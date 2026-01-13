Hotel sulla Luna: prenota ora il soggiorno extraterrestre che cambierà il concetto di viaggio

Hotel sulla Luna: prenota ora il soggiorno extraterrestre che cambierà il concetto di viaggio

Prenotazioni e costi

GRU Space, acronimo di Galactic Resource Utilization, apre le pre-prenotazioni per il primo hotel sulla Luna. Accesso riservato a candidati selezionati con un deposito iniziale di circa 1 milione di dollari (circa 920.000 euro). La caparra è vincolante e verrà scalata dal prezzo finale del soggiorno.

L’inaugurazione non avverrà prima del 2032. Il costo complessivo stimato per l’esperienza supera i 10 milioni di dollari (oltre 9,2 milioni di euro), cifra che include viaggio, permanenza e supporto operativo. Target: clientela ultra-high-net-worth, inclusi veterani dei voli spaziali commerciali e nuovi acquirenti disposti a sostenere esperienze estreme.

La società, fondata nel 2023 dal ventiduenne Skyler Chan, dichiara di essere sostenuta da investitori collegati a SpaceX e Anduril. La strategia commerciale punta a creare domanda anticipata per finanziare sviluppo, test di sicurezza e infrastrutture, posizionando il turismo d’avventura come primo motore dell’economia lunare.

Roadmap e tempistiche

GRU Space pianifica una sequenza in tre fasi, con primo test nel 2029 attraverso il programma Commercial Lunar Payload Services della NASA. La missione porterà una struttura gonfiabile sperimentale e sistemi per trasformare la regolite in blocchi protettivi destinati al rivestimento degli habitat.

La seconda spedizione, subordinata all’esito positivo dei test, prevede l’installazione di un modulo più ampio all’interno di una cavità naturale lunare, scelta per mitigare radiazioni e sbalzi termici. L’obiettivo è validare la posa dei rivestimenti ottenuti in-situ e l’integrazione tra infrastruttura gonfiabile e scudi di materiale locale.

La terza tappa, indicata per il 2032, introduce la prima versione operativa dell’hotel: struttura gonfiabile di grandi dimensioni, assemblata a Terra e configurata per ospitare fino a quattro persone contemporaneamente. In fase successiva è previsto l’ampliamento con moduli aggiuntivi e consolidamento tramite strati protettivi derivati dalla regolite, per aumentare la durabilità e la sicurezza dell’avamposto.

Contesto spaziale e prospettive

Il progetto di GRU Space si inserisce nella nuova corsa alla Luna, trainata dal ritorno di missioni governative e dall’ingresso massiccio di privati. La NASA prepara Artemis 2 e punta con Artemis 3 (attesa per il 2028) a riportare astronauti sulla superficie e ad avviare l’Artemis Base Camp, infrastruttura cardine per attività scientifiche e logistiche.

In parallelo, la Cina pianifica l’allunaggio con equipaggio entro il 2030 e una base stabile vicino al polo sud entro il 2035, delineando un ecosistema multinazionale che normalizza l’accesso cislunare. Questo contesto abilita catene di fornitura condivise, opportunità di rideshare e standard tecnici utili anche a operatori turistici.

Per GRU Space, la convergenza tra infrastrutture pubbliche e servizi commerciali riduce costi marginali e rischio operativo, creando finestre di lancio e appoggi logistici essenziali. La narrazione di Skyler Chan sulla trasformazione in “specie interplanetaria” intercetta investitori e early adopters, ma resta subordinata a validazioni su sicurezza, radiazioni, supporto vitale e produzione in-situ di materiali. L’espansione del turismo spaziale dipenderà dalla maturità dell’ecosistema lunare e dalla stabilità regolatoria internazionale, elementi decisivi per scalare da prototipo premium a offerta ripetibile.

FAQ

  • Quando è prevista l’apertura dell’hotel lunare?
    Il traguardo operativo indicato è il 2032, dopo test e missioni progressive.
  • Quali missioni pubbliche favoriscono il progetto?
    Le tappe del programma NASA Artemis e le iniziative cinesi verso il polo sud lunare.
  • Perché il polo sud è strategico?
    Possibile presenza di ghiaccio d’acqua in crateri in ombra, utile per risorse e supporto vitale.
  • Che ruolo hanno i privati nello sviluppo lunare?
    Offrono servizi, payload e infrastrutture complementari, accelerando tempi e abbattendo costi.
  • Quali sono i principali rischi tecnici?
    Radiazioni, sbalzi termici, polvere lunare, affidabilità dei sistemi di supporto vitale.
  • Chi è il target dell’iniziativa?
    Clienti ultra-high-net-worth e pionieri del turismo spaziale commerciale.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Informazioni ispirate a un articolo di riferimento che riporta dichiarazioni e piani di GRU Space.

