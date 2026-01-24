Piantedosi difende arrivo degli agenti Ice a Milano Cortina, scelta delle delegazioni sulla sicurezza scatena interrogativi e polemiche

Sicurezza alle Olimpiadi e ruolo degli agenti Ice

La presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) statunitense in vista di Milano-Cortina 2026 ha riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza per i grandi eventi in Italia. Le immagini diffuse in un video istituzionale hanno mostrato uniformi e loghi che hanno insospettito osservatori e opposizioni, chiedendo chiarimenti su competenze, mandato e catena di comando.

Il Viminale ha precisato che ogni attività di cooperazione internazionale avviene nel perimetro delle leggi italiane, con coordinamento delle forze dell’ordine nazionali e nessuna sovrapposizione di poteri. La collaborazione, spiegano fonti di sicurezza, rientra negli accordi bilaterali di contrasto a terrorismo, cyberminacce e criminalità transnazionale, da tempo operativi anche in altri contesti sportivi globali.

Restano però interrogativi politici sulla trasparenza degli accordi e sulla percezione pubblica di forze straniere operative sul territorio italiano, proprio mentre l’attenzione mediatica sulle Olimpiadi invernali cresce e ogni scelta viene letta anche in chiave elettorale.

La posizione di Piantedosi e il nodo delle delegazioni

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha rivendicato una linea chiara: «Ogni delegazione porta chi ritiene opportuno per la propria sicurezza», ricordando che i grandi eventi internazionali prevedono tradizionalmente scorte, security detail e nuclei di protezione al seguito di capi di Stato, atleti e autorità. Secondo il titolare del Viminale, non si tratta di una “militarizzazione” straniera ma di protocolli consolidati, sempre subordinati all’autorizzazione italiana.

Nel dettaglio, qualsiasi agente straniero sul territorio opera senza poteri di polizia autonoma, ma solo in supporto tecnico, informativo o di collegamento, mentre arresti e operazioni coercitive restano prerogativa esclusiva di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Le opposizioni chiedono comunque che il governo riferisca in Parlamento, illustrando accordi, limiti operativi e durata della presenza degli operatori Ice.

La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’uso di banche dati condivise, sorveglianza digitale e tecnologie biometriche, che richiedono garanzie rafforzate su privacy e diritti fondamentali.

Impatto politico, diritti e percezione pubblica

L’arrivo di personale Ice in Italia tocca un nervo scoperto del dibattito pubblico: il rapporto tra sicurezza, sovranità e tutela delle libertà. In un clima già polarizzato su migranti, controllo delle frontiere e cooperazione con gli Stati Uniti, la scelta del governo viene letta come ulteriore segnale di allineamento alle strategie atlantiche. Le forze di opposizione evocano il rischio di “normalizzare” presenze operative straniere oltre i consueti canali di intelligence.

Giuristi e associazioni chiedono che ogni forma di cooperazione sia incardinata su basi normative trasparenti, con chiari limiti a raccolta dati, tracciamento e utilizzo delle informazioni sensibili. Il governo replica che l’evento olimpico richiede uno standard di sicurezza elevatissimo, in linea con le procedure adottate a Londra, Sochi, Rio e Pechino, dove team di vari Paesi hanno collaborato in forma integrata.

La gestione comunicativa sarà decisiva: senza un’informazione puntuale, il rischio è che la presenza degli agenti Ice venga percepita più come simbolo di ingerenza che come strumento di protezione per atleti, turisti e cittadini.

FAQ

D: Gli agenti Ice avranno poteri di polizia in Italia?
R: No, opereranno solo in supporto e collegamento, mentre i poteri coercitivi restano esclusivamente alle forze dell’ordine italiane.

D: Perché Piantedosi parla di libertà delle delegazioni nella scelta della sicurezza?
R: Perché è prassi che ogni delegazione internazionale scelga il proprio personale di protezione, previa autorizzazione del Paese ospitante.

D: La presenza Ice riguarda solo Milano-Cortina 2026?
R: Sì, il dispositivo è legato alla cornice di sicurezza predisposta per le Olimpiadi invernali e i relativi eventi collegati.

D: Ci sono precedenti di forze straniere in eventi sportivi in Italia?
R: Sì, cooperazioni analoghe si sono già viste in vertici G8, grandi summit internazionali e manifestazioni sportive di rilievo.

D: Chi coordina operativamente queste presenze?
R: Il coordinamento spetta al Viminale, tramite le strutture di pubblica sicurezza e i comitati di analisi strategica.

D: Sono previste forme di controllo parlamentare?
R: Le opposizioni chiedono audizioni e informative, ma spetta al governo calendarizzare le comunicazioni alle Camere.

D: Quali sono i principali timori delle associazioni per i diritti?
R: Preoccupano l’uso di tecnologie intrusive, la gestione dei dati personali e la possibile estensione di prassi di sorveglianza oltre l’evento.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria del dibattito citato?
R: Il confronto sul ruolo degli equilibri istituzionali e dei poteri dello Stato richiama dichiarazioni riportate dall’agenzia Adnkronos.

