Guido Crosetto irritato da La7, biglietto riservato svelato in diretta scatena sospetti, gelo e nuove polemiche

Guido Crosetto, La7 mostra suo biglietto riservato: “Molto deludente”

La rivelazione del messaggio riservato

Durante il Tg delle 20 di La7, condotto da Francesca Fanuele, è stato mostrato il contenuto di un messaggio riservato del ministro della Difesa Guido Crosetto, originariamente inviato solo a interlocutori istituzionali. Il testo anticipava una lettera formale che il ministro intende inoltrare al segretario alla Difesa degli Stati Uniti e al segretario generale della Nato, in risposta alle dichiarazioni giudicate offensive dell’ex presidente americano Donald Trump sul ruolo degli alleati in Afghanistan.

Secondo quanto riportato dal telegiornale dell’emittente, la missiva si inserisce nel più ampio dossier sulla difesa all’attenzione del governo italiano, toccando sia il contributo militare nazionale nelle missioni internazionali sia il peso politico di Roma nell’Alleanza Atlantica. La diffusione televisiva del messaggio ha trasformato un dialogo riservato in materia di politica estera e militare in un caso mediatico interno sul rispetto delle prassi istituzionali e della riservatezza.

La scelta editoriale di rendere pubblico quel contenuto ha sollevato interrogativi sul confine tra interesse pubblico all’informazione e tutela dei canali confidenziali di comunicazione tra vertici politici e apparati dello Stato.

La reazione dura del ministro

Subito dopo la messa in onda, Guido Crosetto ha affidato a X la propria contestazione, denunciando la trasformazione di un suo messaggio privato in materiale televisivo. Il titolare della Difesa ha definito scorretto il comportamento di La7, sottolineando che la rete, a suo avviso, avrebbe dovuto prima verificarne la pubblicabilità con il diretto interessato.

Il ministro ha chiarito che il testo non conteneva elementi classificati né particolari segreti, ma ha insistito sul valore del rapporto fiduciario con i destinatari, limitati a tre figure italiane con responsabilità istituzionali. Ciò che considera più grave non è il contenuto divulgato, ma il venir meno della riservatezza da parte di chi ha inoltrato il messaggio ai media.

Nel suo intervento, il responsabile della Difesa ha definito l’intera vicenda “molto deludente”, invitando esplicitamente gli altri organi di informazione a non seguire l’esempio e a prendere le distanze dalla scelta dell’emittente, giudicata inutile sul piano informativo e dannosa sul piano dei rapporti interni alle istituzioni.

Riservatezza, media e dossier Difesa

La vicenda apre un fronte delicato nel rapporto tra informazione televisiva e gestione della politica di Difesa. Il messaggio di Guido Crosetto riguardava infatti non solo la risposta alle parole di Donald Trump, considerate offensive per l’impegno italiano in Afghanistan, ma anche la posizione di Italia e alleati nel quadro Nato, tema strategico per l’attuale governo.

L’uso di comunicazioni riservate come materiale giornalistico rilancia il dibattito sul diritto di cronaca quando entra in collisione con la fiducia tra vertici politici e apparati istituzionali. Da un lato, le redazioni rivendicano il dovere di informare su scambi che incidono sulla linea internazionale del Paese; dall’altro, i protagonisti politici denunciano il rischio di incrinare i canali di confronto confidenziale necessari alla definizione delle decisioni sensibili.

Il caso esploso intorno al Tg di La7 potrebbe spingere Palazzo Chigi e i ministeri più esposti, a partire dalla Difesa e dagli Esteri, a rafforzare procedure e filtri interni sulle comunicazioni scritte, in un contesto internazionale in cui ogni fuga di notizie può avere effetti sugli equilibri diplomatici e militari.

FAQ

D: Che cosa è stato mostrato dal Tg di La7?

R: È stato mandato in onda un messaggio privato del ministro della Difesa Guido Crosetto destinato a interlocutori istituzionali.

D: A chi era indirizzato originariamente il messaggio di Crosetto?

R: A tre persone italiane con incarichi istituzionali, secondo quanto riferito dallo stesso ministro.

D: Qual era il contenuto politico principale del messaggio?

R: L’annuncio di una lettera formale al segretario alla Difesa degli Stati Uniti e al segretario generale della Nato sulle parole di Donald Trump e sul dossier Difesa.

D: Perché Crosetto ha criticato La7?

R: Perché ritiene scorretto aver reso pubblico un suo messaggio privato senza aver chiesto il consenso al mittente.

D: Il ministro parla di contenuti segreti o classificati?

R: No, precisa che non c’è nulla di grave nel merito, ma giudica grave il tradimento della riservatezza.

D: Come ha reagito Crosetto sul piano pubblico?

R: Ha pubblicato un post su X definendo la vicenda molto deludente e chiedendo ad altri media di prendere le distanze.

D: Qual è il nodo centrale di questa vicenda per il sistema informativo?

R: Il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei canali di comunicazione riservata tra istituzioni.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria citata?

R: La ricostruzione si basa sul comunicato e sul servizio del Tg La7, richiamati nel testo di partenza.