinato a incarnare una versione più radicale del Kingpin, potenzialmente in grado di influenzare anche altre serie Marvel interconnesse.
In prospettiva, l’assenza di figure moderatrici come Vanessa e Foggy spinge Daredevil: Born Again verso un realismo più cupo, in cui la linea tra eroe e carnefice diventa sempre più sfumata, aprendo scenari narrativi utili anche per il posizionamento della serie su Disney+ e per la futura integrazione nel più ampio Marvel Cinematic Universe.

FAQ

Chi è Vanessa Fisk in Daredevil: Born Again?

Vanessa Fisk è la moglie di Wilson Fisk, figura centrale nella sua umanità residua e nel bilanciamento tra ambizione criminale e legame affettivo.

In quale episodio muore Vanessa Fisk nella seconda stagione?

Vanessa muore in uno degli episodi centrali della seconda stagione, dopo il precedente attacco di Bullseye, che ne aveva compromesso in modo grave le condizioni.

Perché la morte di Vanessa è importante per Wilson Fisk?

È determinante perché cancella l’unico vero freno emotivo di Fisk, liberandone la violenza e predisponendolo a una trasformazione in minaccia totale.

Che ruolo ha Bullseye nella seconda stagione di Born Again?

Bullseye agisce come forza destabilizzante, responsabile di morti chiave come Foggy e Vanessa, e ridisegna equilibri morali e di potere nella serie.

Da quali fonti è stata elaborata l’analisi su Daredevil: Born Again?

È stata elaborata congiuntamente a partire da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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