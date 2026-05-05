Turisti per case torna su Real Time con una nuova edizione

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Turisti per Case 2 torna su Real Time con nuove sfide di ospitalità

La seconda edizione di “Turisti per Case” debutta mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, confermando il format che unisce turismo esperienziale e cultura dell’ospitalità in Italia. Protagonisti sono tre esperti di case e accoglienza, Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi, impegnati in cinque nuovi episodi dedicati alle migliori case vacanza italiane. Il viaggio si snoda tra Puglia, Lombardia, Lago di Garda, Basilicata e Toscana, dove ogni puntata esplora strutture uniche e host che puntano sull’esperienza, non solo sul pernottamento. Il programma torna in prima serata per intercettare un pubblico sempre più interessato a soggiorni personalizzati e a modelli di ospitalità autentica, capaci di raccontare territori, storie personali e nuovi modi di vivere la vacanza.

In sintesi:

Seconda stagione di “Turisti per Case” su Real Time dal 6 maggio alle 21.30.

Protagonisti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi, esperti di case e accoglienza.

Location in Puglia, Lombardia, Lago di Garda, Basilicata e Toscana tra masserie e dimore storiche.

Giudizi su posizione, home tour, esperienza e ospitalità, con “Super Top” finale.

Come funziona il gioco tra case vacanza ed esperienza di soggiorno

Al centro del programma ci sono le case vacanza più particolari d’Italia, selezionate per concept, cura dei dettagli e capacità di rappresentare l’identità dei proprietari. Le strutture spaziano da masserie e agriturismi immersi nella natura a dimore storiche, grotte a Matera e boutique hotel sulle colline lucchesi. Ogni puntata ruota attorno a una sfida: a turno, Ida Di Filippo, Gianluca Torre o Tommaso Zorzi definiscono un preciso desiderio di vacanza e la destinazione.

Gli altri due scelgono ciascuno una struttura in cui trascorrere un breve soggiorno con il “giudice” di puntata. Le attività proposte dagli host – dai corsi di pizzica ai giri in tuk tuk, dal giardinaggio al rafting – diventano parte integrante della valutazione, perché l’esperienza viene misurata oltre la semplice camera.

Chi ha lanciato la sfida valuta ogni struttura su quattro parametri: Posizione (contesto esterno, accessibilità, panorama), Home Tour (qualità degli interni, camere, spazi comuni), Esperienza (attività e servizi distintivi) e Ospitalità (accoglienza, professionalità e storia personale dei proprietari). I giudizi possibili sono “Non ci siamo”, “Ok”, “Buono” e “Top”, ai quali si aggiunge il “Super Top”, assegnato al compagno che meglio interpreta il desiderio di vacanza e vale doppio nel computo finale, determinando il vincitore di puntata.

Perché Turisti per Case racconta il nuovo turismo esperienziale italiano

La nuova stagione di “Turisti per Case” intercetta il crescente interesse per un turismo di prossimità di qualità, dove la scelta della struttura è parte del viaggio e non semplice cornice. L’attenzione ai padroni di casa, alle loro storie e alle attività proposte restituisce un quadro aggiornato dell’<strong’ospitalità diffusa italiana, sempre più orientata a creare relazioni e memorie, oltre che comfort.

Per gli spettatori, il programma diventa una mappa di destinazioni e format di soggiorno da prendere come riferimento concreto per le vacanze, offrendo idee replicabili e criteri di valutazione utili anche nella scelta reale di B&B, case vacanza e agriturismi.

FAQ

Quando inizia la seconda stagione di Turisti per Case su Real Time?

La nuova stagione di “Turisti per Case” va in onda da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, in prima serata.

Quanti episodi comprende Turisti per Case 2 e quanto durano?

La seconda edizione prevede cinque nuovi episodi. Ogni puntata ha una durata standard da prima serata, sufficiente a mostrare entrambe le strutture.

Quali regioni italiane sono protagoniste di Turisti per Case 2024?

Le puntate toccano Puglia, Lombardia, Lago di Garda, Basilicata e Toscana, con masserie, agriturismi, dimore storiche, grotte e hotel panoramici.

Come vengono valutate le strutture nel programma Turisti per Case?

Le strutture sono valutate su posizione, home tour, esperienza e ospitalità, con giudizi da “Non ci siamo” a “Top”, più il bonus “Super Top”.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia su Turisti per Case?

La notizia è stata elaborata congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.