Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ditonellapiaga si unisce al Concertone del Primo Maggio in diretta

Ditonellapiaga e finaliste 1MNEXT protagoniste del Primo Maggio 2026

Chi: la cantautrice Ditonellapiaga, le finaliste Bambina, Cainero, Cristiana Verardo e gli artisti del Concertone.

Che cosa: nuova lineup del Concerto del Primo Maggio e annuncio delle vincitrici del contest emergenti 1MNEXT.

Dove: sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, con copertura nazionale Rai tv, radio e digitale.

Quando: il Primo Maggio 2026, con l’evento in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Perché: valorizzare musica italiana, scenari emergenti e impegno sociale, con un cartellone che integra grandi nomi e nuove voci.

In sintesi:

Ditonellapiaga entra in lineup al Concertone dopo l’uscita del nuovo album “Miss Italia” .

entra in lineup al Concertone dopo l’uscita del nuovo album . Annunciate le tre finaliste del contest emergenti 1MNEXT : Bambina , Cainero , Cristiana Verardo .

: , , . In cartellone anche Litfiba , Riccardo Cocciante , Emma Nolde , La Niña , Sayf , Angelica Bove .

, , , , , . Evento gratuito in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Lineup, 1MNEXT e copertura Rai: tutti i protagonisti del Concertone

L’ingresso di Ditonellapiaga nella lineup del Primo Maggio arriva a ridosso dell’uscita del nuovo album “Miss Italia”, consolidando il profilo dell’artista tra le voci centrali del nuovo pop d’autore italiano.

Accanto a lei sono confermati Angelica Bove, Eddie Brock, Emma Nolde, La Niña, Sayf e i Litfiba nella storica formazione anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, oltre a Riccardo Cocciante. L’insieme configura un cartellone intergenerazionale, che unisce icone rock, cantautorato e nuova scena urban.

Sul fronte emergenti, il contest 1MNEXT – promosso da Cgil, Cisl e Uil – porta in finalissima la calabrese Bambina, la laziale Cainero (Terracina) e la pugliese Cristiana Verardo. I progetti sono stati selezionati da una Giuria di Qualità composta dal Direttore Artistico Massimo Bonelli, da Marta Venturini, Lucia Stacchiotti, lo speaker Julian Borghesan e la giornalista Giorgiana Cristalli.

L’annuncio delle tre vincitrici è arrivato proprio da Eddie Brock, cantautore romano certificato Disco d’Oro con “Non è mica te”, che ha contestualmente confermato la propria presenza al Concertone.

Il ruolo strategico di Rai Radio2 e della diretta multipiattaforma

L’evento resta a ingresso libero e mantiene una forte proiezione nazionale grazie alla trasmissione in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, con copertura parallela su RaiPlay e Rai Italia per il pubblico all’estero.

Rai Radio 2, radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNEXT, seguirà il concerto dal pomeriggio fino a tarda notte con una lunga diretta dal backstage di Piazza San Giovanni, fatta di interviste a caldo e contributi live.

In parallelo verranno prodotti contenuti extra per i social del canale e la visual radio sul canale 202, consolidando il Concertone come piattaforma di lancio per artisti emergenti e presidio centrale nel racconto dell’industria musicale italiana contemporanea.

FAQ

Chi è Ditonellapiaga e cosa presenta al Primo Maggio?

Ditonellapiaga è una cantautrice romana che al Primo Maggio presenta il nuovo album “Miss Italia”, consolidando la sua presenza nella scena pop italiana contemporanea.

Chi sono le tre finaliste del contest 1MNEXT 2026?

Le tre finaliste di 1MNEXT sono Bambina (Calabria), Cainero (Terracina, Lazio) e Cristiana Verardo (Puglia), selezionate da una Giuria di Qualità nazionale.

Come seguire il Concerto del Primo Maggio in diretta?

È possibile seguire il concerto gratuitamente in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, in streaming su RaiPlay e attraverso Rai Italia.

Qual è il ruolo di Rai Radio2 durante il Primo Maggio?

Rai Radio2 segue il Concertone con una lunga diretta dal backstage, interviste esclusive, contenuti social dedicati e trasmissione in visual radio sul canale 202.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Primo Maggio?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.