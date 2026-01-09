Francesca Fialdini spiazza Ballando con le Stelle con un retroscena segreto che cambia tutto

Retroscena inaspettato di Fialdini

Francesca Fialdini rompe il silenzio a poche settimane dalla finale di Ballando con le Stelle, svelando un episodio rimasto dietro le quinte che riguarda il maestro Pasquale La Rocca. Nel racconto, la conduttrice chiarisce di aver colto un momento di pausa inatteso del ballerino nella sala delle stelle, quando era senza partner. Ha deciso allora di chiedergli di riprovare insieme una posizione di tango, precisando il tono leggero dell’iniziativa.

La vicenda ha coinvolto indirettamente anche Giovanni Pernice, menzionato da Fialdini come destinatario delle immagini circolate internamente: secondo la conduttrice, qualcuno gli avrebbe mostrato il filmato, generando un fraintendimento poi ridimensionato. L’episodio, definito uno “scherzo”, non ha avuto strascichi tecnici sulla gara.

Il contesto è quello di un’edizione chiusa con il successo di Andrea Delogu e un podio tutto femminile, con Fialdini e Barbara d’Urso subito dietro. La rivelazione aggiunge un tassello al clima di competizione e complicità tra concorrenti e maestri, mostrando dinamiche non emerse in diretta.

Dialogo social con Delogu

In una diretta social con Andrea Delogu, Francesca Fialdini ha ricostruito il momento con Pasquale La Rocca, spiegando di avergli chiesto di rivedere la posizione del tango mentre era senza partner nella sala delle stelle. Ha sottolineato che si trattava di un gesto ironico, nato sul momento, senza intento competitivo o strategico.

Nel corso della conversazione, la conduttrice ha chiarito che le immagini sarebbero arrivate a Giovanni Pernice, provocando un malinteso poi rientrato. Ha rimarcato che l’episodio non ha inciso sulla performance né sui punteggi, restando confinato al dietro le quinte.

La live ha confermato il clima di collaborazione tra le protagoniste dell’edizione e ha fornito un tassello in più sulla dinamica tra concorrenti e maestri, evidenziando come la spontaneità possa essere fraintesa nel contesto competitivo del programma.

Reazioni del pubblico online

Sui social, i fan di Ballando con le Stelle hanno commentato con toni divisi il racconto di Francesca Fialdini. Una parte del pubblico ha letto l’episodio con Pasquale La Rocca come un momento spontaneo e ironico, coerente con l’atmosfera di backstage.

Altri utenti hanno invece sottolineato il possibile fraintendimento con Giovanni Pernice, evidenziando come la circolazione di immagini dietro le quinte possa alimentare letture distorte. Il confronto tra le due posizioni ha animato i thread, senza sfociare in toni polemici prolungati.

Nel complesso, prevale una lettura equilibrata: l’episodio è stato percepito come marginale rispetto alla gara vinta da Andrea Delogu, con Fialdini e Barbara d’Urso a completare un podio tutto femminile, e come testimonianza della natura informale del dietro le quinte.

FAQ