Treni Alta Velocità in tilt a Firenze, disagi inattesi per i passeggeri e consigli indispensabili prima di partire

Weekend da incubo per l’Alta Velocità che passa da Firenze. Le cose da sapere prima di salire a bordo dei treni

Alta Velocità spezzata sul nodo di Firenze

La sospensione della circolazione fra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte isola di fatto lo snodo ferroviario più delicato d’Italia, con pesanti ricadute sull’asse Nord–Sud. L’inaccessibilità di Firenze Santa Maria Novella costringe migliaia di viaggiatori a trasbordi forzati e a itinerari frammentati.

La chiusura scatta dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25, per consentire gli interventi sul cavalcavia stradale Ponte al Pino, che sovrasta la linea ferroviaria. Il ponte resta interdetto anche al traffico pedonale e veicolare dalle 20 di venerdì 23 alle 5 di lunedì 26, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità urbana.

Rete Ferroviaria Italiana ha impostato il cantiere in modalità “alta intensità”: pochi giorni di lavori concentrati in cambio di una sospensione totale della circolazione. La scelta riduce i tempi complessivi di intervento, ma accentua il disagio in questo weekend critico per chi viaggia in Alta Velocità lungo la dorsale tirrenica e appenninica.

Cosa cambia per chi viaggia in treno

Chi arriva da Sud con i treni Frecciarossa di Trenitalia o con i convogli di Italo deve scendere a Firenze Campo di Marte, proseguire in autobus sostitutivo fino a Firenze Rifredi e da lì riprendere il viaggio verso Nord. Nella direzione opposta, chi giunge da Milano o Bologna si ferma a Rifredi, passa sui bus e riparte da Campo di Marte verso Roma e Napoli.

Il tempo medio stimato per lo scambio treno–bus–treno è di circa 45 minuti, inclusi lo scarico dei bagagli, gli spostamenti tra i marciapiedi e la nuova salita a bordo. I bus sono gratuiti, ma è prudente considerare margini di sicurezza per eventuali coincidenze con voli, navi o altri treni regionali.

Per contenere il caos su banchine e navette, Trenitalia e Italo hanno scelto di limitare la vendita dei biglietti su ogni corsa, tagliando in anticipo i picchi di affluenza. In stazione è operativo personale dedicato per assistenza, instradamento dei flussi e informazioni in tempo reale ai passeggeri in transito.

Tagli all’offerta e servizi sostitutivi

Durante l’interruzione l’offerta di Alta Velocità viene ridotta di circa il 50% rispetto a un normale weekend invernale. La programmazione prevede un solo treno ogni ora per ciascuna direzione lungo la direttrice che attraversa Firenze, con un equilibrio di tracce orarie condivise fra Trenitalia e Italo, come riportato da Il Sole 24 Ore.

Ogni ora un convoglio parte da Firenze Rifredi verso Milano e un altro da Firenze Campo di Marte verso Roma, con rotazioni coordinate per permettere l’interscambio rapido con gli autobus sostitutivi. Il modello organizzativo punta a preservare almeno un flusso continuo, seppur fortemente ridotto, lungo l’asse strategico Nord–Sud.

Le due imprese ferroviarie condividono la flotta di bus e la gestione operativa delle navette, mentre Rfi annuncia che le future fasi del cantiere di Ponte al Pino, previste nel 2026, comporteranno nuove modifiche temporanee alla viabilità ferroviaria e cittadina, da comunicare con congruo anticipo in accordo con il Comune di Firenze.

FAQ

D: Perché il traffico Alta Velocità è limitato a Firenze?

R: La sospensione è dovuta ai lavori sul cavalcavia stradale Ponte al Pino, che richiedono la chiusura del tratto ferroviario fra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte.

D: Quali stazioni interessano i trasbordi obbligati?

R: I cambi avvengono fra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, collegate da autobus sostitutivi gratuiti condivisi da Trenitalia e Italo.

D: La stazione di Firenze Santa Maria Novella è accessibile?

R: No, durante la finestra dei lavori l’accesso è interdetto e i treni Alta Velocità non effettuano fermata né transito in questa stazione.

D: Quanto tempo serve per il trasferimento in bus?

R: Il tempo medio stimato, inclusi cambio di treno e movimentazione dei passeggeri, è di circa 45 minuti, da considerare nel calcolo delle coincidenze.

D: Quanti treni Alta Velocità sono garantiti ogni ora?

R: È previsto un solo treno ogni ora per direzione, con un collegamento da Firenze Rifredi verso Milano e uno da Firenze Campo di Marte verso Roma.

D: I servizi sostitutivi in autobus sono a pagamento?

R: No, le navette predisposte da Trenitalia e Italo sono gratuite per tutti i passeggeri in possesso di un biglietto valido.

D: Ci sono limitazioni nella vendita dei biglietti?

R: Sì, le compagnie hanno ridotto la disponibilità per ciascun treno per gestire meglio i flussi e prevenire il sovraffollamento su treni e autobus.

D: Qual è la fonte giornalistica principale delle informazioni?

R: Le informazioni operative sul riparto dei treni e sulla gestione dell’offerta AV sono state riportate da Il Sole 24 Ore, oltre alle comunicazioni ufficiali di Rfi, Trenitalia e Italo.