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Caduta Libera si ferma, Paolo Bonolis subentra e Max Giusti saluta

Caduta Libera si ferma, Paolo Bonolis subentra e Max Giusti saluta

Caduta Libera chiude stagione, ecco il Campionissimo e il futuro del preserale

Nel preserale di Canale 5, domenica 12 aprile 2026 si è conclusa l’ultima stagione di Caduta Libera, condotta da Max Giusti dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Protagonista assoluto dell’epilogo è stato il diciannovenne Riccardo Porta, vincitore del “Torneo dei Campionissimi”. La chiusura non è un addio: il format ripartirà dalla puntata numero 1291, mentre lo slot orario ospiterà di nuovo Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il passaggio di testimone definisce il futuro del preserale Mediaset, confermando il ruolo centrale dei quiz televisivi nello share quotidiano della rete.

In sintesi:

  • Riccardo Porta, 19 anni, è il nuovo Campionissimo di Caduta Libera.
  • Il montepremi complessivo vinto dal campione è di 80000 euro.
  • Max Giusti saluta il pubblico: *“Non è un addio, ma un arrivederci”*.
  • Avanti un Altro torna con Paolo Bonolis, Luca Laurenti e nuovi personaggi.

Riccardo Porta, numeri e significato di una vittoria generazionale

Riccardo Porta, studente di 19 anni di Casatenovo (provincia di Lecco), ha dominato il “Torneo dei Campionissimi” confermando la centralità delle nuove generazioni nei game show italiani. Nelle sfide dirette ha eliminato concorrenti storici del programma, imponendosi per freddezza, rapidità e conoscenze enciclopediche. Il suo percorso si è chiuso con la conquista di un montepremi complessivo di 80000 euro.

Nel round finale dei “Dieci Passi” non è riuscito ad aggiudicarsi il bonus extra da 15000 euro, ma la prova è rimasta di alto livello tecnico.

Il trionfo di Porta conferma il trend: i quiz generalisti premiano sempre più spesso profili under 30, abituati a gestire pressione, velocità e memoria in un contesto televisivo fortemente competitivo. Per Caduta Libera, il Campionissimo 2026 rappresenta il volto simbolo di una stagione che ha saputo rinnovare il format senza snaturarne la struttura originaria.

Max Giusti, l’eredità di una stagione e il ritorno di Avanti un Altro

L’edizione appena conclusa di Caduta Libera ha segnato il pieno inserimento di Max Giusti nel mondo Mediaset. Affiancato da Isobel Kinnear, ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, il conduttore ha accompagnato il programma al traguardo delle 1290 puntate complessive dal debutto del 2015 con Gerry Scotti.

Nel saluto finale Giusti ha voluto rassicurare il pubblico: *“Ripartiremo prossimamente dalla 1291ª puntata. Non è un addio, ma solo un arrivederci. Torno un po’ a casa, ne ho bisogno”*.

Il suo esordio in casa Mediaset è stato sostenuto da ascolti solidi: ottima resa per la nuova stagione di Scherzi a Parte e numeri stabili su Caduta Libera, in linea con le annate precedenti. Il passaggio di testimone con Paolo Bonolis è avvenuto nel segno del rispetto professionale. Bonolis, tra ironia e autoironia, ha ricordato: *“Sono quattro mesi che sto qui, tra poco ricominciamo noi”*, definendo le nuove puntate di Avanti un Altro come un’occasione di svago puro.

Il cast del “Minimondo” si arricchisce di nuovi ingressi: Elena Zhou (La China), la nuova ‘Buona Sorte’ Carlotta Maggiorana, Martina Dotti come Bordocampo e Claretta Micaroni con la rubrica ‘Io c’ero’. Particolare attenzione per la Veterinaria, interpretata da Sofia Bartoli, che porterà in studio animali vivi, elemento pensato per aumentare la componente spettacolare.

Significativo il ringraziamento finale in diretta: Max Giusti ha descritto l’appoggio di Bonolis come una *“bella pacca sulla spalla”*, mentre il conduttore romano ha chiuso con un riconoscimento netto: *“Te la sei meritata”*.

Il futuro del preserale Mediaset tra continuità e nuovi equilibri

La chiusura stagionale di Caduta Libera e il rientro di Avanti un Altro delineano una strategia chiara per il preserale di Canale 5: alternanza di brand consolidati, forte riconoscibilità dei conduttori e continua rotazione di volti nuovi in studio.

La vittoria di Riccardo Porta offre alla rete un giovane campione comunicabile anche su digitale e social, potenziale risorsa per future spin-off o speciali. Parallelamente, l’esperienza di Max Giusti potrebbe essere valorizzata in altri progetti d’intrattenimento, a partire dai risultati positivi di Scherzi a Parte. In questo quadro, il rapporto di stima reciproca fra Giusti, Gerry Scotti e Paolo Bonolis rafforza l’immagine di un “parco conduttori” coeso, elemento chiave per la fiducia del pubblico e degli inserzionisti.

FAQ

Chi è il Campionissimo 2026 di Caduta Libera?

Il Campionissimo 2026 di Caduta Libera è Riccardo Porta, 19 anni, studente di Casatenovo, in provincia di Lecco.

Quanto ha vinto Riccardo Porta a Caduta Libera?

Riccardo Porta ha vinto complessivamente 80000 euro, senza riuscire a conquistare il bonus finale aggiuntivo da 15000 euro.

Quando tornerà in onda Caduta Libera su Canale 5?

Caduta Libera tornerà in una prossima stagione, ripartendo dalla puntata numero 1291, come annunciato da Max Giusti.

Chi conduce Avanti un Altro e quali sono le novità del cast?

Avanti un Altro è condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Arrivano Elena Zhou, Carlotta Maggiorana, Martina Dotti, Claretta Micaroni e la Veterinaria Sofia Bartoli.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo televisivo?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi redazionale di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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