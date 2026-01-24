Home - NEWS - Trump sorprende Wall Street con svolta inattesa, proposte economiche spiazzano i mercati e mettono in ombra Mamdani

Trump più a sinistra di Mamdani: le due proposte che hanno scioccato la finanza Usa

Stretta sui tassi delle carte

L’intervento di Donald Trump a Davos ha colpito al cuore il modello di business delle grandi banche americane. Dal palco del World Economic Forum, l’ex presidente ha chiesto a emittenti e circuiti di carte di credito di fissare per un anno un tetto del 10% ai tassi applicati ai consumatori, contro una media che oggi supera il 19% e con punte vicine al 30%.

Non si tratta di una legge, ma di un ultimatum politico partito da Truth Social il 9 gennaio e trasformato in messaggio diretto alla platea della finanza globale. Un limite così drastico eroderebbe miliardi di utili e metterebbe in discussione il core business del credito revolving, proprio mentre il debito delle famiglie americane tocca nuovi record.

Il dato più sorprendente è l’allineamento inatteso con storiche battaglie della sinistra democratica. La senatrice Elizabeth Warren, da anni favorevole a un tetto legale ai tassi, ha salutato la proposta come un passo nella giusta direzione, sancendo il cortocircuito ideologico di un tycoon repubblicano che abbraccia una misura da manuale socialdemocratico.

Affondo sui fondi immobiliari

Ancora più di rottura, agli occhi di Wall Street, è la mossa sulla casa unifamiliare. Trump ha annunciato e poi firmato un ordine esecutivo che limita l’accesso dei grandi investitori istituzionali ai programmi federali che garantiscono o cartolarizzano mutui per l’acquisto di villette monofamiliari negli Stati Uniti.

Negli ultimi anni, colossi del private equity e fondi immobiliari hanno rastrellato interi quartieri, soprattutto nel Sud e nell’Ovest del Paese, presentandosi alle aste immobiliari con offerte cash irraggiungibili per le famiglie. A Davos, l’ex presidente ha definito questa dinamica una violazione del “sogno americano”, accusando esplicitamente la finanza di gonfiare i prezzi e svuotare i ceti medi.

Il messaggio è semplice: i capitali istituzionali devono farsi da parte sulla prima casa, lasciando spazio ai compratori individuali. Un’impostazione che ricorda i limiti cinesi alla speculazione residenziale, difficilmente immaginabile in bocca al leader repubblicano simbolo del real estate globale.

Mamdani spiazzato a sinistra

Il confronto con il sindaco socialista di New York, Mahmood Mamdani, rende il paradosso ancora più evidente. Eletto con una piattaforma incentrata su diritto all’abitare, lotta alle disuguaglianze e regolazione degli affitti, una volta al governo ha scelto un approccio più prudente, evitando divieti duri contro i fondi e interventi diretti sul credito al consumo.

Mentre l’amministrazione municipale si concentra su politiche incrementaliste e negoziazioni con i landlord, Trump parla di tetti ai tassi e di esclusione dei big player dagli schemi federali, cioè esattamente gli strumenti invocati da anni dalla sinistra radicale americana. In nome non della redistribuzione, ma della stabilità del capitalismo domestico.

Il risultato è uno slittamento dei confini ideologici: un miliardario del mattone utilizza armi “interventiste” che gli avversari progressisti non sono riusciti, o non hanno voluto, trasformare in legge. E il laboratorio è il cuore del capitalismo globale, non un consiglio comunale radical-chic.

FAQ

D: Cosa prevede il tetto ai tassi sulle carte di credito?

R: Una richiesta politica di limitare per dodici mesi al 10% il tasso applicato dalle società di carte, ben sotto i livelli attuali.

D: Il tetto ai tassi è già legge federale?

R: No, è una pressione pubblica su banche e circuiti, che potrebbe però preludere a un’iniziativa legislativa se la risposta fosse negativa.

D: Perché la misura spaventa la finanza Usa?

R: Perché taglia drasticamente i margini sul credito revolving, una delle fonti di profitti più ricche per banche e intermediari.

D: In che cosa consiste l’ordine esecutivo sulla casa unifamiliare?

R: Riduce l’accesso dei grandi fondi ai programmi federali di garanzia e cartolarizzazione dei mutui sulle abitazioni monofamiliari.

D: Come reagiscono i grandi fondi immobiliari?

R: Temono di perdere leva finanziaria e vantaggio competitivo nelle offerte, soprattutto nei mercati del Sud e dell’Ovest degli Stati Uniti.

D: Perché si parla di Trump “più a sinistra” di Mamdani?

R: Perché le sue mosse su credito e casa sono più radicali, in termini di intervento diretto sul mercato, di quelle adottate dal sindaco socialista di New York.

D: Qual è il rischio politico per Trump?

R: Alienarsi una parte dell’establishment finanziario repubblicano, pur guadagnando consenso tra ceto medio indebitato e proprietari in difficoltà.

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle notizie citate?

R: Le informazioni derivano da cronache economico-politiche pubblicate da testate internazionali come il Financial Times e il New York Times, che hanno seguito gli annunci a Davos.