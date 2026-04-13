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Xiaomi lancia i suoi primi gelati in Cina con varianti standard Pro e Max

Xiaomi lancia i suoi primi gelati in Cina con varianti standard Pro e Max

Xiaomi lancia in Cina una linea di gelati ispirata agli smartphone

Xiaomi ha presentato in Cina una sorprendente linea di gelati esclusivi, declinata in tre versioni: Standard, Pro e Max. Il debutto è avvenuto durante la Values Conference 2026, nel campus dell’azienda a Pechino, dove i prodotti sono stati creati dallo chef Bing Jiabao. I gelati, venduti a prezzi estremamente popolari, sono disponibili inizialmente solo nel bar interno del quartier generale. In poche ore dal lancio le scorte sono andate esaurite, segnalando un interesse immediato del pubblico. Il progetto nasce come omaggio alla tradizione del brand e alla propria filosofia tecnologica, con un forte richiamo simbolico al miglio, ingrediente chiave che riprende il significato del nome cinese 小米.

In sintesi:

  • Nuova linea di gelati Xiaomi presentata durante la Values Conference 2026 a Pechino.
  • Tre versioni: Standard, Pro e Max, differenziate dal numero di biscotti nel cono.
  • Prezzi popolari: circa 0,75, 0,90 e 1,15 euro al cambio attuale.
  • Disponibili solo nel campus Xiaomi, già esauriti per l’elevata domanda iniziale.

Come nascono i gelati Xiaomi e perché usano il miglio

La nuova linea di gelati testimonia l’espansione di Xiaomi oltre il perimetro tecnologico tradizionale, aggiungendo un prodotto alimentare al già vastissimo ecosistema del marchio, che spazia da smartphone e tablet fino ad auto elettriche e robot domestici. Sul palco della Values Conference 2026, lo chef Bing Jiabao ha illustrato il percorso di sviluppo, volutamente paragonato a quello di un dispositivo hi-tech: più iter, test e “versioni” per affinare il risultato finale.

L’ingrediente centrale è il miglio, traduzione letterale di 小米 e simbolo della filosofia aziendale: partire dal basso, migliorare passo dopo passo, senza inseguire la perfezione immediata. Le prime ricette, con miglio cotto, hanno evidenziato criticità di consistenza; una seconda formulazione risultava troppo dura da masticare. La terza versione ha portato a una pasta di miglio più morbida, arricchita da chicchi croccanti in superficie, per un contrasto di texture studiato con precisione quasi “ingegneristica”.

Le tre varianti – Standard senza biscotti, Pro con un biscotto e Max con tre biscotti – richiamano in modo esplicito la nomenclatura degli smartphone del brand. I prezzi, estremamente accessibili, sono stati fissati a circa 0,75 euro per la Standard, 0,90 euro per la Pro e 1,15 euro per la Max, rafforzando l’immagine di democratizzazione dell’innovazione che da sempre accompagna l’azienda di Pechino.

Dopo il sold out, gli scenari futuri per i gelati Xiaomi

Per degustare i gelati Xiaomi è oggi necessario recarsi al campus di Pechino, dove sono serviti esclusivamente nel bar interno. Il sold out immediato ha però evidenziato un potenziale commerciale superiore alle aspettative, trasformando un’operazione d’immagine in un possibile nuovo filone di business esperienziale.

Il successo locale apre a due ipotesi: una distribuzione più ampia negli Xiaomi Store cinesi e, in prospettiva, un’esportazione selettiva sui mercati internazionali come strumento di branding. Un’espansione controllata permetterebbe al gruppo di testare l’interesse dei consumatori per prodotti “lifestyle” alimentari a marchio tecnologico, integrando sempre di più hardware, ecosistema digitale e momenti di consumo fisico legati all’identità del brand.

FAQ

Dove si possono acquistare oggi i gelati Xiaomi?

Attualmente i gelati Xiaomi sono disponibili solo nel bar interno del campus aziendale di Pechino, non nei tradizionali Xiaomi Store.

Quanto costano le versioni Standard, Pro e Max dei gelati Xiaomi?

I prezzi indicativi al cambio attuale sono circa 0,75 euro per la Standard, 0,90 per la Pro e 1,15 per la Max.

I gelati Xiaomi arrivaranno anche nei negozi internazionali?

Al momento non esiste una conferma ufficiale, ma il sold out iniziale rende plausibile un futuro test negli Xiaomi Store esteri.

Perché Xiaomi ha scelto il miglio come ingrediente principale dei gelati?

La scelta del miglio è intenzionale: il termine 小米 significa proprio “miglio” e richiama l’origine e la filosofia progressiva del brand.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui gelati Xiaomi?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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