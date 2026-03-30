Home / SPETTACOLI & CINEMA / Uno Mattina inviato confonde microfono e bicchiere di vino in diretta

Gaffe in diretta a Uno Mattina durante il servizio sui vini calabresi

Nella puntata di lunedì 30 marzo di Uno Mattina, su Rai 1, l’inviato Giordano Verardi ha realizzato un servizio dalle aree del Massiccio del Pollino, in Calabria, dedicato alle eccellenze vinicole locali. Durante l’intervista a Gennaro Convertini, responsabile ARSSA Calabria, Verardi ha per un attimo scambiato il microfono con il calice di vino, porgendo il bicchiere all’ospite come se fosse lo strumento dell’intervista. La gaffe, avvenuta in diretta, è stata subito stemperata con un sorriso, senza interrompere il racconto sulle potenzialità enologiche del territorio. L’episodio mostra quanto l’imprevisto resti elemento strutturale della diretta televisiva e, al tempo stesso, quanto la gestione professionale di un piccolo errore possa trasformarlo in un momento di spontaneità apprezzato dal pubblico.

In sintesi:

In diretta a Uno Mattina l’inviato scambia il microfono con un calice di vino.

l’inviato scambia il microfono con un calice di vino. Protagonisti l’inviato Giordano Verardi e Gennaro Convertini dell’ARSSA Calabria.

e dell’ARSSA Calabria. L’episodio avviene durante un servizio sui vini del Massiccio del Pollino .

. La gaffe si risolve con professionalità e diventa un aneddoto televisivo virale.

Come nasce e si risolve la gaffe del calice al posto del microfono

Collegato dal territorio del Massiccio del Pollino, Giordano Verardi stava illustrando le peculiarità dei vini calabresi insieme a Gennaro Convertini, alla guida dell’agenzia regionale ARSSA. Nel presentare il tema – la gestione dell’“eccessiva alcolicità” attraverso la biodiversità dei vitigni d’origine greca – l’inviato alternava il microfono a un calice di vino rosso.

Nel passaggio di parola all’intervistato, la gestualità rapida tipica della diretta lo ha portato a porgere istintivamente il bicchiere invece del microfono, generando una breve sospensione: il gesto, visivamente evidente, ha creato un contrasto ironico tra il linguaggio formale del servizio e la concretezza del calice.

L’imbarazzo è durato pochi istanti. Verardi ha recuperato il microfono, trattenendo una risata, mentre Convertini ha proseguito nel proprio intervento senza interrompersi, mantenendo il focus sui contenuti tecnici relativi ai vitigni autoctoni e alle strategie di valorizzazione dell’enologia calabrese.

Dal piccolo errore televisivo alla forza della diretta autentica

A chiusura del collegamento, il microfono è tornato al suo ruolo, il calice è rimasto simbolicamente per i brindisi fuori onda e la scaletta di Uno Mattina è proseguita senza scossoni.

L’episodio, destinato a rimanere nella memoria del pubblico, mostra come la televisione generalista in diretta conservi un elemento di imprevedibilità che ne alimenta l’autenticità.

Allo stesso tempo, la reazione composta di Giordano Verardi e la continuità espositiva di Gennaro Convertini trasformano la gaffe in un’occasione per ribadire la centralità del contenuto: la promozione dei vini calabresi e della loro identità storica, strettamente legata alle radici greche del territorio.

FAQ

Cosa è successo esattamente a Uno Mattina con il calice di vino?

Durante un servizio sui vini calabresi, Giordano Verardi ha porso per errore un calice invece del microfono a Gennaro Convertini.

Chi è Giordano Verardi e che ruolo aveva nel servizio?

Giordano Verardi è l’inviato di Uno Mattina che, dal Massiccio del Pollino, conduceva il collegamento dedicato alle eccellenze vinicole calabresi.

Chi è Gennaro Convertini e cosa rappresenta ARSSA Calabria?

Gennaro Convertini è il responsabile dell’agenzia regionale ARSSA Calabria, ente che supporta sviluppo agricolo, innovazione e promozione delle filiere agroalimentari regionali.

La gaffe ha interrotto il servizio televisivo di Uno Mattina?

No, la gaffe è durata pochi istanti. Verardi ha recuperato il microfono e Convertini ha proseguito l’intervento con assoluta continuità.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia sulla gaffe di Uno Mattina?

La notizia è stata elaborata sulla base di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.