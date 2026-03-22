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Mara Venier imbarazzo in diretta per video sulla madre di Karla

Mara Venier imbarazzo in diretta per video sulla madre di Karla

Commozione a Domenica In per il ricordo della madre di Karla Sofía Gascón

Chi: l’attrice spagnola Karla Sofía Gascón, ospite di Mara Venier a Domenica In.
Che cosa: è scoppiata in lacrime dopo la messa in onda di un video del suo discorso agli European Film Awards 2024, legato alla madre scomparsa.
Dove: negli studi Rai di Roma, durante la diretta del talk domenicale di Rai1.

Quando: nella puntata dedicata anche alla presentazione del film “Scuola di seduzione” di Carlo Verdone, in uscita prossimamente nelle sale italiane.
Perché: la clip, pensata come omaggio, ha riaperto il dolore per la morte della madre, generando imbarazzo in studio e un immediato chiarimento in diretta.

In sintesi:

  • Video-omaggio di Domenica In riaccende il lutto di Karla Sofía Gascón in diretta.
  • L’attrice ricorda il discorso agli European Film Awards dedicato alla madre malata.
  • Mara Venier chiede scusa, spiegando di ignorare la recente scomparsa della madre.
  • Gascón ringrazia per l’omaggio e minimizza il caso, sottolineando la buona fede.

Il video dagli European Film Awards e il gelo negli studi Rai

L’ospitata di Karla Sofía Gascón a Domenica In nasce per promuovere il film “Scuola di seduzione” di Carlo Verdone, con parte del cast presente in studio. Nel corso dell’intervista, la regia manda in onda un filmato del 2024: il discorso di ringraziamento dell’attrice agli European Film Awards, quando vinse come miglior attrice protagonista per “Emilia Pérez”.

In quella occasione, Gascón parlò senza appunti, dedicando il premio alla madre e, più in generale, *“a tutti i genitori del mondo”*, rivelando anche i gravi problemi di salute della donna. Da allora, la madre è deceduta. La riproposizione della clip, pensata come tributo, ha avuto un effetto inatteso: in studio è calato un gelo evidente, tra sorpresa e imbarazzo, quando l’attrice è scoppiata a piangere copiosamente, il volto solcato dalle lacrime.

Solo dopo alcuni istanti il pubblico e la stessa Mara Venier hanno compreso la portata emotiva di quelle immagini, verosimilmente senza che la redazione fosse a conoscenza dell’evoluzione familiare dell’ospite.

Scuse in diretta e riflessione sulla sensibilità televisiva

Al termine del video, Karla Sofía Gascón ha spiegato tra le lacrime: *“Non mi ricordavo di aver detto queste parole, alla fine la mia mamma è morta, il discorso l’avevo fatto per lei”*. La conduttrice Mara Venier è intervenuta subito, visibilmente colpita, dicendo: *“Scusa Karla, io… Mi sembrava un momento… Chiedo scusa se qualcosa ti ha…”*, aggiungendo poi: *“Sono ferite che non si chiudono mai, lo so molto bene”*.

L’attrice ha cercato di rassicurare la padrona di casa, chiarendo che non vi era alcuna scorrettezza da parte del programma: *“Non è successo niente, è stato molto carino l’omaggio, grazie mille”*, ha mormorato, tentando di recuperare la calma dopo il contraccolpo emotivo.

L’episodio riporta l’attenzione sulla gestione televisiva dei lutti recenti e sulla necessità di un’informazione accurata sullo stato personale degli ospiti, per evitare di esporli inconsapevolmente a momenti di forte vulnerabilità in diretta nazionale.

FAQ

Chi è Karla Sofía Gascón e perché è famosa

È un’attrice spagnola, nota per il ruolo in “Emilia Pérez”, che le è valso il premio come miglior attrice protagonista agli European Film Awards 2024.

Per quale film Karla Sofía Gascón era ospite a Domenica In

Era ospite per presentare “Scuola di seduzione”, nuovo film di Carlo Verdone, in uscita prossimamente nelle sale cinematografiche italiane.

Cosa è successo durante la puntata di Domenica In

È stato trasmesso il discorso agli European Film Awards 2024, dedicato alla madre poi scomparsa, scatenando un forte pianto e commozione in diretta.

Come ha reagito Mara Venier al pianto di Karla Sofía Gascón

Ha chiesto scusa immediatamente, spiegando di non conoscere la situazione familiare, e ha espresso empatia ricordando che certi dolori non guariscono mai.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica

È stata realizzata attingendo e rielaborando congiuntamente notizie provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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