Valeria Marini smaschera Antonella Elia: sospensione Rai e retroscena sull’aggressione che nessuno ha raccontato

Sospensione Rai e accuse di aggressione

Valeria Marini rilancia un’accusa pesante contro Antonella Elia: “Sospesa da Rai2 dopo un’aggressione a un membro della troupe”. Il riferimento è a un episodio del gennaio 2025 avvenuto durante un collegamento di Citofonare Rai2 da Cortina, quando il clima in studio sarebbe degenerato fino a una misura disciplinare dell’azienda.

Secondo quanto rivelato all’epoca da TvBlog, la decisione fu immediata: esclusione di Elia dalla puntata del 26 gennaio e stop temporaneo dal programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Il portale riportò di aver cercato l’interessata, che preferì non commentare.

La diretta interessata non ha mai smentito né confermato quella ricostruzione in interviste successive; oggi è regolarmente presente nei palinsesti Rai, tra La Volta Buona e Bella Ma’, dove potrebbe ottenere uno spazio fisso in vista di Sanremo. Al momento, nessuna replica di Elia al nuovo affondo social di Marini, che ha riacceso un caso rimasto senza chiarimenti ufficiali.

Le frecciatine tv e la replica social

Ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma’, Antonella Elia ha attaccato duramente Valeria Marini, utilizzando toni polemici e definizioni al vetriolo. La risposta iniziale della showgirl è arrivata su Instagram con un post moderato, poi ricalibrato nelle ore successive.

In una storia, Marini ha alzato il livello, sostenendo che “tutti sanno” della sospensione di Elia da Rai2 a seguito di un’aggressione ai danni di un membro della troupe. Il riferimento è al caso legato a Citofonare Rai2, già emerso lo scorso anno.

Elia, dopo le uscite in tv, non ha replicato nel merito dell’accusa rilanciata sui social. Sui propri profili si è limitata a contenuti di lifestyle, come la ricetta del castagnaccio, evitando ogni commento sulla vicenda.

Il passato burrascoso tra le due showgirl

Il contenzioso tra Valeria Marini e Antonella Elia affonda nel tempo, con scontri ripetuti in tv e toni spesso oltre le righe. Nel 2019, a La Repubblica delle Donne, le divergenze emersero in modo evidente, preludio a frizioni più dure negli anni successivi.

Il punto di massima tensione si consumò al Grande Fratello Vip 4, quando Marini accusò la collega di averle “alzato le mani” durante un confronto acceso, sottolineando di aver stretto un rosario senza intento provocatorio. Elia, in più occasioni, ha contrattaccato con giudizi trancianti, definendo la rivale “gallina”, “finta”, “poco intelligente” e “mitomane”.

Secondo Elia, la figura pubblica di Marini sarebbe “artefatta” e “fuori moda”, mossa da protagonismo e autocelebrazione, distante da un’idea di autenticità femminile che lei rivendica come “naturale, sincera, pulita”. La contrapposizione tra immagine e verità è rimasta il filo rosso della loro faida, riaccesa periodicamente a ogni apparizione televisiva.

FAQ

Quando è iniziata la rivalità tra Valeria Marini e Antonella Elia?

La contrapposizione ha radici lontane e si è manifestata pubblicamente già prima del 2019, con escalation in vari programmi tv.

Qual è stato l'episodio più acceso tra le due?

Durante il Grande Fratello Vip 4, quando Marini sostenne di aver subito un gesto fisico da Elia.

Quali sono state le critiche più dure di Elia verso Marini?

Elia ha definito Marini “gallina”, “finta”, “poco intelligente” e “mitomane”, accusandola di protagonismo artefatto.

Marini cosa ha rivendicato nel confronto al GF Vip?

Di aver tenuto in mano un rosario senza provocazioni e di aver ricevuto un’aggressione.

La tensione è proseguita anche fuori dai reality?

Sì, con scambi polemici in vari talk e ospitate televisive.

Esistono chiarimenti ufficiali tra le parti?

No, la disputa resta irrisolta e riemerge ciclicamente nelle apparizioni tv.

Possibile faccia a faccia in televisione

L’ennesima escalation riapre la pista di un confronto in prime time tra Valeria Marini e Antonella Elia, con l’ipotesi di una doppia intervista sul modello di Belve o di uno spin-off guidato da Francesca Fagnani. L’obiettivo editoriale sarebbe mettere in fila fatti, date e versioni, evitando derive social e fissando un perimetro di domande verificabili.

Il format ideale prevederebbe tempi paritari, fact-check in tempo reale e la riproposizione dei passaggi chiave: il caso Citofonare Rai2, gli scontri al GF Vip 4, le recenti frecciate a Bella Ma’. Una cornice così costruita limiterebbe le sovrapposizioni e garantirebbe chiarezza alle affermazioni più controverse.

Con Rai che ospita entrambe in palinsesto e con Sanremo alle porte, una messa in onda calibrata intercetterebbe attenzione e necessità di trasparenza. Resta il nodo della disponibilità: Elia, finora silente sulle accuse, dovrebbe accettare un set regolato; Marini, dopo i post, dovrebbe attenersi a prove e ricostruzioni documentate.

