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Canzonissima trasforma la quarta puntata nella vera rivincita di Sanremo

Canzonissima trasforma la quarta puntata nella vera rivincita di Sanremo

Canzonissima 2026, quarta puntata tra assenze, big in gara e super ospiti

Venerdì 11 aprile 2026, dagli studi Rai, Milly Carlucci conduce la quarta puntata di Canzonissima 2026, dedicata alla “rivincita di Sanremo”. In giuria arriva eccezionalmente Alessandro Del Piero, ottavo giudice accanto ai “magnifici 7”, mentre il cast deve fare a meno di Elettra Lamborghini, assente per motivi di salute. Sul palco si alternano i Jalisse, Leo Gassmann, Fausto Leali e Arisa con reinterpretazioni di classici della musica italiana, accolti da reazioni differenti in studio. La serata si chiude con l’intervento dell’ospite attoriale Alessandro Preziosi, tra canto, ballo e omaggi a Totò, in un formato che conferma la strategia Rai di puntare sulla memoria musicale televisiva per fidelizzare il pubblico generalista e la platea digitale.

In sintesi:

  • Alessandro Del Piero ottavo giurato speciale accanto ai “magnifici 7” di Canzonissima 2026.
  • Assente Elettra Lamborghini per un malessere, comunicato in diretta da Milly Carlucci.
  • Applausi per Fausto Leali e Arisa, giudizi più divisi su Jalisse e Leo Gassmann.
  • Alessandro Preziosi ospite tra performance canora, ballo e omaggio a Totò.

La rivincita di Sanremo tra giudizi severi e standing ovation

La puntata si apre sulle note di Zum Zum Zum, sigla storica che colloca subito Canzonissima 2026 nel solco della tv di memoria. Milly Carlucci elenca i protagonisti della serata, ma segnala l’assenza di Elettra Lamborghini: “Oggi è stata poco bene, ce la sta mettendo tutta per esserci”, chiarendo così ai fan il motivo del forfait.

L’ingresso di Alessandro Del Piero, presentato come “un grande numero 10 che stasera fa il numero 8”, aggiunge curiosità trasversale: l’ex capitano della Juventus affianca i giurati con cartoncini verdi e rossi, portando il suo racconto personale. Davanti ai Jalisse che reinterpretano Su di noi di Pupo, l’ex calciatore ricorda: “È una canzone che ogni tanto negli spogliatoi cantavamo”, testimonianza concreta del peso popolare del brano.

La gara, ribattezzata “La rivincita di Sanremo”, ripropone classici associati al Festival. Leo Gassmann sceglie Io che amo solo te di Sergio Endrigo, portata in cover da Orietta Berti: giudizi positivi ma non unanimi, con parte della giuria meno convinta del suo collocamento “anni ’60”.

L’apice emotivo arriva con Fausto Leali in Io amo: pubblico in piedi, definito da Simona Izzo un “mix micidiale di voce, parole e musica” e da Fabio Caressa/Pardo (Pierluigi) “prestazione enorme”. Unico dissenso quello di Maiolini, che parla di brano “talmente pieno di sentimenti che non è per me”.

Arisa con La notte riceve quasi un plebiscito. Francesca commenta: “Tu potresti cantare anche il bugiardino dell’aspirina e noi saremmo incantati”; sul piano personale, Caterina Balivo osserva: “Arisa è una persona meravigliosa e si merita accanto a lei una persona meravigliosa”, a cui la cantante replica ironica: “Anche no”. Per Del Piero, è “una canzone molto bella e lei la canta molto bene”. Ancora una volta, solo Maiolini si discosta dal coro dei cartoncini verdi.

In chiusura arriva l’ospite Alessandro Preziosi, che si mette in gioco con Quelli belli come noi e una prova di ballo, prima di omaggiare Totò. Un contributo pensato per rafforzare il ponte tra cinema, teatro e varietà televisivo.

Il ruolo di Canzonissima nella strategia Rai e gli sviluppi futuri

Canzonissima 2026 si conferma laboratorio di nostalgia strategica per la Rai: recupera sigle storiche, repertorio sanremese e volti iconici, ma li rilegge con linguaggio social e clip immediatamente rilanciate su RaiPlay e X.

L’ingaggio di profili trasversali come Alessandro Del Piero e Alessandro Preziosi risponde all’esigenza di allargare il target oltre il pubblico affezionato del servizio pubblico, intercettando community sportive e cine-televisive. In prospettiva, l’andamento degli ascolti e delle interazioni digitali sulla “rivincita di Sanremo” sarà decisivo per capire se la Rai consoliderà questa formula ibrida tra talent, varietà e antologia musicale anche nelle prossime stagioni, trasformandola in un appuntamento stabile del palinsesto autunnale e un asset chiave per RaiPlay e Discover.

FAQ

Chi era assente nella quarta puntata di Canzonissima 2026?

Era assente Elettra Lamborghini, come spiegato in diretta da Milly Carlucci, perché “oggi è stata poco bene” secondo la conduttrice.

Perché Alessandro Del Piero era in giuria a Canzonissima 2026?

Alessandro Del Piero è stato invitato come giurato speciale, ottavo componente accanto ai “magnifici 7”, per ampliare pubblico sportivo e curiosità mediatica.

Quale esibizione ha ottenuto il maggiore consenso del pubblico in studio?

L’esibizione di Fausto Leali con Io amo ha registrato il più forte consenso, con pubblico in piedi e quasi tutti cartoncini verdi.

Come è stata accolta l’interpretazione di Arisa a La notte?

L’esibizione di Arisa è stata accolta molto positivamente: la giuria l’ha definita incantevole e autentica, con unico dissenso del giudice Maiolini.

Quali sono le fonti utilizzate per questo resoconto su Canzonissima?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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