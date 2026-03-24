Home / SPETTACOLI & CINEMA / Tina Knowles chiude ristorante di famiglia dopo malore cliente e irregolarità

Chiuso il chiosco di Tina Knowles al Rodeo di Houston: cosa è successo

La protagonista è Tina Knowles, madre di Beyoncé, imprenditrice e cuoca del chiosco Mama Tina’s Gumbo. Il fatto è avvenuto al Houston Livestock Show and Rodeo 2026, in Texas, dove il suo punto vendita temporaneo è stato chiuso dal dipartimento della salute di Houston.

Il 16 marzo una cliente, dopo aver consumato la zuppa di gumbo, ha accusato nausea, brividi, febbre e ha riferito di aver vomitato sangue.

La segnalazione ha innescato un’ispezione straordinaria che ha portato allo smaltimento di tutto il cibo preparato e alla chiusura temporanea dell’esercizio per numerose violazioni igienico-sanitarie.

Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare nei chioschi dei grandi eventi e sull’impatto reputazionale per un brand legato indirettamente a una star globale come Beyoncé.

In sintesi:

Chiusura temporanea del chiosco Mama Tina’s Gumbo di Tina Knowles al Rodeo di Houston.

al Rodeo di Houston. Segnalazione partita da una cliente che ha accusato un grave malore dopo aver mangiato gumbo.

Ispettori di Houston rilevano molteplici violazioni su conservazione, trasporto e raffreddamento degli alimenti.

rilevano molteplici violazioni su conservazione, trasporto e raffreddamento degli alimenti. Dopo l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie, il chiosco ha potuto riaprire al pubblico.

Le violazioni sanitarie contestate al chiosco Mama Tina’s Gumbo

Secondo una rete televisiva texana affiliata NBC, l’ispezione al chiosco Mama Tina’s Gumbo ha evidenziato diverse criticità strutturali nella gestione degli alimenti.

Gli ispettori del dipartimento della salute di Houston hanno contestato l’uso di contenitori non idonei al contatto alimentare, con potenziale rischio di contaminazione.

È stata inoltre accertata la conservazione dei cibi in una struttura non autorizzata e il trasporto con mezzi altrettanto non autorizzati, in violazione delle norme locali.

Mancavano le registrazioni su tempi e temperature di raffreddamento, elemento chiave per la prevenzione delle intossicazioni alimentari, così come l’etichettatura con la data per gli alimenti preparati da oltre 24 ore.

Sono stati rilevati anche alimenti congelati non mantenuti correttamente e metodi di raffreddamento e scongelamento ritenuti non adeguati.

Le irregolarità riguardavano soprattutto la preparazione della zuppa a base di frutti di mare: *“Quasi tutte le cose che non andavano erano per il pesce. Molte meno problematiche per la carne, pollo e maiale”*.

Dopo lo smaltimento del gumbo e l’adeguamento alle prescrizioni, il chiosco di Tina Knowles è stato autorizzato a riaprire.

La ricetta di famiglia di Tina Knowles tra tradizione e reputazione

Nel racconto pubblico, Tina Knowles ha sempre presentato il suo gumbo come una ricetta identitaria, artigianale e di famiglia, venduta al Rodeo a 25 dollari a porzione.

La madre di Beyoncé ha spiegato di preparare personalmente la zuppa con due collaboratori, attingendo alla tradizione gastronomica della Louisiana: *“Ho sempre preparato il gumbo, sono una maga in questo. Tutti i miei familiari e i miei amici amano il mio gumbo. Qui ne abbiamo due versioni, una con le salsicce e il pollo e l’altra con il pesce. Questa con i frutti di mare è la mia preferita. Il gumbo è così saporito, il mio cuoce per circa 16/18 ore, questo per raggiungere la perfezione. Non c’è una sola persona che non lo trovi delizioso. Sono io che preparo personalmente questo gumbo! Certo, ho due giovani partner che mi affiancano e mi aiutano a fare tutto. Questa ricetta è personale e fantastica, ho messo il mio tocco della Louisiana. Il gumbo è una tradizione di famiglia, l’abbiamo sempre preparato”*.

Proprio questo posizionamento “artigianale” rende ancora più delicata la gestione della sicurezza alimentare: il malore della cliente e la chiusura temporanea rappresentano un danno d’immagine rilevante, in un contesto mediatico dove ogni vicenda legata al mondo di Beyoncé ha eco globale.

FAQ

Perché è stato chiuso il chiosco di Tina Knowles a Houston?

La chiusura è avvenuta per decisione del dipartimento della salute di Houston, dopo un’ispezione che ha rilevato molteplici violazioni igienico-sanitarie e rischi nella conservazione degli alimenti.

Il malore della cliente è stato collegato ufficialmente al gumbo?

Le autorità hanno avviato i controlli a seguito del reclamo della cliente, ma al momento si parla di sospetto collegamento, non di nesso causale definitivamente accertato.

Il chiosco Mama Tina’s Gumbo è attualmente aperto al pubblico?

Sì, dopo lo smaltimento del cibo non conforme e l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie, il chiosco di Tina Knowles è stato riaperto regolarmente.

Quali sono state le principali violazioni igienico-sanitarie contestate?

Le violazioni hanno riguardato soprattutto contenitori non idonei, trasporto non autorizzato, mancanza di tracciabilità di tempi e temperature e gestione scorretta del pesce e degli alimenti congelati.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.