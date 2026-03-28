Home / SPETTACOLI & CINEMA / Canzonissima svela concorrenti e ospiti attesi nella nuova puntata

Canzonissima del 28 marzo: dediche, ospiti speciali e omaggio a Gino Paoli

La seconda puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci, va in onda sabato 28 marzo in prima serata su Rai 1 dagli studi Rai di Roma. Al centro della serata il tema delle dediche musicali, con ogni artista chiamato a reinterpretare un grande brano italiano legandolo a una storia personale.

Il programma, che rielabora lo storico format anni ’50 in chiave contemporanea, proporrà nuove esibizioni, un sistema di voto multiplo tra giuria, concorrenti e pubblico social, oltre a un omaggio speciale a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo.

Obiettivo dichiarato: unire memoria e attualità della musica italiana, coinvolgendo pubblici di età diverse e consolidando il posizionamento del varietà Rai nel prime time del sabato.

In sintesi:

Seconda puntata di Canzonissima il 28 marzo in prima serata su Rai 1 .

il 28 marzo in prima serata su . Tema centrale: le dediche musicali, ogni brano diventa una storia personale in musica.

Giuria dei Magnifici 7 , voto incrociato tra artisti e pubblico via social.

, voto incrociato tra artisti e pubblico via social. Ospiti speciali e omaggio a Gino Paoli, icona della canzone italiana.

Il ritorno di Milly Carlucci con Canzonissima punta a consolidare un linguaggio televisivo che mescola nostalgia e innovazione.

La seconda puntata si presenta come uno snodo strategico: confermare gli ascolti del debutto e testare la forza narrativa del tema “dedica”, che trasforma una semplice gara canora in un racconto collettivo di memorie, affetti e identità generazionali.

Nel meccanismo di voto, il peso non è affidato a un unico soggetto: i Magnifici 7, gli stessi artisti in gara (impossibilitati ad auto-votarsi) e il pubblico sui social compongono un ecosistema di giudizio che restituisce un quadro più articolato dei gusti reali, cruciale per misurare l’impatto del format su platee televisive e digitali.

Dediche, giuria e ospiti: cosa succede nella seconda puntata

La serata a tema “la dedica” spinge ogni concorrente di Canzonissima a scegliere un brano già noto e reinterpretarlo con un significato intimo: il destinatario può essere una persona, un luogo, un momento decisivo della propria vita o della carriera.

Questo approccio rende le performance meno puramente tecniche e più narrative, trasformando ogni canzone in un racconto biografico.

A decretare la “canzone della serata” interviene la giuria dei Magnifici 7, composta da Claudio Cecchetto, Caterina Balivo, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo e Giacomo Maiolini, affiancata dal voto incrociato degli artisti in gara e dal contributo del pubblico tramite i canali social Rai.

Il parterre di ospiti contribuisce a rafforzare l’identità cross-mediale del programma: in studio arriva Vanessa Scalera, protagonista di Imma Tataranni, con un’esibizione che incrocia fiction e musica.

Spazio anche al cast di Notre Dame de Paris, chiamato a proporre un estratto di uno dei musical più amati dal pubblico italiano, utile a intercettare l’interesse degli appassionati di teatro musicale e grandi produzioni live.

La parte più emotiva della puntata sarà l’omaggio a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo: un tributo musicale e sentimentale pensato per ricordare una delle voci più riconoscibili della canzone d’autore italiana e per ribadire il ruolo della musica come strumento di memoria collettiva.

Il cuore della gara passa attraverso una selezione di brani che copre decenni di storia musicale italiana.

Arisa e Irene Grandi scelgono entrambe il repertorio di Francesco De Gregori, con La leva calcistica della classe ’68 e La donna cannone, due canzoni diverse ma accomunate da una forte impronta narrativa, ideali per letture intime e personali.

Michele Bravi affronta Se io fossi un angelo di Lucio Dalla, mentre Paolo Jannacci rende omaggio al padre Enzo Jannacci con Vengo anch’io (no tu no), trasformando l’esibizione in un dialogo familiare tra passato e presente.

Sul versante dei classici, Fausto Leali propone Almeno tu nell’universo, Leo Gassmann sceglie Tanto pe’ cantà ed Enrico Ruggeri porta Quello che le donne non dicono, mentre Malika Ayane si misura con Fotoromanza in una chiave più rock.

Vittorio Grigolo introduce la dimensione lirica con E lucevan le stelle, portando in prima serata un repertorio operistico mediato da una narrazione pop.

Elettra Lamborghini si affida a Alta marea, i Jalisse ripropongono Per sempre sì, vincitrice di Sanremo 2026, e Fabrizio Moro chiude con Anima fragile, consolidando un percorso che intreccia rock, cantautorato e memoria sanremese.

Per quanto riguarda la fruizione, la puntata del 28 marzo di Canzonissima è in onda alle 21:30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare anche i contenuti on demand e le clip social collegate, fondamentali per l’ecosistema digitale del programma.

L’eredità di Gino Paoli e il futuro del varietà musicale Rai

L’omaggio a Gino Paoli assume un valore simbolico forte: la sua scomparsa arriva mentre Rai 1 tenta di rilanciare il grande varietà musicale in prima serata.

Ricordare l’autore di *Il cielo in una stanza* in un contesto come Canzonissima significa rivendicare la continuità tra la stagione d’oro della canzone d’autore e i linguaggi contemporanei del racconto televisivo.

Per Milly Carlucci e per la Rai, la puntata del 28 marzo diventa così un banco di prova: misurare la capacità di un format storico rinnovato di parlare al pubblico di oggi, tra nostalgia, streaming e interazione social, e capire quanto spazio ci sia ancora per programmi musicali strutturati nel prime time generalista.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata di Canzonissima?

La seconda puntata di Canzonissima va in onda sabato 28 marzo alle 21:30 su Rai 1.

Qual è il tema della puntata di Canzonissima del 28 marzo?

Il tema è la dedica: ogni artista sceglie un brano noto e lo reinterpreta legandolo a una storia personale.

Chi fa parte dei Magnifici 7 di Canzonissima?

Fanno parte dei Magnifici 7: Cecchetto, Balivo, Fialdini, Pardo, Rossi, Izzo e Maiolini.

Dove si può vedere Canzonissima in streaming e on demand?

È possibile seguire Canzonissima in diretta e rivederla on demand sulla piattaforma streaming gratuita RaiPlay.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Canzonissima?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.