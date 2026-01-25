Tommaso Zorzi traumatizzato da commenti razzisti di maranza contro una donna di colore

Un incontro che cambia lo sguardo

Nel tardo pomeriggio di un venerdì di gennaio, un’ordinaria passeggiata in un parco di Milano si è trasformata in un momento di cruda consapevolezza per Tommaso Zorzi. Il 30enne, noto volto televisivo e vincitore del GF Vip 5, stava portando a spasso il cane quando è stato fermato da una giovane donna di colore visibilmente agitata.

La ragazza gli ha raccontato di aver udito, pochi istanti prima, alcuni commenti apertamente razzisti pronunciati da un gruppo di adolescenti che si trovavano poco distanti. Quei frasi, rivolte alla sua persona e al colore della sua pelle, l’avevano fatta sentire vulnerabile e minacciata. Per questo gli ha chiesto di accompagnarla fino all’uscita del parco, confessando di non sentirsi al sicuro a camminare da sola in quello spazio pubblico.

Quella richiesta, semplice e drammatica allo stesso tempo, ha colpito profondamente l’influencer milanese, che ha deciso di condividere l’accaduto con i propri follower.

Lo sfogo in lacrime sui social

Poche ore dopo l’episodio, Zorzi ha registrato un video per Instagram in cui ha ricostruito quanto accaduto, lasciandosi andare a un pianto difficile da contenere. Mentre parlava alla fotocamera, la voce si incrinava più volte, costringendolo a interrompersi per l’emozione. “Giuro, è una roba che mi ha distrutto il cuore”, ha ammesso, sottolineando la potenza emotiva di quel breve tragitto verso l’uscita del parco.

In quel momento, ha spiegato, ha realizzato di non aver mai sperimentato davvero sulla propria pelle il sentirsi in pericolo semplicemente per la propria esistenza e identità. L’idea che una ragazza dovesse chiedere protezione a uno sconosciuto per paura che insulti potessero trasformarsi in qualcosa di peggio lo ha messo di fronte alla brutalità quotidiana del razzismo ordinario.

“Scusate ma veramente è stato molto difficile”, ha detto guardando in camera, quasi a volersi giustificare per le lacrime che non riusciva a trattenere.

Razzismo quotidiano e responsabilità collettiva

Nelle sue parole, l’influencer milanese ha offerto uno spaccato lucido di cosa significhi rendersi conto, da privilegiato, del divario tra la propria percezione di sicurezza e quella di chi vive discriminazioni strutturali. Il gesto di accompagnare una sconosciuta fino al cancello del parco diventa così un simbolo di alleanza minima ma necessaria, un atto di presenza in un contesto in cui l’odio verbale rischia di essere normalizzato.

Descrivendo il mondo come “per certi versi veramente brutto”, Zorzi ha esplicitato una frattura emotiva: da un lato l’incredulità per la violenza di certe parole, dall’altro l’incapacità di togliersi dalla testa quell’episodio. La sua reazione pubblica, nella logica dei social, trasforma un fatto privato in un racconto collettivo che punta a rompere l’indifferenza.

Il video non è un discorso strutturato sull’odio razziale, ma il frammento di un’esperienza che mette al centro il sentimento di insicurezza vissuto da una giovane donna e l’obbligo morale di non girarsi dall’altra parte quando il pregiudizio si manifesta in forma esplicita.

FAQ

D: Chi è il protagonista del racconto?

R: Si tratta di Tommaso Zorzi, personaggio televisivo milanese e vincitore del GF Vip 5.

D: Dove si è svolto l’episodio narrato?

R: L’episodio è avvenuto in un parco pubblico di Milano durante una passeggiata col cane.

D: Chi ha chiesto aiuto a Zorzi?

R: Una giovane ragazza nera che aveva appena sentito commenti razzisti da parte di alcuni ragazzini.

D: Perché la ragazza non si sentiva al sicuro?

R: Aveva percepito un clima ostile dopo gli insulti, temendo possibili escalation oltre le parole.

D: Come ha reagito Zorzi alla richiesta di aiuto?

R: L’ha accompagnata fino all’uscita del parco e, in seguito, ha raccontato in lacrime la vicenda sui social.

D: Su quale piattaforma ha condiviso il suo sfogo?

R: Il video è stato pubblicato su Instagram, dove l’influencer è molto seguito.

D: Qual è il messaggio centrale del suo racconto?

R: Mettere in luce quanto sia devastante non sentirsi al sicuro per il proprio aspetto e quanto il razzismo sia ancora radicato nella quotidianità.

D: Qual è la fonte giornalistica originale dell’episodio?

R: L’episodio è stato riportato e rilanciato dalla cronaca di costume di testate online che seguono l’attività social di Tommaso Zorzi, tra cui l’articolo di origine giornalistica citato nel testo di partenza.