Home / SPETTACOLI & CINEMA / Manuel Agnelli boccia Tony Pitony e scatena la replica del cantante

Perché Manuel Agnelli boccia ancora oggi TonyPitony

Il confronto tra Manuel Agnelli e TonyPitony è riesploso nel marzo 2026, a sei anni dall’audizione del cantante mascherato a X Factor. In una recente intervista concessa a Rolling Stone Italia, l’ex giudice del talent ha ribadito di non riconoscere alcun valore artistico nel progetto dell’artista, oggi protagonista di Spotify, di Donne Ricche e del Festival di Sanremo con Ditonellapiaga. Le parole di Agnelli, già anticipate al quotidiano Il Giorno, hanno acceso il dibattito sui social, dove i fan di TonyPitony hanno reagito duramente. Il diretto interessato ha rotto il silenzio solo con una gif ironica, alimentando la discussione sul rapporto fra mercato, visione artistica e linguaggio pop nella musica italiana contemporanea.

In sintesi:

Manuel Agnelli conferma il no dato a TonyPitony a X Factor 2020.

conferma il no dato a a X Factor 2020. Per Agnelli il progetto del cantante mascherato “non ha valore artistico”.

Mika fu l’unico a dire sì in audizione, per motivazioni “di mercato”.

fu l’unico a dire sì in audizione, per motivazioni “di mercato”. I fan attaccano Agnelli, TonyPitony replica con una gif ironica su Instagram.

Prima dei milioni di stream e della visibilità sanremese, TonyPitony si era presentato a X Factor reinterpretando *Hallelujah* di Leonard Cohen. In giuria, solo Mika votò a favore: *“Tu canti molto bene, è quasi come se tu fossi un professionista che si sta nascondendo. Io dico di sì”*. Gli altri tre giudici, tra cui Manuel Agnelli, bocciarono la proposta.

A distanza di anni, Agnelli rivendica la scelta. A Il Giorno ha spiegato: *“Rivendico la scelta. Sono convinto che rifarei quello che ho fatto”*. Su Rolling Stone ha aggiunto toni ancora più netti: *“Non mi interessa niente di quello che fa TonyPitony. Per me non ha nessun valore artistico. È un ottimo performer, ma da villaggio turistico di lusso”*. L’artista ha citato Squallor e Skiantos come esempi di provocazione con contenuto, rimarcando come il suo ruolo a X Factor fosse cercare una “visione” più che potenziali hit da classifica.

Per Agnelli, il sì di Mika sarebbe da leggere in chiave industriale: *“Perché, evidentemente, cercava qualcosa che potesse funzionare sul mercato. A me non interessa quel tipo di linguaggio, anzi mi fa proprio schifo”*.

Le reazioni social e il nodo mercato versus arte

Il passaggio più duro dell’intervista riguarda il rapporto tra successo commerciale e qualità: *“Altrimenti darei ragione a qualsiasi progetto che vende copie, intelligenza artificiale compresa. Per me un artista deve avere una visione di un certo tipo”*. Agnelli distingue apertamente tra performer efficace e artista con contenuto, sostenendo che TonyPitony appartenga alla prima categoria.

Le sue parole hanno provocato un’ondata di critiche online. Lo stesso frontman degli Afterhours ha descritto così il clima sui social: *“A me sorprende che abbia un seguito di persone che mi insultano sui social. La gente che mi insulta usa questo sistema per giudicare: se funziona è buono, se non funziona è cattivo. Ma con questa logica la storia dell’arte non esisterebbe”*. Agnelli parla di *“distorsione culturale tremenda”* e definisce il fenomeno *“la fotografia del popolo che siamo diventati: dei volgari ignoranti tornati indietro di cinquant’anni”*. E conclude avvertendo i contestatori: *“Più lo fanno e più mi convinco che faccio bene ad arginare fenomeni del genere”*.

Intanto, il settimanale Chi ha segnalato la replica di TonyPitony: nessun comunicato, solo una gif di Agnelli che sbuffa, postata come commento su Instagram. Un gesto minimale ma eloquente, che trasforma uno scontro di visioni in un episodio perfetto per l’ecosistema social contemporaneo.

Cosa rivela il caso TonyPitony sul futuro del pop italiano

Lo scontro tra Manuel Agnelli e TonyPitony mette a nudo una frattura sempre più evidente: da una parte il rock d’autore che rivendica “visione” e profondità, dall’altra un pop iper-digitale, costruito per funzionare tra Spotify, TikTok e televisione generalista.

Il caso è interessante perché arriva dopo l’approdo di TonyPitony a Sanremo con Ditonellapiaga, segno che il sistema mainstream ha accolto pienamente il personaggio. Le parole di Agnelli, però, ricordano che l’investitura del mercato non basta a legittimare un progetto agli occhi di chi ragiona in termini di storia della musica e non solo di numeri. Nei prossimi mesi sarà centrale capire se altri addetti ai lavori prenderanno posizione su questo confine tra intrattenimento e ricerca artistica o se tutto resterà confinato al linguaggio delle gif e dei commenti social.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Manuel Agnelli su TonyPitony?

Manuel Agnelli ha dichiarato che TonyPitony “non ha nessun valore artistico”, definendolo solo “un ottimo performer da villaggio turistico di lusso”.

Perché Mika fu l’unico a dire sì a TonyPitony a X Factor?

Secondo Agnelli, Mika cercava qualcosa “che potesse funzionare sul mercato”, quindi motivazioni principalmente commerciali e non strettamente artistiche.

TonyPitony ha risposto alle critiche di Manuel Agnelli?

Sì, TonyPitony ha reagito su Instagram commentando un post con una gif di Manuel Agnelli che sbuffa, senza ulteriori dichiarazioni.

Qual è il punto centrale della critica di Agnelli al pop odierno?

Per Agnelli il successo commerciale non basta: un artista deve avere una “visione”, altrimenti resta semplice prodotto di mercato.

Da quali fonti provengono le informazioni su Agnelli e TonyPitony?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale basata su notizie di Ansa, Adnkronos, Asca e Agi.