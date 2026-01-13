Uomini e Donne shock: Sara delude, trono vacilla mentre Rosanna abbandona lo studio tra le lacrime

Tensione crescente nel trono over

Uomini e Donne, registrazione ad alta tensione nel Trono Over. Sebastiano Mignosa tenta il riavvicinamento con Elisabetta, presentandosi con fiori e biglietti del concerto di Gigi D’Alessio; la dama accetta di proseguire la conoscenza dopo i recenti attriti.

Delusione per Gemma Galgani: Marco interrompe la frequentazione, dichiarando di non sentirsi coinvolto, chiudendo sul nascere ogni margine di recupero.

Il clima esplode con Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due escono, lui le lascia il numero; lei rifiuta dopo aver scoperto un confronto tra Alessio e l’ex fiamma ed ex cavaliere Giuseppe, episodio che lei giudica inaccettabile.

I due uomini si chiariscono, ma la decisione di Rosanna è netta: abbandona lo studio in lacrime, lasciando il parterre diviso e la discussione accesa tra pubblico e opinionisti.

La situazione nel parterre femminile resta instabile, con dinamiche che riaprono vecchie tensioni e ridefiniscono gli equilibri tra dame e cavalieri.

Trono di sara a rischio

Sara Gaudenzi vede il suo percorso vacillare: dopo l’addio di Marco, che molti utenti sui social avrebbero voluto rivedere accanto alla tronista, arriva il colpo di scena legato a Jakub.

Assente in registrazione, il corteggiatore viene raggiunto da Sara per un confronto: dal video mostrato in studio emerge che non intravede prospettive di coppia, prendendo le distanze dal prosieguo della conoscenza.

La reazione della tronista è tesa e il suo parterre si riduce a Simone come unico riferimento, con il rischio concreto di un azzeramento o di un repentino rimpasto tra nuove entrate.

Restano interrogativi su eventuali nuovi corteggiatori disposti a scendere, mentre il pubblico contesta l’inerzia mostrata con Marco e l’esito amaro con Jakub.

La posizione di Sara, ora sotto osservazione, dipende dalla capacità di riaccendere interesse e ritrovare una direzione chiara nelle prossime registrazioni.

La redazione valuta tempi e modalità per rilanciare il Trono, evitando un epilogo anticipato che congelerebbe la narrazione in corso.

Ciro decide di proseguire il trono

Ciro Solimeno rompe il silenzio e conferma la scelta di andare avanti con il suo percorso. Un video pubblicato su Witty anticipa il quadro: temendo l’arrivo di segnalazioni alla redazione su un presunto segreto condiviso con Martina De Ioannon, il tronista decide di esporsi in prima persona.

In studio, la sua versione trova sponda nell’intervento di Tina Cipollari, che lo invita a non farsi condizionare dal rumore esterno e a proseguire senza esitazioni.

La mancata presa di posizione pubblica di Martina, evidenziata da Ciro come motivo di delusione, diventa il fulcro polemico della puntata, ma non incrina la linea scelta dal tronista.

Il confronto interno alla trasmissione resta serrato, tra richieste di chiarezza e rispetto dei tempi televisivi, mentre Ciro rivendica la trasparenza dell’ultimo intervento video.

La decisione di restare in sedia tiene vivo l’asse del Trono Classico, bilanciando il momento critico del percorso di Sara Gaudenzi e imponendo alla redazione una gestione più stringente delle segnalazioni.

Attesi sviluppi sulle dinamiche in esterna e sull’eventuale ingresso di nuove corteggiatrici, con attenzione puntata sulla coerenza tra dichiarazioni e comportamenti del tronista.

FAQ