Tom Cruise stupisce i fan: il suo ruolo segreto in Star Wars Starfighter scuote Hollywood

Coinvolgimento inaspettato di Tom Cruise

Tom Cruise è stato coinvolto, a sorpresa, nelle riprese di Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy. Il regista, intervistato dal The New York Times, ha raccontato che una semplice visita dell’attore si è trasformata in un contributo concreto dietro la macchina da presa.

Levy ha rivelato che, dopo l’arrivo di ospiti di rilievo come Steven Spielberg, anche Cruise ha preso in mano una telecamera durante le riprese. Il filmmaker ha ironizzato sul fatto che l’attore “stava rovinando le sue belle scarpe” mentre lavorava sul set.

Secondo Levy, una sequenza del film porta la firma visiva di Tom Cruise: “Quando vedrete il film, saprete che quella parte è stata girata da Tom”. Un episodio inaspettato che aggiunge prestigio e curiosità attorno al progetto della saga.

Dettagli della visita sul set

Shawn Levy ha spiegato che la presenza di ospiti sul set di Star Wars: Starfighter è diventata un elemento ricorrente, culminando con l’arrivo di Tom Cruise. L’incontro, pensato come una visita informale, è deragliato quando l’attore ha chiesto di osservare da vicino l’operato della troupe, fino a impugnare una telecamera.

Il regista, reduce da una precedente visita di Steven Spielberg, ha descritto la scena con tono ironico: Cruise si è ritrovato nel fango, concentrato sul quadro e incurante delle scarpe. La decisione è stata istantanea, dettata dalla curiosità professionale e dalla familiarità dell’attore con set ad alto tasso tecnico.

Levy ha confermato che il contributo di Cruise è confluito in una specifica porzione di filmato, riconoscibile in montaggio. Un passaggio nato come gioco sul set e diventato un tassello autentico del girato, a testimonianza di un clima produttivo aperto alla collaborazione e alla sperimentazione.

La scena del duello in acqua

Il momento che ha catalizzato l’attenzione è stato un duello con spade laser ambientato in acqua, sequenza ad alta complessità tecnica seguita da Shawn Levy con una troupe ridotta e attrezzatura impermeabilizzata. L’arrivo di Tom Cruise, inizialmente come semplice osservatore, è coinciso con una fase di riprese in condizioni scivolose e fangose, con camera a bassa altezza per catturare schizzi, riflessi e vibrazioni della lama sul pelo dell’acqua.

Invitato dal regista a mettersi alla prova dietro l’ottica, Cruise ha accettato e si è calato nell’area più instabile del set, contribuendo a una porzione del materiale girato. Il suo intervento ha privilegiato inquadrature dinamiche e ravvicinate, funzionali a restituire intensità fisica e caos controllato del combattimento.

Secondo Levy, la clip realizzata dall’attore è entrata nel montaggio finale, riconoscibile per l’energia visiva e la prospettiva immersiva ricercata nella messa in scena. L’episodio, nato come gioco sul set, è diventato parte integrante della sequenza acquatica, uno dei passaggi più spettacolari di Star Wars: Starfighter.

FAQ

Chi ha diretto la sequenza del duello in acqua?

La regia è di Shawn Levy, con un contributo alla camera da parte di Tom Cruise in una porzione della scena.

Cosa ha fatto esattamente Tom Cruise sul set?

Ha impugnato una telecamera e girato parte della sequenza del duello in condizioni fangose.

Perché la scena è considerata complessa?

Per l’ambientazione in acqua, le superfici scivolose e la necessità di proteggere l’attrezzatura mantenendo inquadrature dinamiche.

Le immagini di Cruise saranno nel film?

Sì, Shawn Levy ha confermato che una porzione del girato di Cruise è nel montaggio finale.

Qual è il valore del contributo di Cruise?

Offre energia visiva e un punto di vista immersivo nella sequenza d’azione.

La scena coinvolge gli attori principali?

Sì, è legata all’azione con protagonisti del film durante un duello con spade laser.

Trama e cast del film

Ambientato cinque anni dopo Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Star Wars: Starfighter segue il personaggio interpretato da Ryan Gosling, incaricato di proteggere un giovane affidato alle sue cure, ruolo affidato a Flynn Gray. La dinamica tra i due costituisce l’asse narrativo, con implicazioni legate alla sicurezza del ragazzo e alle forze in gioco nella galassia post-Skywalker.

Il cast include anche Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams, in ruoli non dettagliati. Lucasfilm non ha diffuso una sinossi ufficiale, lasciando spazio a future conferme su ambientazioni, fazioni e connessioni con il canone recente.

L’uscita negli Stati Uniti è fissata al 28 maggio 2027, con ulteriori aggiornamenti attesi sull’impostazione narrativa e sul posizionamento nella cronologia della saga. Fino ad allora, il progetto resta sotto riserbo, con informazioni limitate alle conferme di casting e al periodo storico in cui si colloca.

