Home / SPETTACOLI & CINEMA / Rosario Guglielmi commenta il bacio di Lucia e il caso Lorenzo Spolverato

Rosario Guglielmi rompe il silenzio su Lucia Ilardo, Spolverato e il GF Vip

Chi parla è Rosario Guglielmi, ex volto di Temptation Island ed ex fidanzato di Lucia Ilardo. Che cosa chiarisce? Versione dei fatti su presunti ritorni di fiamma con Lucia, sul presunto flirt con Lorenzo Spolverato e sui baci di lei con Renato Biancardi al Grande Fratello Vip. Dove e quando? In un intervento a Non Succederà Più su Radio Radio, dopo l’ingresso di Lucia nel reality di Canale 5. Perché conta? Perché ridefinisce i rapporti tra ex, conferma tradimenti passati e prefigura nuovi triangoli televisivi che potrebbero orientare le prossime mosse degli autori del GF Vip.

In sintesi:

Rosario smentisce una notte con Lucia prima del GF Vip e dice di averla bloccata ovunque.

Conferma il presunto flirt di Lucia con Lorenzo Spolverato, ma non ne conosce la reale profondità.

I baci tra Lucia e Renato al GF Vip non lo sorprendono: prevede nuovi avvicinamenti.

Marco Raffaelli annuncia quasi certo confronto in diretta tra Lucia e Rosario.

Tra smentite, flirt e baci al GF Vip: il quadro aggiornato

La storia tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo si era chiusa bruscamente a Temptation Island E Poi E Poi, quando lui aveva scoperto i tradimenti di lei con il tentatore Andrea e, secondo successive rivelazioni, anche con Salvatore.

Poco prima dell’ingresso di Lucia al Grande Fratello Vip, era circolata la voce di una notte trascorsa di nuovo insieme. Rosario, ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, ha smentito in modo netto, spiegando di non vedere Lucia da cinque mesi e di averla bloccata ovunque quattro mesi fa. Ha aggiunto: “Ha avuto tantissimi uomini, avrà visto Lorenzo Spolverato, mi avrà confuso con lui”.

L’ex protagonista di Temptation Island ha confermato i rumor su un flirt tra Lucia e Lorenzo Spolverato, ma senza definirne la natura: “Non so se fosse solo una frequentazione o una storia”. Quindi ha richiamato il passato: “Lei era uno spirito libero anche quando stava con me. Ho scoperto delle cose e mi sono arrivate delle voci”, ribadendo la percezione di una partner poco incline alla stabilità sentimentale.

Baci, strategie televisive e possibile confronto in diretta

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo si è inizialmente avvicinata a Nicolò Brigante, per poi spostare le attenzioni su Renato Biancardi. Tra i due sono già scattati coccole e baci in diretta.

Rosario Guglielmi non si dice sorpreso: “Mi aspettavo quel bacio. Se non era Renato, magari era Nicolò”. Sottolinea di non provare gelosia e ipotizza ulteriori sviluppi: “Non ti escludo che adesso lei possa baciare anche Nicolò”. Secondo lui, Lucia ha sempre avuto una predilezione per uomini meridionali, calorosi e affettuosi: “Ama gli uomini napoletani, del sud. Renato infatti so che è di Napoli”.

A dare ulteriore contesto è l’amico ed ex collega di reality Marco Raffaelli, che in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni ha rivelato come Rosario non fosse felice dell’ingresso di Lucia al GF Vip: “Le ha rovinato l’opportunità di fare il trono di Uomini e Donne”. Raffaelli ritiene “praticamente sicuro” un confronto televisivo tra i due ex nella casa.

In uno scenario in cui potrebbe rientrare anche Lorenzo Spolverato, gli autori del reality sembrano avere a disposizione tutti gli elementi per costruire un nuovo intreccio sentimentale in stile “triangolo”, se non addirittura “quadrilatero”, sulla scia del caso Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

FAQ

Chi è Rosario Guglielmi e perché parla di Lucia Ilardo?

Rosario Guglielmi è un ex protagonista di Temptation Island. Interviene perché è l’ex storico di Lucia Ilardo ed è coinvolto indirettamente nelle dinamiche del GF Vip.

Rosario conferma un ritorno di fiamma con Lucia prima del GF Vip?

No, Rosario smentisce categoricamente. Afferma di non vedere Lucia da cinque mesi e di averla bloccata sui social quattro mesi fa.

Che cosa dice Rosario sul rapporto tra Lucia e Lorenzo Spolverato?

Rosario conferma un flirt tra Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato, ma precisa di non sapere se fosse una relazione stabile o una semplice frequentazione occasionale.

È previsto un confronto tra Lucia e Rosario al Grande Fratello Vip?

Sì, secondo Marco Raffaelli il confronto è “praticamente sicuro”. Gli autori del GF Vip valutano spesso questi faccia a faccia per rafforzare la narrazione televisiva.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.