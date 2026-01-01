Mamdani sindaco di New York giura sul Corano: gesto storico che cambia la politica americana

Giuramento storico e simboli di fede

Zohran Mamdani, primo sindaco musulmano e di origine sud-asiatica di New York, ha legato il proprio insediamento a un gesto dal forte valore civile e religioso: il giuramento sul Corano. Per la cerimonia privata, avvenuta poco dopo la mezzanotte, ha scelto due volumi simbolici: il Corano appartenuto al nonno e quello di Arturo Schomburg, scrittore e storico afroamericano che contribuì a definire l’Harlem Renaissance. Una scelta che intende riflettere la pluralità di fedi, origini e tradizioni che caratterizza la città con la più ampia comunità ebraica al mondo fuori da Israele.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nel giuramento pubblico, a mezzogiorno, Mamdani ha affiancato al testo del nonno quello della nonna, riaffermando con chiarezza la propria identità religiosa e la volontà di praticarla senza reticenze in una metropoli segnata anche dagli attentati dell’11 settembre. L’uso dei due Corani familiari non è stato soltanto un atto personale: è diventato un messaggio politico di inclusione, rivolto a una città che riconosce e tutela la libertà di culto e la convivenza tra comunità diverse.

Il quadro simbolico è stato completato dalla scelta dei luoghi e delle figure istituzionali coinvolte nella cerimonia privata: la procuratrice generale dello Stato, Letitia James, ha presieduto il rito in una stazione della metropolitana in stile Beaux-Arts, la Old City Hall, oggi dismessa ma iconica per l’estetica e il valore storico. Nelle parole del sindaco, quell’infrastruttura inaugurata nel 1904, tra le prime 28 fermate della rete, rappresenta l’audacia urbanistica che trasformò la vita dei lavoratori. Il richiamo alla bellezza pubblica e all’ambizione civica, intrecciato con i testi sacri familiari e con l’eredità culturale di Schomburg, ha definito l’orizzonte del mandato: una leadership ancorata a memoria, identità e pluralismo, capace di tenere insieme fede personale e istituzioni laiche.

Cerimonie pubbliche e private a new york

La prima cerimonia, ristretta e senza pubblico, si è svolta poco dopo la mezzanotte con una ventina di presenti, tra cui la moglie Rama Duwaji e i genitori. A officiarla è stata la procuratrice generale dello Stato, Letitia James, figura nota per le sue battaglie legali contro Donald Trump. La scelta della location — la stazione dismessa di Old City Hall, capolavoro Beaux-Arts inaugurato nel 1904 tra le 28 fermate originarie della metropolitana — ha posto al centro il tema dell’infrastruttura pubblica come bene civico, con il sindaco che ha richiamato l’ambizione originaria di New York nel costruire opere che migliorano la vita dei lavoratori.

Nel corso del rito privato, Zohran Mamdani ha collegato il valore simbolico del luogo all’agenda amministrativa, annunciando l’arrivo del nuovo commissario ai trasporti, Mike Flynn, urbanista di lungo corso, e l’obiettivo di rendere la rete di trasporto pubblico della città “l’invidia del mondo”. Un’indicazione programmatica che prefigura interventi sia in superficie sia nel sistema sotterraneo, con l’accessibilità economica della vita urbana come linea guida.

Al giuramento pubblico, sui gradini della City Hall, hanno partecipato migliaia di persone. Tra gli invitati del comitato inaugurale spiccavano l’attore John Turturro, il drammaturgo Cole Escola e lo scrittore Colson Whitehead. Presente anche il sindaco uscente, Eric Adams, inizialmente incerto, che ha motivato la sua partecipazione con l’esigenza di assicurare una transizione di potere fluida e pacifica. Sul palco sono intervenuti i due principali sponsor politici del nuovo sindaco: il senatore Bernie Sanders, che ha amministrato il giuramento cerimoniale, e la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, autrice del discorso di apertura prima dell’intervento del primo cittadino.

Nel passaggio dal rito privato a quello pubblico, Mamdani ha saldato dimensione personale e messaggio civico: ai due Corani familiari del nonno e della nonna, esibiti rispettivamente nella cerimonia notturna e in quella di mezzogiorno, ha affiancato un lessico politico incentrato su inclusione, sicurezza dei servizi essenziali e dignità del lavoro. La duplice cornice — il sito storico della metropolitana e il cuore istituzionale della città — ha costruito una narrativa coerente di identità e servizio pubblico, sostenuta da una platea trasversale di personalità culturali e alleati politici.

Sfide politiche e agenda per la città

La priorità dichiarata da Zohran Mamdani è l’abbattimento del costo della vita, con un asse strategico sul trasporto pubblico. L’insediamento del nuovo commissario ai trasporti, Mike Flynn, indica un percorso operativo che punta sull’incremento di frequenze, affidabilità e sicurezza della rete, intervenendo su stazioni e materiale rotabile. L’obiettivo, definito “rendere il sistema l’invidia del mondo”, implica investimenti mirati, governance coordinata con Stato e Autorità metropolitane e un’agenda di manutenzione straordinaria capace di ridurre guasti e tempi di fermo. Il richiamo al modello storico di infrastruttura come motore di mobilità sociale si traduce in una metrica concreta: tempi di percorrenza certi, accessibilità tariffaria, qualità dell’esperienza di viaggio.

Accanto ai trasporti, l’agenda si estende a una più ampia affordability urbana: politiche per la casa, sostegno al reddito e tutela dei servizi essenziali. La cornice è quella di una metropoli che deve conciliare crescita e coesione sociale, riducendo disparità territoriali e barriere d’accesso alle opportunità lavorative. In questo quadro, il sindaco lega la modernizzazione delle infrastrutture alla competitività economica: cantieri programmati, gare trasparenti, monitoraggi di performance e standard misurabili per valutare l’impatto su quartieri e pendolari.

Il capitolo politico si gioca anche sul terreno dei rapporti istituzionali. La presenza di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez al giuramento certifica un sostegno di peso per un’amministrazione che si definisce riformista e orientata al lavoro. Il dialogo con lo Stato e con Washington sarà cruciale per l’accesso a fondi e per la gestione di dossier sensibili come sicurezza pubblica, alloggi e clima. In questo contesto si inserisce anche la gestione del rapporto con Donald Trump, dopo un primo incontro cordiale alla Casa Bianca, mentre il tycoon ha annunciato il ritiro della Guardia Nazionale da Chicago, Los Angeles e Portland, decisione che arriva in scia al verdetto della Corte Suprema. Una variabile federale che impone al Comune di rafforzare gli strumenti locali di prevenzione e risposta, senza deviare dalle competenze municipali.

Il consenso trasversale mostrato ai City Hall steps, con la partecipazione di figure come John Turturro, Cole Escola e Colson Whitehead, segnala un capitale reputazionale che il sindaco dovrà tradurre in risultati verificabili. Le sfide immediate includono l’avvio rapido dei cantieri prioritari, la definizione di un calendario di consultazioni con quartieri e stakeholder e un sistema di rendicontazione pubblica sui tempi di attuazione. Il metodo, annunciato tra la cerimonia notturna nella Old City Hall e quella di mezzogiorno, è pragmatico: fissare traguardi, misurare i progressi, correggere gli scostamenti. In gioco non c’è solo l’efficienza amministrativa, ma la credibilità di un mandato fondato su inclusione, infrastrutture e dignità del lavoro.

FAQ