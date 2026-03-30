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Fiorello reagisce al rinvio delle nozze di Selvaggia Lucarelli con proposta

Fiorello reagisce al rinvio delle nozze di Selvaggia Lucarelli con proposta

Nozze rinviate per Selvaggia Lucarelli: cosa è successo davvero

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno deciso di rinviare il matrimonio, inizialmente previsto per il 2024, alla primavera del 2027.
La notizia è emersa durante l’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove la giornalista e opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato, con ironia, di non essere riuscita a organizzare le nozze come desiderava.
Dietro la scelta pesano sia motivi organizzativi sia la volontà di non “mescolarsi” al boom di matrimoni vip di quest’anno, rivendicando un momento di massima attenzione mediatica tutto per sé.

Nel racconto di Lucarelli entrano anche i nomi di Sal Da Vinci, conteso persino da Ilary Blasi, e di Fiorello, che da Rai Radio2 rilancia con una proposta-show destinata ad alimentare il dibattito social e televisivo sulle nozze più attese del gossip italiano.

In sintesi:

  • Nozze Lucarelli–Biagiarelli rinviate alla primavera 2027 per motivi organizzativi e di “opportunità mediatica”.
  • Sal Da Vinci desiderato come cantante, ma già richiestissimo da altri matrimoni vip, inclusa Ilary Blasi.
  • Fiorello ironizza a La Pennicanza e si candida come sostituto musicale alle nozze.
  • Sal Da Vinci invia un videomessaggio: *“Se mi invita, sarà Per sempre sì”*.

Dal salotto tv alla radio: retroscena e protagonisti delle nozze rinviate

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Selvaggia Lucarelli ha chiarito: *“Ho detto che mi sarei sposata quest’anno, ma non mi sposerò quest’anno”*.
Motivo ufficiale: l’incapacità di organizzare in tempo un matrimonio all’altezza delle aspettative, con l’aggiunta di un sorriso autoironico: *“Si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me… sono una mitomane”*.

Elemento chiave del racconto è la parte musicale: Lucarelli sogna Sal Da Vinci, oggi tra i cantanti più richiesti ai matrimoni grazie al brano “Per sempre sì”, ormai colonna sonora di molte cerimonie vip. La stessa Ilary Blasi, prossima alle nozze con Bastian Muller, lo vorrebbe per il suo ricevimento, creando una sorta di “contesa” simbolica.

Sulla vicenda interviene anche Fiorello da La Pennicanza su Rai Radio2: *“Selvaggia Lucarelli non si sposerà più… il motivo? Sal Da Vinci! Ha tutte le date occupate”*, scherza lo showman, proponendosi poi: *“Poi, se vuole… ci potrei anche andare io! Qualche matrimonio l’ho fatto, eh…”*.

Il ruolo della musica e l’attesa per il matrimonio del 2027

Dal canto suo, Lorenzo Biagiarelli ha rivelato un curioso dietro le quinte: *“Eravamo partiti con l’idea di avere come musicista Vinicio Capossela, siamo finiti a Sal Da Vinci. Secondo me non abbiamo ancora deciso il mood di queste nozze”*.
La scelta musicale diventa così metafora di un progetto ancora in divenire, dove stile, atmosfera e narrazione pubblica non sono stati del tutto definiti.

In questo puzzle mediatico si inserisce lo stesso Sal Da Vinci con un videomessaggio: *“Mi devo autoinvitare? Va bene, lo farò”*, assicurando infine: *“Se Selvaggia mi invita al matrimonio sarà Per sempre sì”*.

Il rinvio al 2027, lungi dall’essere un semplice ritardo, appare come una strategia per costruire attesa attorno a uno degli eventi privati più osservati del mondo dello spettacolo italiano, destinato a rimbalzare tra tv generalista, social e piattaforme digitali.

FAQ

Quando si sposeranno Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli?

Attualmente il matrimonio è previsto per la primavera del 2027, dopo il rinvio deciso dalla coppia rispetto ai piani originari del 2024.

Perché il matrimonio di Selvaggia Lucarelli è stato rinviato?

Il rinvio è stato motivato da difficoltà organizzative e dalla volontà di non sovrapporsi al boom di matrimoni vip del 2024.

Chi canterà al matrimonio di Selvaggia Lucarelli?

Al momento non c’è una scelta definitiva: si è parlato di Sal Da Vinci, di Vinicio Capossela e persino di Fiorello.

Qual è il ruolo di Sal Da Vinci nelle nozze rinviate?

Sal Da Vinci è il cantante più desiderato per le nozze; è molto richiesto e ha risposto ironicamente con un videomessaggio.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul matrimonio?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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