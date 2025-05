Ubisoft concede più tempo agli sviluppatori per garantire giochi di qualità con rinvii per numerosi titoli

Strategia di sviluppo e qualità

Ubisoft ha annunciato un significativo cambio di rotta nella gestione dei propri sviluppi, privilegiando una maggiore attenzione alla qualità finale dei prodotti. La strategia adottata prevede l’allungamento dei tempi di lavorazione per alcune produzioni chiave, permettendo ai team di sviluppo di affinare ogni aspetto ludico e tecnico, senza la pressione di scadenze ravvicinate. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che un prodotto curato nei dettagli potrà riscuotere un successo duraturo sul mercato e consolidare il valore dei brand più importanti del gruppo.



L’esempio concreto di questo cambio di approccio è rappresentato da Assassin’s Creed Shadows. Il rinvio del titolo ha generato un risultato positivo, con vendite superiori alle attese e un apprezzamento critico che ha confermato l’efficacia dell’investimento temporale aggiuntivo. Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha sottolineato come l’estensione dei tempi di sviluppo sia una scelta strategica per aumentare la competitività e la qualità, con un impatto diretto sui futuri prodotti in pipeline previsti per i prossimi anni fiscali.

La direzione indicata mira a creare condizioni ottimali che favoriscano una produzione più solida, riducendo rischi legati a uscite frettolose. In questo senso, il management si è dimostrato determinato a privilegiare l’eccellenza tecnica e creativa, differenziandosi da altre realtà del settore che invece si focalizzano esclusivamente su tempistiche aggressive per rispettare date di lancio rigide.

Rimandi e titoli coinvolti

Ubisoft ha confermato che numerosi titoli di rilievo saranno posticipati di almeno un anno per garantire un migliore livello qualitativo. Nonostante non siano stati forniti dettagli precisi sui giochi coinvolti, si ipotizza con ragionevolezza che diversi progetti legati a franchising di primo piano come Assassin’s Creed e Far Cry facciano parte di questa tranche di rinvii. Fonti interne suggeriscono che potrebbero essere addirittura nove i capitoli legati al brand degli Assassini attualmente in sviluppo, una mole di lavoro che richiede tempo per concretizzarsi in prodotti all’altezza delle aspettative.

Questa strategia contrasta nettamente con le pratiche adottate da altri grandi publisher, che spesso anticipano le date di lancio per consolidare il proprio calendario editoriale. Yves Guillemot ha comunque espresso ottimismo riguardo ai progetti in cantiere, delineando un futuro ricco di uscite di alto profilo entro i prossimi due esercizi finanziari. Nel frattempo, Ubisoft manterrà attivo il proprio portafoglio con titoli già annunciati, come Anno 117: Pax Romana e il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, oltre a importanti aggiornamenti di franchise consolidati quali Rainbow Six Siege.

Tagli ai costi e riorganizzazione aziendale

Parallelamente alla revisione dei tempi di sviluppo, Ubisoft ha implementato un rigoroso piano di contenimento dei costi con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità finanziaria a lungo termine. Nel corso dell’ultimo anno, l’azienda ha anticipato al 2024 il taglio di 200 milioni di euro sui costi fissi, accompagnato da una significativa riduzione del personale: l’organico è passato a 17.782 dipendenti, con una contrazione di circa 3.000 unità rispetto alla fine del 2022.

Il CEO Yves Guillemot ha evidenziato come queste misure siano indispensabili per adattare la struttura aziendale alle dinamiche di mercato attuali, caratterizzate da una forte competitività e dalla necessità di ottimizzare le risorse. L’obiettivo è di conseguire ulteriori risparmi pari a 100 milioni di euro sul prossimo biennio, proseguendo un percorso di riorganizzazione che interessa anche l’efficientamento dei processi interni.

Nonostante il ridimensionamento, Ubisoft mantiene intatta la volontà di investire nei propri marchi più forte, come dimostrato dall’iniziativa congiunta con Tencent, destinata a garantire competitività e innovazione nell’ambito dei principali franchise. Questa fase di trasformazione rappresenta un passaggio cruciale per consolidare la posizione dell’azienda e aumentare la capacità di risposta di fronte a un mercato videoludico in rapido cambiamento.