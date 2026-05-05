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Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, proposta di matrimonio divide i fan

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, proposta di matrimonio divide i fan

Proposta di matrimonio a Roma per Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina

Chi: i ballerini di Ballando con le Stelle Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina.
Cosa: proposta di matrimonio con anello e video social sulle note di Perfect di Ed Sheeran.
Dove: a Roma, al tramonto, con la città eterna sullo sfondo.

Quando: annuncio pubblicato sui social nelle ultime ore, dopo settimane di riservatezza dichiarata.
Perché: per ufficializzare una relazione finora poco esibita e, secondo alcuni follower, forse anche per lanciare un nuovo progetto mediatico.

In sintesi:

  • Proposta di matrimonio a sorpresa di Nikita Perotti ad Anastasia Kuzmina a Roma.
  • Video virale su Instagram, tra entusiasmo dei fan e commenti dei colleghi di Ballando.
  • Sui social emergono dubbi: storia d’amore autentica o strategia di marketing?
  • Silenzio dei protagonisti e allusione di Rossella Erra alimentano il mistero.

Il video virale e le prime reazioni del mondo di Ballando

Nel video diffuso su Instagram, Nikita Perotti si inginocchia davanti a Anastasia Kuzmina, porge un anello e attende la risposta.
Lei appare sorpresa, visibilmente emozionata, e accetta tra gli applausi delle poche persone presenti, con una luminosa Roma di sfondo.

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In didascalia, la coppia scrive: “Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio, confermando così il fidanzamento ufficiale davanti a amici e fan.
Tra i primi commenti spicca quello di Andrea Delogu, partner di Perotti nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle: “Impazziscooo! Io lancio i petali di rosa, io lancio i petaliii”.

Arriva anche il sostegno familiare, con Viktor Perotti che scrive: “Grande mio fratello”. L’atmosfera, almeno in apparenza, è quella di una celebrazione condivisa, perfettamente in linea con la narrazione romantica tipica del dance-show di Rai 1.

Dubbi social, gossip e possibili scenari futuri

Sotto il post, però, non mancano perplessità e domande puntuali degli utenti, che ricordano la relazione di Anastasia Kuzmina con il nutrizionista e creator Alessio Di Gennaro, iniziata nel 2023 e condivisa passo dopo passo sui social, tra annunci di convivenza e presentazioni in famiglia.
Per molti, il passaggio da una storia così esposta a una proposta di matrimonio con un collega appare troppo rapido, quasi teatrale.

A rendere il quadro ancora più enigmatico è il commento della “voce del pubblico” di Ballando con le Stelle, Rossella Erra, che sceglie di non congratularsi e scrive soltanto: “Avrei qualcosa da dire in merito”.
Un’uscita che i follower leggono come indizio di retroscena non ancora svelati, alimentando l’ipotesi di una possibile operazione di marketing legata a un progetto imminente, tra televisione, tour o contenuti digitali di coppia.

Finché Perotti e Kuzmina manterranno il silenzio, resterà aperto il confine fra spettacolo e vita privata: se la proposta è autentica, può segnare una nuova coppia simbolo nel mondo della danza italiana; se fosse solo narrativa promozionale, rischierebbe di incrinare il rapporto di fiducia con parte del pubblico più attento.

FAQ

Chi sono Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina?

Sono entrambi ballerini professionisti di Ballando con le Stelle, volti centrali del cast del programma di Rai 1 e protagonisti di recenti edizioni.

Dove è avvenuta la proposta di matrimonio tra Perotti e Kuzmina?

La proposta è avvenuta a Roma, al tramonto, con la città eterna come sfondo panoramico, ed è stata documentata in un video diffuso su Instagram.

Perché alcuni utenti parlano di proposta fake o marketing?

Lo fanno perché la relazione precedente di Kuzmina con Alessio Di Gennaro era recente e visibile, e la rapidità del cambiamento appare sospetta a molti follower.

Rossella Erra ha confermato o smentito la proposta di matrimonio?

No, ha solo scritto il commento “Avrei qualcosa da dire in merito”, lasciando intendere retroscena, senza però fornire finora ulteriori dettagli pubblici.

Qual è la fonte delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.

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