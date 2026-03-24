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Scherzi a Parte bufera sul finto rapimento di Simona Ventura

Scherzi a Parte bufera sul finto rapimento di Simona Ventura

Scherzi a Parte, perché lo scherzo a Simona Ventura divide il pubblico

Chi: la conduttrice Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi e l’attore Matteo Caremoli.
Che cosa: uno scherzo televisivo di Scherzi a Parte su un’auto rubata e usata per una rapina, accusato sui social di essere poco credibile e recitato.
Dove: negli studi Mediaset e nelle strade di Milano, con riferimento all’ospedale Niguarda.

Quando: quarta e ultima puntata di Scherzi a Parte, trasmessa ieri in prima serata.
Perché: la presenza di un volto noto come Matteo Caremoli e alcuni dettagli narrativi hanno alimentato dubbi sull’autenticità, riaprendo il dibattito sui limiti del genere “scherzo televisivo”.

In sintesi:

  • Scherzo a Simona Ventura su auto rubata e coinvolta in presunta rapina a Milano.
  • Nel cast dello scherzo il noto attore Matteo Caremoli, nei panni di un poliziotto.
  • Sui social molti utenti accusano lo scherzo di essere finto e recitato.
  • Altri telespettatori difendono il format e lodano la reazione di Ventura e Terzi.

Lo scherzo dell’auto rubata e il ruolo di Matteo Caremoli

Nel segmento dedicato a Simona Ventura, gli autori di Scherzi a Parte costruiscono una trama classica ma ad alta tensione: l’auto appena acquistata sparisce per una distrazione di Giovanni Terzi, che lascia le chiavi nel cruscotto.
Due giorni dopo il veicolo viene ritrovato, ma nel racconto degli finti inquirenti è stato utilizzato per una rapina a mano armata in una gioielleria; a bordo spunta persino un mitra sui sedili posteriori.

Una voce “ufficiale” informa: “Questa vettura è stata usata per una rapina a mano armata in una gioielleria e il titolare è stato ferito. Al momento è in prognosi riservata al Niguarda di Milano”.
Chiamata a spiegare la propria versione dei fatti, Ventura scarica responsabilità sul compagno, accusandolo di averla esposta a guai giudiziari: “Se la macchina ha ucciso qualcuno mi vedo già al gabbio, sei una testa di c…”.

A rendere riconoscibile la messa in scena è la presenza di Matteo Caremoli, volto di GialappaShow e de Il Collegio, qui nei panni di un poliziotto. Un utente commenta: “Matteo Caremoli lo riconoscono anche i sassi”, ricevendo il like dello stesso attore.

Critiche, difese e cosa rivela il caso Ventura su Scherzi a Parte

Sui profili ufficiali del programma, i commenti scettici superano la semplice ironia. Molti parlano apertamente di “copione”, rilevando indizi visivi (gli stessi abiti dopo due giorni, espressioni trattenute, risatine) e la notorietà del finto magistrato e del poliziotto.
“Tutto finto, hanno recitato la parte, anche perché dopo due giorni erano ancora con gli stessi abiti”, scrive @katia.barone.14; altri notano che Ventura avrebbe sorriso come se avesse riconosciuto Caremoli.

C’è chi parla di “pagliacciata” e di recitazione “palese”, mentre altri telespettatori difendono l’operazione: “Super Simona e Giovanni bravissimi complimenti”, “Scherzo veramente riuscito bene! Grande Simona!!!”.
Il caso evidenzia una frattura strutturale nel rapporto tra pubblico e prank show: l’uso ricorrente degli stessi attori, la serialità del format e la maggiore alfabetizzazione mediatica dei telespettatori rendono più difficile sospendere l’incredulità. Per Scherzi a Parte, la sfida futura è bilanciare spettacolo e verosimiglianza, senza incrinare definitivamente la fiducia nel patto con il pubblico.

FAQ

Lo scherzo a Simona Ventura di Scherzi a Parte era pilotato?

È impossibile dirlo con certezza dall’esterno: il programma non commenta. Molti segnali di messinscena, però, alimentano legittimi dubbi sull’autenticità complessiva.

Perché la presenza di Matteo Caremoli ha creato tante critiche?

Perché Matteo Caremoli è un volto già noto di GialappaShow e Il Collegio. Vederlo come poliziotto ha reso meno credibile l’imbroglio.

Simona Ventura ha davvero rischiato accuse penali nella realtà?

No, la rapina e l’uso dell’auto per il crimine sono elementi di finzione televisiva. Non esistono denunce o procedimenti reali collegati allo scherzo.

Come capire se uno scherzo televisivo è autentico o recitato?

Osservare coerenza di abiti, tempi narrativi, reazioni spontanee, linguaggio non verbale e presenza di attori riconoscibili aiuta a valutare la verosimiglianza.

Quali sono le fonti delle informazioni su questo scherzo televisivo?

Il contenuto deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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